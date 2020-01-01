ÖZEL | Lampard açıkladı: Victor Moses başka bir kulübe gidecek

Chelsea'nin teknik direktörü Frank Lampard, Victor Moses'ın transfer durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'nin İngiliz teknik adamı, Cavani, Giroud ve Victor Moses'ın gelecekleriyle ilgili bilgi verdi.

Lampard "Victor, Chelsea'ye geri dönecek ancak transfer dönemi bitmeden başka bir takıma gönderilecek görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

GOAL'ün Chelsea muhabiri Nizaar Kinsella'nın edindiği bilgiye göre İtalya kulüplerinden , Nijeryalı oyuncuyu 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için girişimlere başladı.

Haberin devamı aşağıda

Inter'in teknik direktörü Antonio Conte ile Victor Moses 2016 - 2018 yılları arasında Chelsea'de birlikte çalıştı.

'de ikinci sezonunu geçiren Victor Moses, sarı lacivertli formayla çıktığı 32 maçta 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Frank Lampard, Edinson Cavani ve Olivier Giroud hakkında ise "Cavani harika bir oyuncu. Ancak transferin hangi aşamada olduğuyla dair bir bilgim yok. Olivier Giroud ile ilgili ise söyleyecek çok fazla bir şey bulunmuyor" şeklinde konuştu.