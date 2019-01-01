ÖZEL HABER | Galatasaray Josef de Souza ve Schneiderlin ile anlaştı; asıl hedef Victor Wanyama

Bir orta saha transferi daha yapmak isteyen Galatasaray, Morgan Schneiderlin ve Josef de Souza ile anlaştı; ancak Fatih Terim Wanyama'yı istiyor.

ÖZEL HABER | Yağız Okul | Twitter'dan takip et...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren bir forvet ve bir orta saha transferi ile güçlenmek istiyor.

Badou Ndiaye'nin Stoke City'e dönmesi ve Fernando'nun 'ya transfer olmasının ardından Jean Michael Seri'yi kadrosuna katan sarı kırmızılıların orta saha rotasyonunda Selçuk İnan ve Ryan Donk bulunuyor.

Goal 'den Yağız Okul'un edindiği bilgilere göre Galatasaray daha önce forması giyen Josef de Souza ve bonservisi ’da olan Morgan Schneiderlin ile anlaşmaya vardı.

Ancak Fatih Terim’in gözü başka bir yıldızda.

Deneyimli teknik adam, ’dan Victor Wanyama’yı transfer etmek istiyor.

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Fatih Terim, geride kalan sezonda Şampiyonlar Ligi finali oynayan Tottenham'da rotasyonun bir parçası olan Wanyama için şartların zorlanmasını istedi.

Galatasaray, Wanyama için yapılan girişimlerden sonuç alamazsa Morgan Schneiderlin ve Josef de Souza’dan birini kadrosuna katacak.

Josef de Souza - Wanyama - Schneiderlin istatistikleri

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu üç isim, Josef de Souza, Victor Wanyama ve Morgan Schneiderlin 2018-19 sezonunda kaç lig maçı oynadılar ve skora katkıları nasıl oldu? İşte OPTA'nın verilerine göre üç ismin güçlü ve zayıf yönleri...

Oyuncu Maç Gol Asist Şut Pası Josef de Souza 15 1 3 20 Victor Wanyama 13 1 0 2 Morgan Schneiderlin 14 0 1 8

Peki üç futbolcunun maç başı istatistikleri nasıl?