ÖZEL | Alf Ingve Berntsen: Bayern Münih'e gitmek Haaland için mantıklı değil

Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Erling Haaland'ın eski antrenörlerinden Alf Ingve Berntsen, GOAL'e açıklamalarda bulundu

ekiplerinden Salzburg forması giyen Erling Haaland, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın en çok konuşulan isimleri arasına adını yazdırmayı başardı.

Salzburg ile çıktığı 18 maçta 26 gol kaydeden Haaland, sezonun başı olmasına rağmen şimdiden devlerin transfer listesinde bulunuyor.

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Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği 4 maçta 7 kez rakip fileleri havalandıran 19 yaşındaki Norveçli oyuncunun, kariyerindeki ilk durak olan Bryne FK'daki eski antrenörlerinden Alf Ingve Berntsen, GOAL ve SPOX'a özel açıklamalarda bulundu.

Haaland'ın 6 yaşından 15 yaşına kadar antrenörlüğünü yapan Berntsen'in röportajından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

" 'e gitmesi mantıklı değil"

Erling gibi şu ana kadar Norveç ve Avusturya'da futbol oynayan bir oyuncu için Bayern Münih'in taktiksel ihtiyaçları çok fazla gelir. Elbette Robert Lewandowski'nin seviyesinin altında. Olası bir Bayern Münih transferinde, Lewandowski'nin bu şekilde oynadığı bir dönemde yedek kalması muhtemel görünüyor. Kenarda beklemek onun için kolay olmaz. Bu sebeple Bayern Münih'e gitmesi mantıklı değil. Bu yılın Ağustos ayına kadar Salzburg'da bile düzenli olarak forma giyemiyordu. Kulübünde bir sezon daha geçirmesi doğru karar olacaktır.

"Haaland çok yönlü bir oyuncu"

Erling sadece klasik bir ceza sahası forveti değil, çok yönlü bir oyuncu. Fiziksel özelliklerine rağmen kanatlarda da oynayabiliyor. Futbol zekası, bütün sistemlerde oynamaya yeterli derecede. Genç takımdayken genellikle diğer yetenekli çocuklarla birlikte antrenman sonrasında da sahada kalırdı ve çalışmalara devam ederdi. Futbola çok odaklı ve tutkulu bir oyuncuydu. Bunun yanında yaptığı esprilerle soyunma odasında takım arkadaşlarını güldürebilen de bir isimdi.

"Ödegaard'ın yaşadıklarından dolayı insanlar daha dikkatli davranıyor"

Ödegaard'daki beklentilerin benzeri Haaland için de geçerli. Ancak insanlar Ödegaard'ın yaşadıklarından dolayı daha dikkatli davranıyor. Ama hala bu iki oyuncunun Norveç'in yeni dönemine liderlik edeceğine dair umutlar sürüyor. Ödegaard bir oyun kurucu, Haaland ise bitirici. Erling tamamen Ödegaard'dan farklı bir kariyer yolu izledi. Erken yaşlarda gibi büyük bir kulübe gitmek yerine, önce Norveç'in iyi takımlarından birine ardından Salzburg'a gitmeyi tercih etti. Erling'in aynı zamanda menajeri olan babası şu ana kadar hep akıllı kararlar verdi.

"Yedek kalmak gelişimine engel olabilir"

Erling için en önemli nokta mümkün olduğunca düzenli olarak forma giymek. Oyun seviyesini yükseltmek ve geliştirmek için süre almaya ihtiyacı var. Avrupa'nın büyük kulüplerinde yedek kalmak gelişimine engel olabilir.