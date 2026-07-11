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Zorunlu bir değişiklik… Cezayir Futbol Federasyonu, Petković’in görevden alınmasına ilişkin tartışmayı sonlandırdı

Transfers
Dünya Kupası
V. Petkovic
Cezayir
Cezayir

Cezayir Futbol Federasyonu, uzun ve masraflı bir hukuki mücadeleye girmek yerine, A Milli Takım teknik direktörü Vladimir Petković’i görevde tutmayı tercih etti.

Cezayir milli takımı, İsviçre’ye 2-0 yenilerek Dünya Kupası’nda son 32 turunda elendi.

Petković’in taktiksel tercihleri, özellikle İsviçre karşısında açık bir forvet kullanmamakta ısrar etmesi nedeniyle geniş çapta eleştirilere yol açtı.

Eleme sonrası yaptığı açıklamalar öfkeyi daha da artırdı; Petković, taraftarların 12 yıllık aradan sonra Dünya Kupası’na katılmaktan ve grup aşamasını geçmekten memnun kalmaları gerektiğini söyledi.

"Foot Mercato" sitesinin haberine göre, Cezayir Futbol Federasyonu stratejisini tamamen değiştirdi ve Petković'e yönelik sert eleştiriler devam etmesine rağmen, onun yeteneklerine olan güvenini yeniledi.

Cezayir Futbol Federasyonu yeni bir sayfa açmak istese de, Bosnalı teknik direktörü görevden almanın getireceği büyük mali yükle kısa sürede karşı karşıya kaldı.

  • Vladimir Petkovic Algeria 2026Getty Images

    Petković’in teknik ekibine Cezayirli bir yardımcı antrenör atandı

    Birçok Cezayirli medya kaynağına göre, Cezayir Futbol Federasyonu, Petković’e karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmeyi feshetmesi karşılığında yalnızca iki aylık maaş tutarında bir tazminat teklif etti; ancak teknik direktör, 2028 yılına kadar uzanan sözleşmesinde garanti edilen milyonlardan vazgeçmek istemediği için bu teklifi reddetti.

    Cezayir Radyosu’na göre, şu anda gerçekleşmesi muhtemel senaryo, Petković’in “Çöl Savaşçıları”nın teknik kadrosunun başında kalması ve bir Cezayirli yardımcı antrenörün atanarak teknik direktör ile yerel futbol arasında bir köprü görevi üstlenmesi yönünde.

    Petković’in görevde kalmasına yönelik karar, tüm işaretlerin taraflar arasında ayrılığın yakın olduğunu gösterirken, büyük bir dönüşüm anlamına geliyor.

    Son günlerde birçok Cezayirli medya kuruluşunda yer alan, teknik direktör ile A Milli Takım’ın bazı oyuncuları arasında gerçek bir ayrılık olduğu yönündeki haberler, durumu daha da karmaşık hale getiriyor.

    Söz konusu haberlerde, bazı milli oyuncuların federasyon yetkililerine kapalı kapılar ardında, Petković görevde kaldığı sürece Cezayir milli takımına dönmek istemediklerini bildirdikleri belirtildi.

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