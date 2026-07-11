Zorunlu bir değişiklik… Cezayir Futbol Federasyonu, Petković’in görevden alınmasına ilişkin tartışmayı sonlandırdı

Birçok Cezayirli medya kaynağına göre, Cezayir Futbol Federasyonu, Petković’e karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmeyi feshetmesi karşılığında yalnızca iki aylık maaş tutarında bir tazminat teklif etti; ancak teknik direktör, 2028 yılına kadar uzanan sözleşmesinde garanti edilen milyonlardan vazgeçmek istemediği için bu teklifi reddetti.

Cezayir Radyosu’na göre, şu anda gerçekleşmesi muhtemel senaryo, Petković’in “Çöl Savaşçıları”nın teknik kadrosunun başında kalması ve bir Cezayirli yardımcı antrenörün atanarak teknik direktör ile yerel futbol arasında bir köprü görevi üstlenmesi yönünde.

Petković’in görevde kalmasına yönelik karar, tüm işaretlerin taraflar arasında ayrılığın yakın olduğunu gösterirken, büyük bir dönüşüm anlamına geliyor.

Son günlerde birçok Cezayirli medya kuruluşunda yer alan, teknik direktör ile A Milli Takım’ın bazı oyuncuları arasında gerçek bir ayrılık olduğu yönündeki haberler, durumu daha da karmaşık hale getiriyor.

Söz konusu haberlerde, bazı milli oyuncuların federasyon yetkililerine kapalı kapılar ardında, Petković görevde kaldığı sürece Cezayir milli takımına dönmek istemediklerini bildirdikleri belirtildi.