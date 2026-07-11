Zorunlu bir değişiklik… Cezayir Futbol Federasyonu, Petković’in görevden alınmasına ilişkin tartışmayı sonlandırdı

Cezayir Futbol Federasyonu, uzun ve masraflı bir hukuki mücadeleye girmek yerine, A Milli Takım teknik direktörü Vladimir Petković’i görevde tutmayı tercih etti.
Cezayir milli takımı, İsviçre’ye 2-0 yenilerek Dünya Kupası’nda son 32 turunda elendi.
Petković’in taktiksel tercihleri, özellikle İsviçre karşısında açık bir forvet kullanmamakta ısrar etmesi nedeniyle geniş çapta eleştirilere yol açtı.
Eleme sonrası yaptığı açıklamalar öfkeyi daha da artırdı; Petković, taraftarların 12 yıllık aradan sonra Dünya Kupası’na katılmaktan ve grup aşamasını geçmekten memnun kalmaları gerektiğini söyledi.
"Foot Mercato" sitesinin haberine göre, Cezayir Futbol Federasyonu stratejisini tamamen değiştirdi ve Petković'e yönelik sert eleştiriler devam etmesine rağmen, onun yeteneklerine olan güvenini yeniledi.
Cezayir Futbol Federasyonu yeni bir sayfa açmak istese de, Bosnalı teknik direktörü görevden almanın getireceği büyük mali yükle kısa sürede karşı karşıya kaldı.