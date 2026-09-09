Mourinho, Avrupa'nın iki elit ekibi arasında tehlikeli fırsatların karşılıklı yaşandığı, bir uçtan diğer uca oynanan gösteri niteliğindeki maçı değerlendirdi. Sky Sport Italia'ya konuşan teknik adam, şunları söyledi: "Sonucu beğendim, çok güçlü bir takıma karşı açılış maçında üç puan aldık ama maç evde izleyen herkes için gösteri niteliğindeydi, benim ya da Cristian Chivu için değil.

"Bu maç çılgıncaydı. Bizim adımıza 5-0 da olabilirdi, 5-5 de, 7-6 da, 5-6 da; çok fazla pozisyonun olduğu bir maçtı. Inter güçlü bir takım, orta sahamızı geride konumlandırarak onları durdurmak zordu, yine de devre arasından önce skor 3-0 iken maçı bitirebilirdik. Bellingham'la bir fırsat daha yakaladık, Inter de birkaç gol atabilirdi. Son ana kadar açıktı, tam anlamıyla çılgın bir futbol maçıydı."

Ev sahibi tribünlerin bazı bölümlerinden dağınık yuhalamalar alan Mbappe'yi savunan Mourinho, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mbappe gerçekten çok çalıştı, önemli bir gol attı, normalde gole çevirdiği iki ya da üç fırsat yakaladı ama endişeli değilim, çünkü o her zaman gol atar. Bu sezon da yine kesinlikle Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı olacak ve takım için çok çalışıyor, bu yüzden daha fazla memnun olamazdım."