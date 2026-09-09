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Çeviri:

'Zorsa Jose'yi ararsınız!' - Mourinho'dan, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki nefes kesen maçta Inter'i yenmesinin ardından meydan okuyan mesaj

J. Mourinho
Real Madrid
Real Madrid - Inter
Inter
Şampiyonlar Ligi
La Liga
Serie A

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Santiago Bernabeu'da Inter karşısında alınan kaotik 2-1'lik Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından, eski günleri hatırlatan meydan okuyan bir mesaj verdi. Eski kulübüne karşı ciddi bir kadro kriziyle mücadele etmesine rağmen Portekizli teknik adam, takımının bitiriciliğini övdü ve Avrupa futbolundaki en zorlu meydan okumalarla başa çıkmaktan keyif aldığında ısrar etti.

  • Madrid, pahalıya mal olan hataları cezalandırdı

    İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi açılış maçında Inter'i 2-1'le geçerek dramatik bir galibiyet aldı; bunu da kilit oyuncularının sakatlıkları ve cezaları nedeniyle ciddi şekilde eksik olmasına rağmen başardı. Real Madrid, ilk 25 dakika içinde konuk ekibin savunmada yaptığı iki feci hatayı Kylian Mbappe'nin golü ve Federico Valverde'nin vuruşuyla acımasızca cezalandırdı. Bu kritik galibiyet, Bernardo Silva, Eduardo Camavinga ve Rodrygo gibi düzenli ilk 11 oyuncuları olmadan geldi.

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    Patron çılgın mücadeleyi anlattı

    Mourinho, Avrupa'nın iki elit ekibi arasında tehlikeli fırsatların karşılıklı yaşandığı, bir uçtan diğer uca oynanan gösteri niteliğindeki maçı değerlendirdi. Sky Sport Italia'ya konuşan teknik adam, şunları söyledi: "Sonucu beğendim, çok güçlü bir takıma karşı açılış maçında üç puan aldık ama maç evde izleyen herkes için gösteri niteliğindeydi, benim ya da Cristian Chivu için değil.

    "Bu maç çılgıncaydı. Bizim adımıza 5-0 da olabilirdi, 5-5 de, 7-6 da, 5-6 da; çok fazla pozisyonun olduğu bir maçtı. Inter güçlü bir takım, orta sahamızı geride konumlandırarak onları durdurmak zordu, yine de devre arasından önce skor 3-0 iken maçı bitirebilirdik. Bellingham'la bir fırsat daha yakaladık, Inter de birkaç gol atabilirdi. Son ana kadar açıktı, tam anlamıyla çılgın bir futbol maçıydı."

    Ev sahibi tribünlerin bazı bölümlerinden dağınık yuhalamalar alan Mbappe'yi savunan Mourinho, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mbappe gerçekten çok çalıştı, önemli bir gol attı, normalde gole çevirdiği iki ya da üç fırsat yakaladı ama endişeli değilim, çünkü o her zaman gol atar. Bu sezon da yine kesinlikle Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı olacak ve takım için çok çalışıyor, bu yüzden daha fazla memnun olamazdım."

  • Teknik direktör zorlu meydan okumaların tadını çıkarıyor

    Bu karşılaşma ayrıca, Mourinho'nun Madrid'e yüksek baskı altındaki dönüşü neden kabul ettiğini yinelemesinden önce, Inter'de 2010'daki Üçleme zaferlerinin kilit isimlerinden eski savunmacı Chivu ile duygusal bir yeniden buluşmaya da sahne oldu.

    Chivu ile saha kenarındaki buluşmasını anlatan Mourinho, şöyle konuştu: "Öncesinde sarıldık, sonrasında da sarıldık, onun benim hakkımda ne hissettiğini biliyorum, o da benim onun hakkında ne hissettiğimi biliyor. 90 dakika boyunca her şeyi unutursunuz ama şimdi bir araya gelme fırsatımız olursa, konuşuruz."

    Kulüp başkanı Florentino Perez'in onu Santiago Bernabeu'ya geri getirmek için neden hızlı davrandığı sorulduğunda Mourinho, "Çünkü durum zordu. Kolaysa, bana göre değildir. Zorsa, Jose'yi çağırırsınız" dedi.

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  • imago-sport-1082616853.jpgZUMA Press Wire

    Duygusal Roma buluşması yaklaşıyor

    14 Ekim'de Roma'ya duygusal bir ziyaret öncesinde ve bu, görevden alınmasından bu yana Stadio Olimpico'ya ilk dönüşü olacak, Madrid'in milli ara öncesinde Rayo Vallecano, Elche ve şehirdeki rakibi Atletico Madrid'e karşı zorlu bir lig fikstürünü atlatması gerekiyor. Dönüşlerinin ardından Real Madrid, 11 Ekim'de Villarreal'i ağırlayacak ve İtalya'nın başkentine gitmesine sadece birkaç gün kalmış olacak. Portekizli teknik adam, hem yurt içi hem de kıtasal kulvarlarda ivmeyi korumak için duygusal atmosferin yükseldiği bu süreçte kadrosunun fiziksel durumunu dikkatle yönetmek zorunda.

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