AFP
Çeviri:
'Zorsa Jose'yi ararsınız!' - Mourinho'dan, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki nefes kesen maçta Inter'i yenmesinin ardından meydan okuyan mesaj
Madrid, pahalıya mal olan hataları cezalandırdı
İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi açılış maçında Inter'i 2-1'le geçerek dramatik bir galibiyet aldı; bunu da kilit oyuncularının sakatlıkları ve cezaları nedeniyle ciddi şekilde eksik olmasına rağmen başardı. Real Madrid, ilk 25 dakika içinde konuk ekibin savunmada yaptığı iki feci hatayı Kylian Mbappe'nin golü ve Federico Valverde'nin vuruşuyla acımasızca cezalandırdı. Bu kritik galibiyet, Bernardo Silva, Eduardo Camavinga ve Rodrygo gibi düzenli ilk 11 oyuncuları olmadan geldi.
- AFP
Patron çılgın mücadeleyi anlattı
Mourinho, Avrupa'nın iki elit ekibi arasında tehlikeli fırsatların karşılıklı yaşandığı, bir uçtan diğer uca oynanan gösteri niteliğindeki maçı değerlendirdi. Sky Sport Italia'ya konuşan teknik adam, şunları söyledi: "Sonucu beğendim, çok güçlü bir takıma karşı açılış maçında üç puan aldık ama maç evde izleyen herkes için gösteri niteliğindeydi, benim ya da Cristian Chivu için değil.
"Bu maç çılgıncaydı. Bizim adımıza 5-0 da olabilirdi, 5-5 de, 7-6 da, 5-6 da; çok fazla pozisyonun olduğu bir maçtı. Inter güçlü bir takım, orta sahamızı geride konumlandırarak onları durdurmak zordu, yine de devre arasından önce skor 3-0 iken maçı bitirebilirdik. Bellingham'la bir fırsat daha yakaladık, Inter de birkaç gol atabilirdi. Son ana kadar açıktı, tam anlamıyla çılgın bir futbol maçıydı."
Ev sahibi tribünlerin bazı bölümlerinden dağınık yuhalamalar alan Mbappe'yi savunan Mourinho, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mbappe gerçekten çok çalıştı, önemli bir gol attı, normalde gole çevirdiği iki ya da üç fırsat yakaladı ama endişeli değilim, çünkü o her zaman gol atar. Bu sezon da yine kesinlikle Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı olacak ve takım için çok çalışıyor, bu yüzden daha fazla memnun olamazdım."
Teknik direktör zorlu meydan okumaların tadını çıkarıyor
Bu karşılaşma ayrıca, Mourinho'nun Madrid'e yüksek baskı altındaki dönüşü neden kabul ettiğini yinelemesinden önce, Inter'de 2010'daki Üçleme zaferlerinin kilit isimlerinden eski savunmacı Chivu ile duygusal bir yeniden buluşmaya da sahne oldu.
Chivu ile saha kenarındaki buluşmasını anlatan Mourinho, şöyle konuştu: "Öncesinde sarıldık, sonrasında da sarıldık, onun benim hakkımda ne hissettiğini biliyorum, o da benim onun hakkında ne hissettiğimi biliyor. 90 dakika boyunca her şeyi unutursunuz ama şimdi bir araya gelme fırsatımız olursa, konuşuruz."
Kulüp başkanı Florentino Perez'in onu Santiago Bernabeu'ya geri getirmek için neden hızlı davrandığı sorulduğunda Mourinho, "Çünkü durum zordu. Kolaysa, bana göre değildir. Zorsa, Jose'yi çağırırsınız" dedi.
- ZUMA Press Wire
Duygusal Roma buluşması yaklaşıyor
14 Ekim'de Roma'ya duygusal bir ziyaret öncesinde ve bu, görevden alınmasından bu yana Stadio Olimpico'ya ilk dönüşü olacak, Madrid'in milli ara öncesinde Rayo Vallecano, Elche ve şehirdeki rakibi Atletico Madrid'e karşı zorlu bir lig fikstürünü atlatması gerekiyor. Dönüşlerinin ardından Real Madrid, 11 Ekim'de Villarreal'i ağırlayacak ve İtalya'nın başkentine gitmesine sadece birkaç gün kalmış olacak. Portekizli teknik adam, hem yurt içi hem de kıtasal kulvarlarda ivmeyi korumak için duygusal atmosferin yükseldiği bu süreçte kadrosunun fiziksel durumunu dikkatle yönetmek zorunda.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun