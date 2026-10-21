AFP
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“Zorluğun üstesinden geldik”: Gol atan Desire Doue, Şampiyonlar Ligi’ndeki unutulmaz maçta Barcelona’nın 11 maçlık yenilmezlik serisine son veren acımasız PSG’yi övdü
Fransız genç yıldız, Paris'in zaferine öncülük etti
Doue, Paris Saint-Germain'in son vuruşlardaki etkili performansını, Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol konuklarını mağlup ederek La Liga liderinin 11 maçlık yenilmezlik serisine son vermesinin ardından övdü. Geçen hafta Manchester City karşısında sergilediği dikkat çekici performansın ardından hücum oyuncusu, 38. dakikada yerden yaptığı vuruşla topu kalenin alt köşesine göndererek gol perdesini açtı. Bu golün geldiği ilk yarıda Barcelona kalesinde 10 isabetli şut gördü. Bu sayı, kulübün en azından 2003-04 sezonundan bu yana en kötü istatistiğiydi.
- AFP
Yüksek pres yapan ev sahibi ekip savunma hatalarını cezalandırdı
Ev sahibi ekibin agresif presi, maçın henüz 79. saniyesinde Pedri'nin top kaybının ardından Khvicha Kvaratskhelia'nın şutunun direkten dönmesiyle rakip savunmada kaosa yol açtı. Konuk takımın kalecisi Joan Garcia, daha sonra Ousmane Dembele'ye gol izni vermedi. Dembele'nin sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından oyuna giren Ferran Torres'i de iki kez durdurdu. Diğer kalede ise Rus kaleci Matvey Safonov, Raphinha ve Fermin Lopez'in şutlarına geçit vermedi.
PSG TV'ye konuşurken takımının zorlu sınavın üstesinden nasıl geldiğini değerlendiren Doue, şunları söyledi: "Çok üst düzey bir maç olacağını biliyorduk. Bu zorluğun üstesinden geldik ve çok iyi bir futbol sergiledik. Fırsatlarımızı değerlendirdik. Onların da gol atabileceğini bildiğimiz için hedefimiz onlardan daha fazla gol atmaktı. Kaliteli bir rakipler ama galibiyeti aldık ve bu harika."
İkinci yarıdaki fırtına tarihi toplamı getirdi
19 yaşındaki bek Xavi Espart, ikinci yarının başlamasından 10 dakika sonra yakın direkte attığı golle skoru eşitledi. Ancak Lucas Hernandez, kornerden gelen topa yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla ev sahibini yeniden öne geçirdi. Lamine Yamal, Warren Zaire-Emery'yi geçip skoru 2-2'ye getirse de Vitinha, iki dakikadan kısa bir süre sonra uzaklaştırılan topu göğsüyle kontrol edip voleyle ağlara gönderdi. Ardından Fabian Ruiz, Achraf Hakimi'nin yerden ortasını gole çevirdi.
Bu galibiyetle son şampiyon, üç maç sonunda 14 gole ulaşarak Arsenal'ın 2010-11 sezonundaki rekorunu egale etti. Ayrıca Barcelona'nın Eylül 2016 ile Mart 2017 arasındaki serisinden bu yana, bu organizasyonda üst üste üç iç saha maçında en az dört gol atan ilk takım oldu.
Takımının konuk ekip skoru her eşitlediğinde hemen karşılık verebilmesine dikkat çeken Doue şunları söyledi: “Maç sırasında ne olursa olsun, her seferinde konsantrasyonumuzu korumaya çalışıyoruz. Neler yapabileceğimizi biliyoruz, ister gol yedikten hemen sonra ister kendimiz gol attıktan hemen sonra olsun, her an gol atabileceğimizi biliyoruz. Yapmamız gerekenlere odaklanmayı sürdürebiliyoruz ve bu akşam bunu iyi yaptık.”
- AFP
Grup liderlerini İspanya seyahati bekliyor
Üç puanı alan PSG, lig aşamasındaki ilk üç maçının ardından puanını dokuza yükseltti. Fransa şampiyonu, 3 Kasım Salı günü Villarreal ile karşılaşmak üzere İspanya'ya gidecek. Ancak öncesinde Dembele'nin ilk yarıda yaşadığı sakatlığın boyutunu değerlendirmesi gerekiyor. Barcelona ise altı puanda kaldı ve aynı akşam Camp Nou'da ağırlayacağı Aston Villa karşısında toparlanmayı hedefleyecek.
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