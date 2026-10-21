Ev sahibi ekibin agresif presi, maçın henüz 79. saniyesinde Pedri'nin top kaybının ardından Khvicha Kvaratskhelia'nın şutunun direkten dönmesiyle rakip savunmada kaosa yol açtı. Konuk takımın kalecisi Joan Garcia, daha sonra Ousmane Dembele'ye gol izni vermedi. Dembele'nin sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından oyuna giren Ferran Torres'i de iki kez durdurdu. Diğer kalede ise Rus kaleci Matvey Safonov, Raphinha ve Fermin Lopez'in şutlarına geçit vermedi.

PSG TV'ye konuşurken takımının zorlu sınavın üstesinden nasıl geldiğini değerlendiren Doue, şunları söyledi: "Çok üst düzey bir maç olacağını biliyorduk. Bu zorluğun üstesinden geldik ve çok iyi bir futbol sergiledik. Fırsatlarımızı değerlendirdik. Onların da gol atabileceğini bildiğimiz için hedefimiz onlardan daha fazla gol atmaktı. Kaliteli bir rakipler ama galibiyeti aldık ve bu harika."