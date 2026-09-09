Haaland, Manchester City'nin zorlu bir iç saha atmosferini aşarken gösterdiği kararlılığı övdü. Amazon Prime'a konuşan golcü şu ifadeleri kullandı: "Zor bir mücadeleydi, adam adama. Onlar üst düzey bir takım, dürüst olmak gerekirse gerçekten etkileyiciler.

"Harika futbol oynuyorlar, bu yüzden onları tebrik etmek lazım ama [üzerimizdeki] tüm baskıyla birlikte en büyük sahnede gerekeni yapmalıydık. Bugün de bunu yaptık. Dürüst olmak gerekirse ilk yarıyı kontrol ettiğimizi düşünüyorum.

"Biraz öne geldiklerinde biraz rahatsız olduk ama çok sayıda pozisyon ürettik. Ben çok daha fazla gol atabilirdim, ama ikinci yarıda biz golü attık ve onlar 25 dakika kadar bizi zorladı, fakat yine de dayanmayı başardık ve sonra maçı bitirdik.

"Bence bunlar kazanmamız gereken maçlar ve sezona harika bir başlangıç yaptık. Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanmanız gerekir çünkü aksi halde bir anda tüm baskı üzerinize gelir ve ondan sonra ne olacağını asla bilemezsiniz."