Getty Images Sport
Çeviri:
‘Zorlu bir mücadeleydi!’: Erling Haaland, Porto karşısında rekoru egale eden duble sonrası Manchester City’nin dayanıklılığını övdü
Norveçli forvet iki gol attı
Manchester City, Şampiyonlar Ligi lig aşaması kampanyasına salı akşamı Estadio do Dragao'da Porto'yu 2-0 mağlup ederek başladı. Haaland, yönlendirdiği kafa vuruşuyla kilidi açtıktan sonra ikinci yarının sonlarında yakın mesafeden yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı. Bu olumlu sonuç, Enzo Maresca'nın takımına üç puanı getirirken sezona yaptığı mükemmel başlangıcın da sürmesini sağladı.
- Photo Players Images
Haaland takımın dayanıklılığını övdü
Haaland, Manchester City'nin zorlu bir iç saha atmosferini aşarken gösterdiği kararlılığı övdü. Amazon Prime'a konuşan golcü şu ifadeleri kullandı: "Zor bir mücadeleydi, adam adama. Onlar üst düzey bir takım, dürüst olmak gerekirse gerçekten etkileyiciler.
"Harika futbol oynuyorlar, bu yüzden onları tebrik etmek lazım ama [üzerimizdeki] tüm baskıyla birlikte en büyük sahnede gerekeni yapmalıydık. Bugün de bunu yaptık. Dürüst olmak gerekirse ilk yarıyı kontrol ettiğimizi düşünüyorum.
"Biraz öne geldiklerinde biraz rahatsız olduk ama çok sayıda pozisyon ürettik. Ben çok daha fazla gol atabilirdim, ama ikinci yarıda biz golü attık ve onlar 25 dakika kadar bizi zorladı, fakat yine de dayanmayı başardık ve sonra maçı bitirdik.
"Bence bunlar kazanmamız gereken maçlar ve sezona harika bir başlangıç yaptık. Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanmanız gerekir çünkü aksi halde bir anda tüm baskı üzerinize gelir ve ondan sonra ne olacağını asla bilemezsiniz."
Forvet, Aguero'nun rekorunu egale etti
Haaland'ın belirleyici dublesi, onun City formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki 36. golünü kaydetmesini sağladı; böylece kulüp efsanesi Aguero'yu yakaladı ve Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonunda sadece 40 maçta kulüp tarihinin en golcü ismi unvanını ortaklaşa elde etti.
Soyunma odasındaki bitmek bilmeyen kültürü değerlendiren Norveçli golcü, takımın standartlarının asla düşmemesi gerektiğini vurguladı: "Birbirimizden çok şey talep etmeliyiz ve maçlar kazanmalıyız. Man City'de maç kazanmak ve kupalar kazanmak zorundasınız."
Zorlu bir atmosferdeki takım performansından Maresca'nın memnun olup olmayacağı sorulduğunda Haaland şöyle ekledi: "Umarım öyledir. Deplasmanda zorlu bir maçı kazandık. Şu atmosfere bakın, zaman zaman gerçek dışıydı. Umarım mutludur."
- Photo Players Images
Manchester City'yi Manchester derbisi bekliyor
Tüm kulvarlardaki son dört maçını da kazanan City, kusursuz başlangıcını sürdürmek için yeniden Premier League'e odaklanıyor. Haaland'ın gol önündeki bitirici formu, bu hafta sonu yerel rakibi Manchester United ile karşı karşıya gelecekleri maçta yine belirleyici olacak. Porto'da alınan dirençli deplasman galibiyeti, zorlu Manchester derbisi öncesinde mükemmel bir sıçrama tahtası niteliği taşıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun