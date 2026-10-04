Fernandes, eylülde Portekiz'in Norveç'i 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendirirken takımın zor anlara göğüs germek zorunda kaldığını kabul etti. Jorge Jesus yönetiminde takımın savunma disiplininin takdir edilmesinin önemini vurguladı.

Fernandes, Portekiz savunmasının sınandığında etkili bir karşılık verdiğini belirtti.

Fernandes, muhabirlere yaptığı açıklamada, "Norveç'e karşı ilk maçta zorlanmak zorunda kaldık; sorun çıkaran, çok kaliteli bir takım. Ortaya konan savunma çalışmasını, ki iyiydi, kabul etmemiz ve takdir etmemiz gerekiyor. İstemediğimiz fırsatlar verdik ama aynı zamanda savunmada çok etkili olmayı başardık" dedi.