HMB-Media
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Zorlu bir mücadele! Kaptan Fernandes, Portekiz'in tehlikeli Norveçlileri yenmek için acı çekmesi gerektiği uyarısında bulundu
Fernandes, Portekiz'e Porto'daki dönüşünde liderlik ediyor
Portekiz kaptanı Bruno Fernandes, UEFA Uluslar Ligi A4 Grubu'nda Estadio do Dragao'da Norveç'i konuk edecek Selecao'nun orta saha düzeninin merkezinde yer alacak. Portekiz, ilk üç maçını da kazanmasının ardından dokuz puanla grup sıralamasının zirvesinde bulunuyor.
Manchester United'ın orta saha oyuncusu, kısa süre önce Galler, Norveç ve Danimarka karşısında alınan galibiyetlerde kilit rol oynadı.
Fernandes, Stale Solbakken'in ekibine karşı yine zorlu bir mücadele bekliyor.
- Eibner
Kaptan, Oslo’daki galibiyet sırasında savunmadaki çalışmayı övdü
Fernandes, eylülde Portekiz'in Norveç'i 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendirirken takımın zor anlara göğüs germek zorunda kaldığını kabul etti. Jorge Jesus yönetiminde takımın savunma disiplininin takdir edilmesinin önemini vurguladı.
Fernandes, Portekiz savunmasının sınandığında etkili bir karşılık verdiğini belirtti.
Fernandes, muhabirlere yaptığı açıklamada, "Norveç'e karşı ilk maçta zorlanmak zorunda kaldık; sorun çıkaran, çok kaliteli bir takım. Ortaya konan savunma çalışmasını, ki iyiydi, kabul etmemiz ve takdir etmemiz gerekiyor. İstemediğimiz fırsatlar verdik ama aynı zamanda savunmada çok etkili olmayı başardık" dedi.
Orta saha üçlüsü, Estadio do Dragao'da tempoyu belirlemeyi hedefliyor
Fernandes, topa sahip olmayı yönlendirmek ve geniş alanda oynayan hücumcular Rafael Leao ile Goncalo Ramos için fırsatlar yaratmak adına merkez orta sahada Vitinha ve Ruben Neves ile birlikte görev yapacak. Portekiz, Norveç'in kilit hücum oyuncularına giden pas bağlantılarını sınırlamayı hedefliyor.
Portekiz, son beş milli maçında toplam dokuz gol attı.
Kaptan, galibiyeti garantilemenin anahtarının merkez orta sahadaki kontrol olduğunu vurguladı.
- HMB-Media
Portekiz, gruptaki kusursuz performansını sürdürmeye odaklandı
Fernandes ve takım arkadaşları, Uluslar Ligi çeyrek finallerine yaklaşmak için Porto'da üç puan almayı hedefliyor. Galibiyet, Portekiz'in turnuvadaki iç saha yenilmezlik serisini korumasını sağlayacak.
Norveç, A4 Grubu'nda üç puanla üçüncü sırada kalıyor.
Maç 18.45 GMT'de başlayacak.
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