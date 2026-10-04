HMB-Media
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Zorlu bir mücadele! Kaptan Fernandes, Portekiz'in tehlikeli Norveç'i yenmek için acı çekmesi gerektiği uyarısında bulundu
Fernandes, Portekiz'i Porto'daki eve dönüş maçına taşıyor
Portekiz kaptanı Bruno Fernandes, UEFA Uluslar Ligi A4 Grubu'nda Estadio do Dragao'da Norveç'i ağırlayacak olan Selecao'nun orta sahadaki itici gücüne liderlik edecek. Portekiz, ilk üç maçını da kazanmasının ardından dokuz puanla grup sıralamasının zirvesinde yer alıyor.
Manchester United'ın orta saha oyuncusu, kısa süre önce Galler, Norveç ve Danimarka'ya karşı alınan galibiyetlerde kilit rol oynadı.
Fernandes, Stale Solbakken'in takımına karşı yine zorlu bir mücadele bekliyor.
Kaptan, Oslo'daki galibiyet sırasında savunma performansını övdü
Fernandes, eylülde Portekiz'in Norveç'i 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendirirken takımın zor anlar yaşamak zorunda kaldığını kabul etti. Jorge Jesus yönetiminde kadronun savunma disiplinini takdir etmenin önemini vurguladı.
Fernandes, Portekiz savunma hattının sınandığında etkili şekilde karşılık verdiğini belirtti.
Fernandes, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Norveç'e karşı ilk maçta zorlanmak zorunda kaldık; sorun çıkaran, çok kaliteli bir takım. Ortaya konan savunma çalışmasını, ki iyiydi, kabul etmeli ve takdir etmeliyiz. İstemediğimiz fırsatlar verdik ama aynı zamanda savunmada çok etkili olmayı başardık" dedi.
Orta saha üçlüsü Estadio do Dragao'da temponun kontrolünü ele geçirmeyi hedefliyor
Fernandes, topa sahip olmayı yönlendirmek ve geniş alanda görev yapan hücumcular Rafael Leao ile Goncalo Ramos için fırsatlar yaratmak amacıyla merkez orta sahada Vitinha ve Ruben Neves ile birlikte oynayacak. Portekiz, Norveç'in kilit hücum oyuncularına giden pas bağlantılarını sınırlamayı hedefliyor.
Portekiz, son beş milli maçında toplam dokuz gol attı.
Kaptan, galibiyeti almanın anahtarı olarak merkez orta saha kontrolünü öne çıkardı.
Portekiz, gruptaki kusursuz performansını korumaya odaklandı
Fernandes ve takım arkadaşları, Uluslar Ligi çeyrek finallerine yaklaşmak için Porto'da üç puan almayı hedefliyor. Galibiyet, Portekiz'in turnuvadaki iç sahadaki yenilmezlik serisini koruyacak.
Norveç, A4 Grubu'nda üç puanla üçüncü sırada kalıyor.
Maç, TSİ 21.45'te başlayacak.
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