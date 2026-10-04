Fernandes, eylülde Portekiz'in Norveç'i 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendirirken takımın zor anlar yaşamak zorunda kaldığını kabul etti. Jorge Jesus yönetiminde kadronun savunma disiplinini takdir etmenin önemini vurguladı.

Fernandes, Portekiz savunma hattının sınandığında etkili şekilde karşılık verdiğini belirtti.

Fernandes, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Norveç'e karşı ilk maçta zorlanmak zorunda kaldık; sorun çıkaran, çok kaliteli bir takım. Ortaya konan savunma çalışmasını, ki iyiydi, kabul etmeli ve takdir etmeliyiz. İstemediğimiz fırsatlar verdik ama aynı zamanda savunmada çok etkili olmayı başardık" dedi.