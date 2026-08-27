Takımının maça enerjik başlamasını övmesine rağmen Valverde, ilk gollerinin ardından rehavetin devreye girdiğini kabul etti. Orta saha oyuncusu, sabırlarını kaybetmelerinin rakiplerine maça yeniden ortak olma yolunu açtığını belirtti.

Valverde, maç sonrası röportajlarında, "Çok odaklanmış ve büyük bir coşkuyla çalışan bir takım gördüm" dedi. "Çok iyi çalıştık ama ilk golü attıktan sonra biraz sabır eksikliği yaşadık ve bu da onların eşitliği sağlamasına izin verdi."

Uruguaylı oyuncu, Mourinho'nun devre arasındaki takım konuşmasının maçın gidişatını tamamen değiştirdiğini açıkladı. Teknik direktör, konuk ekibi bozmak için savunma hattının daha önde kurulmasını ve çok daha agresif bir pres yapılmasını istedi.

Valverde, "Pres yapmayı konuştuk çünkü topu onların yarı sahasında geri kazanmakta zorlanıyorduk" diye ekledi. "Bazı anlarda bir oyuncu eksikle oynuyorduk. Bunu düzelttik ve daha rahat hale geldik. Devre arasında hocayla yaptığımız konuşma bize çok yardımcı oldu, bu yüzden ikinci yarı mükemmeldi."



