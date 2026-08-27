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"Zorlanıyorduk!" - Federico Valverde, Jose Mourinho'nun Real Madrid'e Real Sociedad karşısında farklı galibiyeti getiren devre arası talimatını açıkladı
Mbappe, Real Madrid'i zafere taşıdı
Real Madrid, çarşamba günü Bernabeu'da Real Sociedad'ı 4-1 gibi net bir skorla mağlup etti. Ertelenen ilk hafta maçında ev sahibi ekip önce öne geçti ancak konuk takımın eşitliği bulmasıyla devre arasına girilmeden bu üstünlüğünü koruyamadı.
Teknik direktör Mourinho'nun devre arasındaki kritik müdahalesinin ardından Real Madrid sahaya yenilenmiş bir tempoyla çıktı. İkinci yarıdaki yıkımın başını Mbappe çekti; yıldız oyuncu muhteşem bir hat-trick yaparak takımına sezonun iç sahadaki ilk farklı galibiyetini getirdi.
Bu zafer, Real Madrid'in ligde üst üste aldığı ikinci galibiyet oldu. Geçen cumartesi Espanyol deplasmanında alınan dramatik 2-1'lik galibiyetin ardından gelen bu sonuç, Mourinho'nun ekibinin iç sezona son derece olumlu bir başlangıç yapmasını sağladı.
- Getty Images Sport
Valverde taktik değişikliği anlattı
Takımının maça enerjik başlamasını övmesine rağmen Valverde, ilk gollerinin ardından rehavetin devreye girdiğini kabul etti. Orta saha oyuncusu, sabırlarını kaybetmelerinin rakiplerine maça yeniden ortak olma yolunu açtığını belirtti.
Valverde, maç sonrası röportajlarında, "Çok odaklanmış ve büyük bir coşkuyla çalışan bir takım gördüm" dedi. "Çok iyi çalıştık ama ilk golü attıktan sonra biraz sabır eksikliği yaşadık ve bu da onların eşitliği sağlamasına izin verdi."
Uruguaylı oyuncu, Mourinho'nun devre arasındaki takım konuşmasının maçın gidişatını tamamen değiştirdiğini açıkladı. Teknik direktör, konuk ekibi bozmak için savunma hattının daha önde kurulmasını ve çok daha agresif bir pres yapılmasını istedi.
Valverde, "Pres yapmayı konuştuk çünkü topu onların yarı sahasında geri kazanmakta zorlanıyorduk" diye ekledi. "Bazı anlarda bir oyuncu eksikle oynuyorduk. Bunu düzelttik ve daha rahat hale geldik. Devre arasında hocayla yaptığımız konuşma bize çok yardımcı oldu, bu yüzden ikinci yarı mükemmeldi."
Mbappe'nin hücumdaki müthiş yeteneğini en üst düzeye çıkarmak
Mourinho’nun taktik dokunuşları, Mbappe’nin son 45 dakikaya damga vurması için kusursuz bir zemin hazırladı. Bu değişiklikler, Real Madrid’in topa sahada daha ileride hükmetmesini sağladı ve yıldız hücumcuyu tehlikeli bölgelerde topla buluşturarak yıkıcı bir etki yarattı.
Valverde, Fransa milli oyuncusunun muazzam katkısını vurgulamakta gecikmedi ve takım arkadaşlarına onun ölümcül bitiriciliğinden sürekli yararlanmaları çağrısında bulundu.
Valverde, “O inanılmaz, akıl almaz biri” diye devam etti. “Ondan mümkün olduğunca faydalanmalıyız ve gol atabilmesi, mutlu hissetmesi için ona topu vermeliyiz. Bugün yaptığını yıl boyunca birçok kez yaptı.”
- Getty Images Sport
Erken ivme kazanmak
Üst üste alınan galibiyetlerle Real Madrid, lig sezonu için güçlü bir temel oluşturdu. Mbappe'nin golcülüğünü Mourinho'nun yüksek tempolu pres anlayışıyla birleştirmek, bu kusursuz yurt içi formun üzerine çıkmayı ve önlerindeki sezonun zorluklarını aşmayı hedeflerken kritik önem taşıyacak. Mourinho'nun ekibi şimdi pazar günü lige yeni yükselen Malaga ile karşılaştığında üst üste üçüncü galibiyetini almaya çalışacak.
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