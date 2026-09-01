Getty Images Sport
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'Zorlanıyor' - Gary Neville, Mikel Arteta'nın Aston Villa karşısında 34 milyon sterlinlik Arsenal yıldızı için devre arasında aldığı acımasız karara tepki gösterdi
Arteta devre arasında acımasız bir karar aldı
Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, takımının Aston Villa karşısında Premier League'de aldığı 1-0'lık galibiyet sırasında devre arasında belirleyici bir değişiklik yaptı. İspanyol teknik adam, zorlu geçen ilk 45 dakikanın ardından yaz transferi Tzolis'i devre arasında oyundan aldı. Tzolis, Club Brugge'dan 34 milyon £ karşılığında gelmiş ve kuzey Londra'daki kariyerine mükemmel bir başlangıç yapmıştı.
Daha önce Community Shield'da Manchester City karşısında iki asist yapmış ve Arsenal'ın Coventry City karşısındaki açılış galibiyetinde yıldızlaşmıştı. Ancak 24 yaşındaki oyuncu, Villa Park'ta şimdiye kadarki en zorlu sınavıyla karşılaştı. Etki yaratmakta zorlandı ve 37. dakikada John McGinn'i düşürdüğü için sarı kart gördü.
- AFP
Neville, kanat oyuncusunun oyundan alınması kararını destekledi
Arsenal, Unai Emery'nin takımına karşı kilidi açmaya çalışırken Eberechi Eze ikinci yarı için Tzolis'in yerine oyuna girdi. Manchester United efsanesi Neville, maçın gidişatı göz önüne alındığında bu değişikliğin tamamen yerinde olduğunu düşündü. Sky Sports yorumunda konuşan Neville, Villa savunmacısı Cash'in Yunan milli oyuncuyu başarılı şekilde kontrol altında tuttuğunu vurguladı.
“Sadece sarı kart yüzünden değil, oyundan alınmasına şaşırmadım,” diye açıkladı Neville. “Bu kanatta gerçekten zorlanıyordu. Matty Cash ona karşı gerçekten çok agresifti.”
Saka, deplasmanda hayati bir galibiyeti getirdi
Arsenal, gergin başlayan maçı aşarak sonunda 60. dakikada kilidi açtı. Riccardo Calafiori rakip savunmayı delip topu Bukayo Saka'ya ulaştırdı, Saka da yaşanan karambolde galibiyet golünü attı. Neville, Arsenal'ın hücum hazırlığını ve Saka'nın bitirici pozisyon alışını övgüye boğdu.
"Harika bir gol, gerçekten öyle," dedi Neville. "Arsenal çok sabırlı, savunmasına o kadar güveniyor ki acele etmesine gerek duymuyor. Calafiori olağanüstü iş yapıyor. Riccardo Calafiori vücudunu çok iyi açıyor ve arkaya o küçük koşuyu yapıyor, sonra da adeta al da at dedirtiyor.
"Aston Villa'nın stoperlerinin yanından yapılan koşu için şunu söylemek gerekir ki bundan yeterince olmadı. Saka rüya gibi bir pozisyonda, ters kanattaki oyuncunuzun olmasını isteyeceğiniz yer tam da orası. O Arsenal taraftarlarının önündeki kutlama da harika."
- Getty Images Sport
Arsenal zirve yarışında takibini sürdürdü
Villa Park'ta alınan zorlu sonuç, Arsenal'ın yeni Premier League sezonundaki kusursuz başlangıcını sürdürmesini sağladı. Arteta'nın ekibi, üst üste gelen iki galibiyetin ardından İngiltere şampiyonu unvanını korumaya hazır görünüyor.
Üçüncü hafta maçlarına girilirken şu anda puan tablosunun zirvesinde aynı puanda yer alıyorlar. Manchester City, Chelsea ve lige yeni yükselen Hull City, Arsenal ile birlikte zirveyi paylaşıyor.
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