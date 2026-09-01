Arsenal, gergin başlayan maçı aşarak sonunda 60. dakikada kilidi açtı. Riccardo Calafiori rakip savunmayı delip topu Bukayo Saka'ya ulaştırdı, Saka da yaşanan karambolde galibiyet golünü attı. Neville, Arsenal'ın hücum hazırlığını ve Saka'nın bitirici pozisyon alışını övgüye boğdu.

"Harika bir gol, gerçekten öyle," dedi Neville. "Arsenal çok sabırlı, savunmasına o kadar güveniyor ki acele etmesine gerek duymuyor. Calafiori olağanüstü iş yapıyor. Riccardo Calafiori vücudunu çok iyi açıyor ve arkaya o küçük koşuyu yapıyor, sonra da adeta al da at dedirtiyor.

"Aston Villa'nın stoperlerinin yanından yapılan koşu için şunu söylemek gerekir ki bundan yeterince olmadı. Saka rüya gibi bir pozisyonda, ters kanattaki oyuncunuzun olmasını isteyeceğiniz yer tam da orası. O Arsenal taraftarlarının önündeki kutlama da harika."