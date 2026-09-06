Xinhua
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"Zorlamaya devam edeceğim" - Filipe Luis, Monaco'nun Cruz Azul yıldızı Erik Lira planını doğruladı
Yaz transferi son anda çöktü
Lira'nın Fransa'ya önerilen transferi, Monaco'nun yaz transfer dönemi kapanmadan önce Balogun'un Everton'a ayrılığını sonuçlandıramaması nedeniyle gerçekleşmedi. Meksikalı milli oyuncu, Les Rouge et Blanc'ın orta saha seçeneklerini güçlendirmek için Avrupa'ya transferini tamamlama aşamasına gelmişti. Anlaşma gerçekleşmese de, Prenslik ekibi orta saha oyuncusunu transfer listesinin en üst sıralarında tutmaya devam etti.
- AFP
Teknik direktör gelecekte ilginin süreceğini doğruladı
Luis, takımın Ligue 1 sezonuna etkileyici bir başlangıç yapıp ilk üç maçından dokuz puanın tamamını aldığı süreçte, savunmacı orta sahayı kadrosuna katma isteğini açıkça yineledi. Cruz Azul'un öne çıkan ismini transfer etmek için bir kez daha girişimde bulunup bulunmayacağı sorulan Luis, Fox'a şunları söyledi: "Elbette. Her zaman yanımda harika oyuncular isterim. Bu gerçekleşmedi, gelemedi ama açılan her transfer döneminde onun için bastırmaya devam edeceğim."
Taktisyenden büyük övgü itirafı
Brezilyalı teknik adamın Lira'ya duyduğu hayranlık, Cruz Azul ile karşılaştığı Flamengo dönemine kadar uzanıyor. Luis şunları ekledi: "Benim için Lira üst düzey, üst düzey, üst düzey, üst düzey, üst düzey. Avrupa'da oynayacak seviyeye sahip. Hatta Flamengo-Cruz Azul maçını izlerseniz, ona bire bir markaj koyduğumu görürsünüz. Bunu hiç, neredeyse hiç yapmam."
- Getty Images Sport
Ocakta yeni bir teklif bekleniyor
Monaco'nun, kış transfer dönemi yeniden açıldığında orta saha rotasyonuna derinlik katmak için yeni ve resmî bir teklif sunması bekleniyor. Bu arada Lira, Avrupa'ya olası bir transfer öncesinde en üst düzey formunu korumayı hedeflerken Liga MX'te Cruz Azul için vazgeçilmez bir isim olmayı sürdürüyor. Stade Louis II'ye gerçekleşecek herhangi bir transfer, kadrodaki hareketliliğe ve kulüplerin bonservis bedeli konusunda anlaşmasına bağlı olacak.
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