"Zorlamaya devam edeceğim" - Filipe Luis, Monaco'nun Cruz Azul yıldızı Erik Lira planını doğruladı

Luis, takımın Ligue 1 sezonuna etkileyici bir başlangıç yapıp ilk üç maçından dokuz puanın tamamını aldığı süreçte, savunmacı orta sahayı kadrosuna katma isteğini açıkça yineledi. Cruz Azul'un öne çıkan ismini transfer etmek için bir kez daha girişimde bulunup bulunmayacağı sorulan Luis, Fox'a şunları söyledi: "Elbette. Her zaman yanımda harika oyuncular isterim. Bu gerçekleşmedi, gelemedi ama açılan her transfer döneminde onun için bastırmaya devam edeceğim."