Yaz transfer döneminde Katalonya'dan ayrılmak, 26 yaşındaki oyuncu için saha dışındaki önemli bir engel oluşturdu. Sahadaki geçişi kusursuz olsa da, yeni bir günlük rutine alışmak, yeni bir dille mücadele etmek ve yabancı bir ülkeye yerleşmek çok daha zorlu oldu.

Neyse ki bu forvet için Parc des Princes'teki geçiş, tanıdık bazı isimler sayesinde kolaylaştı. Futbolda babacan bir figür olarak gördüğü teknik direktör Luis Enrique ile yeniden bir araya gelen İspanya milli oyuncusu, üst üste Avrupa şampiyonu olan takımın soyunma odasında vatandaşı Fabian Ruiz ve eski Barcelona altyapı oyuncusu Dro Fernandez'e de katıldı.