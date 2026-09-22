AFP
Çeviri:
"Zor" - Ferran Torres, Barcelona'dan ayrılığının en zor kısmını açıkladı ve PSG'deki hayatına harika başlangıcının ardından Ballon d'Or kararını verdi
Fransa'nın başkentine ani bir dönüş
Yaz transfer döneminde Katalonya'dan ayrılmak, 26 yaşındaki oyuncu için saha dışındaki önemli bir engel oluşturdu. Sahadaki geçişi kusursuz olsa da, yeni bir günlük rutine alışmak, yeni bir dille mücadele etmek ve yabancı bir ülkeye yerleşmek çok daha zorlu oldu.
Neyse ki bu forvet için Parc des Princes'teki geçiş, tanıdık bazı isimler sayesinde kolaylaştı. Futbolda babacan bir figür olarak gördüğü teknik direktör Luis Enrique ile yeniden bir araya gelen İspanya milli oyuncusu, üst üste Avrupa şampiyonu olan takımın soyunma odasında vatandaşı Fabian Ruiz ve eski Barcelona altyapı oyuncusu Dro Fernandez'e de katıldı.
- Getty Images Sport
'Bir gün buradasın, ertesi gün eşyalarını topluyorsun'
Yaz transferinin baş döndürücü hızı, hücum oyuncusunu biraz hazırlıksız yakaladı. Ani ayrılığını değerlendiren oyuncu, modern futbol dünyasındaki işlerin ne kadar kaotik ve öngörülemez olduğunun altını çizdi.
“Bu zor: Bir gün buradasınız, ertesi gün çantalarınızı topluyorsunuz” diye açıkladı. Ani değişime rağmen İspanyol yıldız, La Liga'da geride bırakmak zorunda kaldıklarıyla ilgili mizah duygusunu korudu. Şöyle şaka yaptı: “Yanımda getiremediğim tek kişi Pedri.”
Alev alan form ve ödülle gelen takdir
Saha dışındaki sıkıntıların kötü performanslara yansımadığı açıkça görülüyor. İlk altı maçında attığı yedi golle yakaladığı müthiş seri, hücum oyuncusunu Enrique'nin taktik düzeninde hayati bir silah olarak sağlam şekilde konumlandırdı.
Kulüp düzeyindeki bu son derece üretken form, forvet için tarihi bir yaz döneminin ardından geldi. Oyuncu, Dünya Kupası finalinde İspanya'nın Arjantin'i 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atmıştı. Küresel sahnedeki kahramanlıkları ve yurt içindeki istikrarlı performansı, ona Ballon d'Or için belirlenen 30 kişilik kısa listede haklı olarak yer kazandırdı. Böylece vatandaşı Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Rodri ve PSG takım arkadaşı Ruiz'e katıldı.
Bu prestijli ödülle ilgili soruya yanıt veren forvet, kendisi için kampanya yürütmeyi ya da belirli bir kazananı öne çıkarmayı reddetti ve nihai kararın tamamen oy verenlere ait olduğunu vurguladı. "Onu kazanması gereken kişi kazanacaktır; bu bana bağlı değil" dedi ve ardından şunları ekledi: "Bir İspanyol kazanırsa, o kadar iyi olur."
- AFP
Erken ivmeyi korumak
Fransa'nın başkentinde bu kadar kısa sürede kendisini önemli bir hücum seçeneği olarak kabul ettiren eski Barcelona oyuncusunun temel hedefi, yüksek golcülük oranını sürdürmek olacak. Bu bitirici formunu devam ettirmesi, Enrique'nin ilk 11'indeki yerini koruması açısından büyük önem taşıyor; aynı zamanda kendi bireysel konumunu güçlendirecek ve PSG'nin hem yurt içi hem de Avrupa'daki hedeflerini besleyecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun