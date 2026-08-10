Manchester United, Lewis Hall'ı transfer etme planından vazgeçmedi ancak transfer döneminin son haftalarında sol bek mevkisi için başka alternatifleri de değerlendirmesi gerektiği gerçeğini kabullenmiş durumda.

United, orta sahayı öncelikli olarak güçlendirdikten sonra bu yaz ana hedeflerinden biri olarak yeni bir sol bek transferini belirlemiş ve Hall, transfer döneminin başlarında tercih edilen isim olarak seçilmişti.

TEAMtalk sitesi, Hall'ın Old Trafford'da hâlâ büyük değer gördüğünü ve İngiliz milli oyuncunun transfere hazır olduğunu belirtti. Bununla birlikte, kulübü Newcastle United tutumunu koruyor ve oyuncunun ayrılığına onay vermeye hazır olduğuna dair herhangi bir işaret vermedi.

Dolayısıyla United'ın Hall'a olan ilgisi şu an için askıya alınmış durumda ve durumu yazdan sonra yeniden değerlendirebilecek olsalar da, spor direktörü Jason Wilcox ile ona bağlı transfer ekibi şu anda diğer olasılıkları aktif olarak değerlendiriyor.