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Manchester United v Atletico de Madrid - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Çeviri:

Zor bir tercih: Manchester United, Barcelona yıldızı konusundaki tavrını belirledi

Transfers
A. Truffert
N. Brown
J. Seys
A. Balde
L. Hall
Premier Lig
Barcelona
RB Leipzig
Fransa
Almanya
Belçika
İspanya
İngiltere

Hull şokunun ardından alternatifler listesi

Manchester United, Lewis Hall'ı transfer etme planından vazgeçmedi ancak transfer döneminin son haftalarında sol bek mevkisi için başka alternatifleri de değerlendirmesi gerektiği gerçeğini kabullenmiş durumda.

United, orta sahayı öncelikli olarak güçlendirdikten sonra bu yaz ana hedeflerinden biri olarak yeni bir sol bek transferini belirlemiş ve Hall, transfer döneminin başlarında tercih edilen isim olarak seçilmişti.

TEAMtalk sitesi, Hall'ın Old Trafford'da hâlâ büyük değer gördüğünü ve İngiliz milli oyuncunun transfere hazır olduğunu belirtti. Bununla birlikte, kulübü Newcastle United tutumunu koruyor ve oyuncunun ayrılığına onay vermeye hazır olduğuna dair herhangi bir işaret vermedi.

Dolayısıyla United'ın Hall'a olan ilgisi şu an için askıya alınmış durumda ve durumu yazdan sonra yeniden değerlendirebilecek olsalar da, spor direktörü Jason Wilcox ile ona bağlı transfer ekibi şu anda diğer olasılıkları aktif olarak değerlendiriyor.

  • Raum ile müzakereler

    Listelerinde şimdiden öne çıkan isimlerden biri Leipzig oyuncusu David Raum. TEAMtalk sitesi bu yılın başlarında Alman milli oyuncunun Manchester United tarafından beğenildiğini ortaya koymuştu.

    28 yaşındaki oyuncu, sözleşme durumu nedeniyle cazip bir seçenek olarak görülüyor. Raum'un mevcut sözleşmesinde 12 aydan az bir süre kaldı ve yaklaşık 34 milyon sterlinlik bir serbest kalma bedeli bulunmasına rağmen, aracılar sözleşmenin uzatılmaması halinde 30 milyon sterlinin altında bir anlaşmanın müzakere edilebileceğine inanıyor.

    Aynı siteye göre Raum daha önce Manchester United ile görüştü. Daha da önemlisi, Old Trafford'a transfer olma ve ilk 11'de yer almak için Luke Shaw ile rekabet etme ihtimalinden memnun olacak.

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  • Manchester United sol bek mevkisi için birçok seçeneği değerlendiriyor

    Raum, sol bek pozisyonu için dosyası incelenen tek alternatif değil.

    Site şunları vurguladı: "Barcelona oyuncusu Alejandro Balde, transfer sürecinin erken bir aşamasında Hall ve Nathaniel Brown ile birlikte değerlendirildi, ancak süregelen sakatlık sorunları, United'ın şu anda Barcelona yıldızını gerçekçi bir seçenek olarak görmediği anlamına geliyor."

    Ayrıca gözlem altında tutulan daha genç seçenekler de var; bunların arasında Club Brugge oyuncusu Joaquin Seys, Bournemouth oyuncusu Adrien Truffert ve Racing Santander oyuncusu genç İspanyol yıldız Jorge Salinas bulunuyor.

    Bu nedenle Manchester United'ın transfer ekibi, Hall hâlâ seçenekleri arasında yer alsa da, güçlü bir alternatifler listesine sahip.

    Şöyle açıkladı: "Şu anki öncelik, teknik direktör Michael Carrick'in kadrosunu güçlendirebilecek ve United'ı abartılı bir transfere zorlamayacak bir sol bek bulmak; zira Raum'un sözleşme durumu onu en ilgi çekici seçeneklerden biri hâline getiriyor."

    Şöyle bitirdi: "Şu anda Hall hâlâ Newcastle'da bir oyuncu ve United, beklemek zorunda kalma ihtimalini kabulleniyor; bu sırada Wilcox ve transfer ekibi, transfer döneminin son haftalarından önce alternatifleri incelemeye çalışıyor."

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