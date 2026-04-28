"Zor bir durum" - Liverpool, Rio Ngumoha'nın korkusuzca oynamasını nasıl sağlayabilir? Joe Cole, genç yeteneklerin gelişimi ve Mohamed Salah'ın yedeği konusundaki soruları yanıtlıyor
Ngumoha, Anfield'da çığır açan bir sezon geçirdi
Ngumoha, Anfield’da çıkış yaptığı bir sezon geçirdi; tüm turnuvalarda toplam 25 maça çıktı ve Premier Lig’deki ilk golünü attı. Birçok üst düzey kulübün genç oyunculara büyük güven duyduğu bu dönemde, o en çok dikkat çeken genç yeteneklerden biri olarak görülüyor.
2024 yılında Chelsea'den transfer edilen bu yetenekli kanat oyuncusunun, önümüzdeki on yıl ve sonrasında Merseyside'daki seyircileri heyecanlandıracak bir süperstar haline gelmesi bekleniyor.
Ancak Ngumoha'nın dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Hala birçok açıdan öğrenme aşamasında olan Ngumoha'nın, kariyerinin bu aşamasında Salah'ın boşluğunu doldurma baskısı altında kalmaması gerekiyor. Özgürce oynamaya devam eden ve yeteneklerini gösterme arzusu içinde olan Ngumoha'nın oyununda heyecan verici bir potansiyel ortaya çıkıyor.
Liverpool, Ngumoha'nın potansiyelini nasıl değerlendiriyor?
Liverpool’un bu zihniyeti nasıl koruduğu ve hile yapma eğilimini nasıl önlediği sorulduğunda, emekliliğinden dönerek geçen sezon 1 galibiyet ve 18 mağlubiyet kaydeden Specsavers’ın “En Kötü Takımı” Warley FC’de gol atan eski Reds oyun kurucusu Cole, GOAL’a şunları söyledi: “Bence bu bir gelişim meselesi. Onun etrafındaki aile birimi, kulübün onun etrafında oluşturduğu yapı ile ilgili. Onu aşırı maruz bırakmamak, ona aşırı güvenmemekle ilgili. Bence sorumluluk bu. Kulüp, aile ve oyuncunun etrafındaki tüm insanlar.
“Bu zor bir iş, ama bence bugünlerde bunu yapmak için çok daha donanımlıyız. Oyuncuların zihniyetini, mentalitesini ve ihtiyaçlarını geliştirmek konusunda biraz daha fazla bilgi sahibiyiz. Eminim Rio da buna sahiptir. Onu izlemek de çok heyecan verici.”
Salah, Liverpool'dan bedelsiz olarak ayrılmaya hazırlanıyor
Salah, sözleşmesinin son yılı dolduğu için yaz aylarında Anfield’dan bedelsiz olarak ayrılmaya hazırlanırken, Liverpool’un 257 gol atan “Mısır Kralı”nın yerini alacak birine ihtiyacı var.
Cole, bu sorumluluğun Ngumoha'ya verileceğini beklemiyor. Eski İngiltere milli futbolcusu şöyle diyor: "Bence Liverpool'da, [Hugo] Ekitike'nin uzun süre sahalardan uzak kalmasıyla birlikte boşluklar oluştu. Ngumoha'nın gelecek sezon ilk 11'de başlayacağına emin değilim. Salah ayrılıyor, bu yüzden Ngumoha'nın hemen ilk 11'e girmesi zor olabilir. Eminim ki, bu iki oyuncunun özelliklerine de uyan başka bir oyuncu transfer edeceklerdir.
“Kulübünüzde böyle bir yetenek varsa, onun için bir planınız olur. Otururlar, onu her gün izlerler. Çocuğun zihniyetini bilirler. Gelecek sezonun başından itibaren ona Liverpool'un ana oyuncusu olması için baskı yapmak isteyip istemediklerini bilirler. Yoksa bu baskıyı kaldırıp onun güzelce gelişmesini mi sağlamak isterler? Bunu sadece Arne Slot, ekibi ve üst yönetim bilir.”
Bowen, Pulisic, Gordon: Liverpool, Salah'ın yerine kimi transfer edecek?
Cole, Salah'ın yerini doldurma konusunda Liverpool'un transfer planlarına değinerek, Kırmızılar'ın Jarrod Bowen, Anthony Gordon ve Christian Pulisic gibi Premier Lig tecrübesi olan birçok oyuncuyla adı anıldığını belirtti: “Son 15 yıldır transfer piyasasında muhteşem bir performans sergilediler, bunu kabul etmek lazım.
“Ne yaparlarsa yapsınlar, bence [Milos] Kerkez ve [Jeremie] Frimpong gelecek sezon daha iyi olacak. Bence [Florian] Wirtz de gelecek sezon daha iyi olacak. Panik yapmalarına gerek yok bence.
“Bence büyük bir süperstar alıp birine 150 milyon sterlin harcamak yerine, belki de sadece iyi bir karakteri olduğunu bildiğiniz birini almaları gerekiyor. Önemli olan, Liverpool gibi bir kulüpte oynayabilecek yetenekli oyuncuları transfer etmektir. Bu büyüklükteki bir kulüp ve beklentiler. Yukarıda bahsettiğim tüm oyuncular, bekleneni verdiler. Orada hala çok fazla yetenek var. Dışarıda da çok fazla yetenek var.”
Şampiyonlar Ligi yarışı: 2025-26 sezonunun nefes kesici finali
Liverpool, Premier Lig’de ilk dörde girerek Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını garantiledi; ligin bitmesine dört maç kala altıncı sıradaki Brighton’a karşı sekiz puanlık bir avantaj elde etti.
Salah, talihsiz bir sakatlık geçirdiği için bu maçlarda forma giyemeyebilir, ancak Ngumoha önemli bir rol oynayacak ve Cole, 2025-26 sezonunun heyecan verici final yarışı uzaktan izleyecek.
