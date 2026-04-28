"Zor bir durum" - Liverpool, Rio Ngumoha'nın korkusuzca oynamasını nasıl sağlayabilir? Joe Cole, genç yeteneklerin gelişimi ve Mohamed Salah'ın yedeği konusundaki soruları yanıtlıyor

Ngumoha, Anfield’da çıkış yaptığı bir sezon geçirdi; tüm turnuvalarda toplam 25 maça çıktı ve Premier Lig’deki ilk golünü attı. Birçok üst düzey kulübün genç oyunculara büyük güven duyduğu bu dönemde, o en çok dikkat çeken genç yeteneklerden biri olarak görülüyor.

2024 yılında Chelsea'den transfer edilen bu yetenekli kanat oyuncusunun, önümüzdeki on yıl ve sonrasında Merseyside'daki seyircileri heyecanlandıracak bir süperstar haline gelmesi bekleniyor.

Ancak Ngumoha'nın dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Hala birçok açıdan öğrenme aşamasında olan Ngumoha'nın, kariyerinin bu aşamasında Salah'ın boşluğunu doldurma baskısı altında kalmaması gerekiyor. Özgürce oynamaya devam eden ve yeteneklerini gösterme arzusu içinde olan Ngumoha'nın oyununda heyecan verici bir potansiyel ortaya çıkıyor.