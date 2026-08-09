Araujo'nun ayrılığı Barcelona'nın temel planının bir parçası değildi, gerçi ayrılma ihtimali mevcuttu; özellikle de oyuncunun kendisi kulüpten ayrılma fikrine sıcak bakmadığı için. Ancak ayrılığın kesinleşmesi, Flick ve Deco'nun önüne yeni bir gerçeklik koydu.
İkili, takımın yeni bir stoper transferine olan ihtiyacını değerlendirmeye başladı; bu, kadrodaki savunma seçeneklerinin bolluğu göz önüne alındığında birkaç gün öncesine kadar güçlü biçimde gündemde olmayan bir adımdı.
Flick şu anda Pau Cubarsi, Andreas Christensen, Eric Garcia, Kounde, Alvaro Cortes'in yanı sıra Gerard Martin'e sahip; ayrıca Barcelona'ya katılması beklenen Rodri de stoper mevkiinde görev yapabilir.
Ancak Barcelona'nın 2026-2027 sezonuna dair, başta Şampiyonlar Ligi'nde rekabet etmek olmak üzere hedefleri, teknik ekibi daha hazır seçeneklere sahip olmayı düşünmeye itiyor; özellikle Christensen'in yaşadığı sakatlıklara ilişkin endişelerin yanı sıra bazı diğer unsurların da daha fazla gelişime ihtiyaç duyması sebebiyle.
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