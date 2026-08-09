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England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

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Zor bir denklem: Araujo'nun ayrılığı Barcelona'nın önüne 5 savunma seçeneği koyuyor

Transfers
R. Araujo
W. Saliba
C. Romero
C. Lukeba
Barcelona
Liverpool
A. Laporte
Deco
Uruguay
Fransa
Arjantin
İspanya
İngiltere
Portekiz

Deco çözüm arayışına başladı

Ronald Araujo'nun Liverpool'a ayrılışı, Uruguaylı savunmacının takımdan ayrılmasının olası bir ihtimalden Hansi Flick ile yaptığı görüşmenin ardından kesin bir karara dönüşmesiyle birlikte, Barcelona'nın savunma planlarını yeniden gözden geçirmesinin önünü açtı.

Oyuncunun İngiltere'ye gitmesiyle birlikte, Barcelona sportif direktörü Deco savunmanın merkezini güçlendirmek için yeni seçenekleri değerlendirmeye başladı; takımın savunma ihtiyaçları ile transfer piyasasındaki diğer öncelikler arasında zorlu bir denge kurma çabası içinde.

  • Sürpriz ayrılık: Flick'in tavrı her şeyi belirledi

     Marca gazetesine göre, "Araujo pek çok kez Barcelona'da kalma isteğini dile getirmişti, bu yüzden ayrılığı Katalan takımındaki bazı takım arkadaşlarını bile şaşırttı. Ancak Flick'in tutumu netleştikten sonra yeni bir tecrübe yaşamayı tercih etti ve 2031 yılına kadar uzanan bir sözleşmeyle haziran ayına dek Liverpool'a katıldı."

    Liverpool, oyuncuyu yaklaşık 50 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonuna sahip. Ayrıca İngiliz kulübü, Barcelona'daki en yüksek maaşlardan biri olan maaşının tamamını üstlenecek. Bu da Katalan kulübünün maaş faturasını önemli ölçüde düşürmeye katkı sağlayacak.

    Araujo, İngiltere'ye gitmeden önce takım arkadaşlarına ve kulüp çalışanlarına veda ederek çantalarını da yanına alıp Joan Gamper Spor Kompleksi'nden ayrıldı.

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  • Bu şekilde hesaplanmamış bir ayrılık

    Araujo'nun ayrılığı Barcelona'nın temel planının bir parçası değildi, gerçi ayrılma ihtimali mevcuttu; özellikle de oyuncunun kendisi kulüpten ayrılma fikrine sıcak bakmadığı için. Ancak ayrılığın kesinleşmesi, Flick ve Deco'nun önüne yeni bir gerçeklik koydu.

    İkili, takımın yeni bir stoper transferine olan ihtiyacını değerlendirmeye başladı; bu, kadrodaki savunma seçeneklerinin bolluğu göz önüne alındığında birkaç gün öncesine kadar güçlü biçimde gündemde olmayan bir adımdı.

    Flick şu anda Pau Cubarsi, Andreas Christensen, Eric Garcia, Kounde, Alvaro Cortes'in yanı sıra Gerard Martin'e sahip; ayrıca Barcelona'ya katılması beklenen Rodri de stoper mevkiinde görev yapabilir.

    Ancak Barcelona'nın 2026-2027 sezonuna dair, başta Şampiyonlar Ligi'nde rekabet etmek olmak üzere hedefleri, teknik ekibi daha hazır seçeneklere sahip olmayı düşünmeye itiyor; özellikle Christensen'in yaşadığı sakatlıklara ilişkin endişelerin yanı sıra bazı diğer unsurların da daha fazla gelişime ihtiyaç duyması sebebiyle.

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  • Deco, stoper dosyasını yeniden açıyor

    Gazete, "Bu nedenle Deco stoper arayışına yeniden başladı ve piyasadaki mevcut seçenekleri incelemeye koyuldu. Ortaya atılan birçok isim ve profil var, ancak nihai karar Flick'in vizyonuna ve kulübün daha acil gördüğü diğer mevkileri güçlendirmek için ayrılan bütçeye bağlı olacak" ifadelerini kullandı.

    Bu önceliklerin başında Rodri veya Julian Alvarez ile yapılması olası transferler geliyor; bunun yanı sıra Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e olası transferi gibi diğer anlaşmalardan kulübün kasasına girebilecek paralar da bulunuyor.

    Yeni bir defans oyuncusuyla anlaşma kararı, transfer piyasasında ortaya çıkacak fırsatlardan da etkilenecek; özellikle Barcelona'nın kısa süre öncesine kadar İspanyol orta saha oyuncusunu Manchester City'den kadrosuna katma anlaşmasını tamamlamak üzere olmadan önce başka dosyalar üzerinde çalışıyor olması bu durumu daha da öne çıkarıyor.

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  • Laporte fotoğrafta, ancak müzakereler yok

    Son günlerde Aymeric Laporte'un ismi, Araujo'nun yerini doldurabilecek muhtemel seçeneklerden biri olarak gündeme geldi; ancak şu an için iki taraf arasında herhangi bir görüşme bulunmuyor.

    Marca haberinde şu ifadelere yer verdi: "Mevcut bilgiler, yaşananların Dünya Kupası sırasında Laporte ve ailesinin Barcelona'yla bağlantılı taraflarla bir araya geldiği samimi bir buluşmayla sınırlı kaldığına işaret ediyor. İspanyol savunmacı ise Deco ve Flick'in beğendiği isimler arasında yer alıyor."

    Haberin devamında şöyle denildi: "Laporte, Barcelona'yla bağlantılı tek isim değil. Cristian Romero, Lucumi, William Saliba ve Herrington gibi isimler de gündeme geldi; ancak Deco'nun henüz açıklamadığı başka seçenekleri de bulunuyor."

    Marca haberini şöyle noktaladı: "Dolayısıyla Araujo'nun ayrılığı, stoper dosyasını yeniden Barcelona'nın masasına getirdi ve teknik ihtiyaç, bütçe ve piyasanın sunabilecekleri arasında yeni bir tercih süreci başlıyor."

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