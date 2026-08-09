Marca gazetesine göre, "Araujo pek çok kez Barcelona'da kalma isteğini dile getirmişti, bu yüzden ayrılığı Katalan takımındaki bazı takım arkadaşlarını bile şaşırttı. Ancak Flick'in tutumu netleştikten sonra yeni bir tecrübe yaşamayı tercih etti ve 2031 yılına kadar uzanan bir sözleşmeyle haziran ayına dek Liverpool'a katıldı."

Liverpool, oyuncuyu yaklaşık 50 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonuna sahip. Ayrıca İngiliz kulübü, Barcelona'daki en yüksek maaşlardan biri olan maaşının tamamını üstlenecek. Bu da Katalan kulübünün maaş faturasını önemli ölçüde düşürmeye katkı sağlayacak.

Araujo, İngiltere'ye gitmeden önce takım arkadaşlarına ve kulüp çalışanlarına veda ederek çantalarını da yanına alıp Joan Gamper Spor Kompleksi'nden ayrıldı.

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