Dino Zoff, 1982’de Dünya Kupası’nı kazanan İtalya Milli Takımı’nın kaptanı, Repubblica’ya verdiği röportajda Roberto Mancini’nin İtalya’sını değerlendirdi. Belçika’ya 2-0 yenilen takım şimdi Türkiye deplasmanına çıkacak.





Zoff, Mancini’nin ikinci dönemindeki ilk İtalya size nasıl bir izlenim verdi?

“Başlangıçta bana çok çekingen göründü. İlk yarıda çok zorlandı. Sonrasında mücadele etti ama açılışta gördüğüm o gerginlik beni etkiledi.”





Peki şimdi izlenmesi gereken yol ne?

“Az konuşup çok çalışmak gerekiyor. Nations League’deki diğer üç maç önemli olacak, futbolcular birlikte vakit geçirebilecek. Yeni bir yolculuğun başındayız, çok fazla zaman olmasa da oldukça umutluyum.”



