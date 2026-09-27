24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
ZoffGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Zoff: “Mancini’nin lehine olan şey, bundan daha kötüsünün yapılamayacağı; artık sadece daha iyi olabiliriz”

İtalya
R. Mancini
D. Zoff

1982’de Dünya Şampiyonu olan İtalya’nın eski kalecisi, Milli Takım’daki krizi konuştu

Dino Zoff, 1982’de Dünya Kupası’nı kazanan İtalya Milli Takımı’nın kaptanı, Repubblica’ya verdiği röportajda Roberto Mancini’nin İtalya’sını değerlendirdi. Belçika’ya 2-0 yenilen takım şimdi Türkiye deplasmanına çıkacak.


Zoff, Mancini’nin ikinci dönemindeki ilk İtalya size nasıl bir izlenim verdi?

“Başlangıçta bana çok çekingen göründü. İlk yarıda çok zorlandı. Sonrasında mücadele etti ama açılışta gördüğüm o gerginlik beni etkiledi.”


Peki şimdi izlenmesi gereken yol ne?

“Az konuşup çok çalışmak gerekiyor. Nations League’deki diğer üç maç önemli olacak, futbolcular birlikte vakit geçirebilecek. Yeni bir yolculuğun başındayız, çok fazla zaman olmasa da oldukça umutluyum.”


  • Mancini, yaş ortalaması 23 olan bir kadro sahaya sürdü. Gençlere yönelen bu çizgi sizi ikna ediyor mu?

    "Bence iyi olan çocuklar 16 yaşında da oynayabilir. Sorunlar başka".


    İtalya nerede gelişebilir?

    "Ön tarafta derim, orada zorlandı. İkinci yarıda dışarı çıktığımızda da gol atamadık. Kaliteyi aramak gerekiyor".


    Mancini için görev, ilk dönemine kıyasla daha mı zor?

    "Evet, bu çok açık. Karanlık bir dönemden geliyoruz. Şu da bir gerçek ki bundan daha kötüsü yapılamaz. Bu onun lehine: gelişmek daha kolay. İçinde bulunduğumuz durumda sadece daha iyiye gidebiliriz".


    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
UEFA Nations League A
Türkiye crest
Türkiye
TUR
İtalya crest
İtalya
ITA