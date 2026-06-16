Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Berardi SassuoloGetty Images
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Zoff: "Juventus-Berardi için henüz geç değil. Karakterli İtalyanlara ihtiyacımız var"

Juventus
D. Berardi
D. Zoff
E. Martinez
D. Vlahovic
Transfers

Eski kaptan ve yönetici, Sassuolo'nun forvetini Spalletti için ideal bir takviye olarak gördü

Yeni (yine) Juventus yavaş yavaş şekilleniyor ve Damien Comolli'nin yerine Giovanni Carnevali'nin gelmesi, Bianconeri taraftarlarına nihayet transfer piyasasında algoritmalardan ve istatistiklerden uzaklaşan, bunun yerine önemli transferler ve güçlü kişiliklerden oluşan "eski usul" bir projeye odaklanan bir dönüm noktası sunabilir.


Bu bağlamda, İtalya ve Juventus'un eski simgesi Dino Zoff'un sözlerine dikkat çekmek gerekir. Zoff, transfer hedefinin Dibu Martinez olduğunu övmenin yanı sıra, ağırlığı ve kişiliği olan İtalyan oyuncuların kadroya geri dönmesini umuyor ve bu isimlerin başında geçmişten geri dönen Domenico Berardi geliyor.


  • JUVE’NİN İTALYAN OYUNCULARA İHTİYACI VAR

    "Genç milli takımlarımız her zaman beklentileri karşıladılar. Bu nedenle temkinli davranmalı ve Baldini'nin bu iki galibiyetinin her şeyi yoluna koyduğunu sanmamalıyız. Juve'de az sayıda İtalyan mı var? Evet, bu sorunun bir parçası. Juve, tarihsel olarak milli takımımız için her zaman büyük önem taşımıştır. Son yıllarda bu yönü biraz kayboldu, ancak bunu telafi etmek için hiçbir zaman geç değildir."

    • Reklam

  • Şampiyonluk için hedefleyen karakterli oyuncular

    "Kadroda genç, ilgi çekici ve teknik açıdan güvenilir İtalyan oyuncuların bulunması, üst düzey İtalyan kulüpleri için hayati önem taşıyor. Elbette, bu oyuncuları bulmak gerekiyor ve bu hiç de kolay değil. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki, İtalyan oyunculardan bahsederken aslında İtalyan kişilikleri kastediyorum. Takıma karizmalarını katarak genç oyuncuların gelişmesine yardımcı olacak isimler.


    Kadronun temeli, sahanın her bölgesinde sağlam. Doğru takviyeler gelirse, seviyeyi yükseltebilirler. Ama kulübün Şampiyonlar Ligi ve kim bilir, belki de şampiyonluk için bir kadro oluşturma yolunda doğru yolda olduğunu düşünüyorum."

  • VLAHOVIC VE BERARDI

    "Son döneme bakarsak – geçen sezonun rekabeti ile bu sezonki sakatlıklar arasında – çok az forma giydiği için kapsamlı bir değerlendirme yapmak zor. Ben onu beğeniyorum: bence iyi bir santrfor. Onu tutmak için çaba gösterip göstermeyeceğine, kadro durumuna göre karar vermek Juve’ye kalmış.


    Berardi için çok mu geç? Kesinlikle hayır. Hırslı bir Juve kadrosunda hala söz sahibi olabilir. Mükemmel bir oyuncu ve bu role uyum sağlamakta sorun yaşayacağını sanmıyorum."

  • DIBU MARTINEZ TERFİ ETTİ

    "Dibu Martinez mi? Juve'de önemli olan sonuçtur ve oyuncular, takıma katkı sağladıkları sürece sahada istediklerini yapmakta özgürdür. Bir kalecinin eksantrik ya da içine kapanık olması fark etmez: yeter ki işini layıkıyla yapsın. Ve Arjantinli oyuncu, Premier Lig'de ve milli takımda bunu yapabildiğini kanıtladı. Beni heyecanlandırıyor. Vicario mu? Onu seviyorum: tam bir kaleci ve İngiltere'deki deneyiminin onu çok olgunlaştırdığına inanıyorum."