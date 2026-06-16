Zoff: "Juventus-Berardi için henüz geç değil. Karakterli İtalyanlara ihtiyacımız var"

Yeni (yine) Juventus yavaş yavaş şekilleniyor ve Damien Comolli'nin yerine Giovanni Carnevali'nin gelmesi, Bianconeri taraftarlarına nihayet transfer piyasasında algoritmalardan ve istatistiklerden uzaklaşan, bunun yerine önemli transferler ve güçlü kişiliklerden oluşan "eski usul" bir projeye odaklanan bir dönüm noktası sunabilir.





Bu bağlamda, İtalya ve Juventus'un eski simgesi Dino Zoff'un sözlerine dikkat çekmek gerekir. Zoff, transfer hedefinin Dibu Martinez olduğunu övmenin yanı sıra, ağırlığı ve kişiliği olan İtalyan oyuncuların kadroya geri dönmesini umuyor ve bu isimlerin başında geçmişten geri dönen Domenico Berardi geliyor.



