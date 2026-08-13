Getty Images Sport
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Zlatko Dalic kulübeye dönüyor: Hırvatistan'ın eski teknik direktörü Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nın başına geçti
Dalic, Körfez’den gelen meydan okumayı kabul etti
Dalic, Birleşik Arap Emirlikleri milli takımının yeni teknik direktörü olmak için anlaşmaya varmasının ardından resmen milli takım teknik direktörlüğüne geri döndü. 59 yaşındaki teknik adam, geçen ay Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz'e 2-1 yenilmelerinin ardından Hırvatistan'daki görevinden ayrılmıştı. Bu hamle, Dalic'in 2015'te takımı BAE Pro League şampiyonluğuna taşıdığı Al Ain döneminden dokuz yıl sonra BAE'ye dönüşü anlamına geliyor.
- AFP
UAEFA, Hırvat atamayı doğruladı
Birleşik Arap Emirlikleri Futbol Federasyonu (UAEFA), Hırvatistan'daki görevi sırasında 111 milli maça çıkan tecrübeli teknik adamı karşılamak için sosyal medyada resmî bir açıklama yayımladı.
UAEFA, sosyal medyada yayımladığı resmî açıklamada şöyle dedi: "Hoş geldin, Zlatko Dalic.
"Birleşik Arap Emirlikleri Futbol Federasyonu, Hırvat teknik adamın BAE Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyar."
Başarılı teknik direktör kefaret arıyor
Yeni göreve getirilen teknik direktör, uluslararası futbolda son derece etkileyici bir kariyere sahip. 111 maçta 62 galibiyet alarak, 1990'daki bağımsızlıktan bu yana Hırvatistan tarihindeki tüm teknik adamlar arasında en yüksek sayıya ulaştı. Onun yönetiminde eski takımı 2018 Dünya Kupası'nda finale yükseldi, Katar 2022'de üçüncü oldu ve 2022-23 UEFA Uluslar Ligi'ni ikinci sırada tamamladı. Deneyimli teknik adam, Körfez ülkesinin kadrosuna istikrar ve kazanma mentalitesi aşılamayı hedeflerken Cosmin Olaroiu'nun yerini alıyor.
- Getty Images Sport
Asya Kupası serüveni bekliyor
Dalic'in kadrosunu kurması ve resmi debutu öncesinde taktik çerçevesini oturtması için birkaç ayı var. İlk sınavı ocak ayında, BAE'nin AFC Asya Kupası'ndaki açılış maçında Vietnam ile karşı karşıya gelmesiyle gelecek. Suudi Arabistan'daki turnuva, Dalic'e Asya futbolundaki yeteneklerini sergilemesi ve aynı zamanda BAE taraftarlarının yükselen beklentilerini karşılaması için hayati bir platform sunuyor.
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