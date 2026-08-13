Yeni göreve getirilen teknik direktör, uluslararası futbolda son derece etkileyici bir kariyere sahip. 111 maçta 62 galibiyet alarak, 1990'daki bağımsızlıktan bu yana Hırvatistan tarihindeki tüm teknik adamlar arasında en yüksek sayıya ulaştı. Onun yönetiminde eski takımı 2018 Dünya Kupası'nda finale yükseldi, Katar 2022'de üçüncü oldu ve 2022-23 UEFA Uluslar Ligi'ni ikinci sırada tamamladı. Deneyimli teknik adam, Körfez ülkesinin kadrosuna istikrar ve kazanma mentalitesi aşılamayı hedeflerken Cosmin Olaroiu'nun yerini alıyor.