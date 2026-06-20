Zlatan Ibrahimovic, şehirdeki rakibi AC Milan’da yaşanan kaotik durum nedeniyle alaycı bir şekilde “Inter tarihinin en iyisi” olarak ilan edildi

Materazzi, yorumlarında Milan’ın şu anki yönetimsel zorluklarına ve kulüp yönetimine yöneltilen eleştirilere değindi. Rossoneri hiyerarşisindeki Ibrahimovic’in rolüne atıfta bulunan eski İtalya milli futbolcusu, eski rakibinin Milan’dan çok Inter’e yardım ettiğini alaycı bir şekilde ima etti.

Materazzi şaka yollu olarak şöyle konuştu: “Benim için mesele sadece saha içindeki sorunlardı. Onun için ne durumda olduğunu bilmiyorum ama ona bir şey söyleyemem çünkü yaptıklarıyla tarihin en büyük Inter oyuncusu oldu.”