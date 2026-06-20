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Verona v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

Zlatan Ibrahimovic, şehirdeki rakibi AC Milan’da yaşanan kaotik durum nedeniyle alaycı bir şekilde “Inter tarihinin en iyisi” olarak ilan edildi

Inter
AC Milan
Z. Ibrahimovic
Serie A

Marco Materazzi, eski takım arkadaşı ve uzun süredir rakibi olan Zlatan Ibrahimovic’e yeni bir sataşmada bulundu ve AC Milan’ın devam eden istikrarsızlığı bağlamında onu alaycı bir şekilde “tarihin en büyük Interista’sı” olarak nitelendirdi. Eski Inter savunma oyuncusu ayrıca, Ibrahimovic’in 2009 yılında Giuseppe Meazza’dan ayrılışını yeniden gündeme getirerek, bunu Nerazzurri’nin tarihi üçlü kupayı kazandığı sezonla ilişkilendirdi.

  • Ibrahimovic, Materazzi’nin son alay konusu oldu

    Materazzi ile Ibrahimovic arasında uzun süredir devam eden rekabet, bu kez saha dışında yeniden alevlendi. La Tripletta podcast’inde konuşan eski Inter savunma oyuncusu, İsveçli futbolcunun RedBird’de üst düzey danışmanlık görevini üstlendiği Milan’daki mevcut etkisini alaycı bir şekilde eleştirdi.

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    "Inter tarihinin en iyisi"

    Materazzi, yorumlarında Milan’ın şu anki yönetimsel zorluklarına ve kulüp yönetimine yöneltilen eleştirilere değindi. Rossoneri hiyerarşisindeki Ibrahimovic’in rolüne atıfta bulunan eski İtalya milli futbolcusu, eski rakibinin Milan’dan çok Inter’e yardım ettiğini alaycı bir şekilde ima etti.

    Materazzi şaka yollu olarak şöyle konuştu: “Benim için mesele sadece saha içindeki sorunlardı. Onun için ne durumda olduğunu bilmiyorum ama ona bir şey söyleyemem çünkü yaptıklarıyla tarihin en büyük Inter oyuncusu oldu.”

  • Materazzi, Inter’in üçlü zafer kazandığı dönemi yeniden ele alıyor

    Eski savunma oyuncusu, 2009 yılında Ibrahimovic’in Inter’den ayrılışını da hatırlattı; o dönemde forvet, Samuel Eto’o’nun Giuseppe Meazza’ya transferini sağlayan bir anlaşma kapsamında Barcelona’ya katılmıştı. Nerazzurri, Jose Mourinho yönetiminde üçlü kupayı kazanarak tarihi bir sezonu tamamlamıştı.

    O transferi değerlendiren Materazzi, “Ibrahimovic’e, Barcelona’ya giderek bize Eto’o’yu kazandırdığı için her zaman minnettar olacağım” dedi.

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    Milano yönetimi giderek artan bir incelemeyle karşı karşıya

    İstikrarı yeniden tesis etme yönündeki baskı artarken, dikkatler Milan yönetimine sıkı sıkıya odaklanmaya devam edecek. Her yönden gelen eleştiriler karşısında, İbrahimoviç ve kulübün karar vericilerinden, izledikleri stratejinin sonuç verebileceğini kanıtlamaları beklenecek. Ruben Amorim’i yeni teknik direktör olarak atamış olsalar da, dikkatler muhtemelen kadroyu nasıl güçlendirecekleri ve kulislerdeki sorunları nasıl çözecekleri üzerinde kalmaya devam edecek.