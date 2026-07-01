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Zlatan Ibrahimovic, Liverpool’un savunma oyuncusunu hayallerindeki transfer olarak gösterirken, Virgil van Dijk, Ruben Amorim’in AC Milan’ı için sürpriz bir transfer hedefi olarak gündeme geldi
Milan, Ramos transferini tamamladıktan sonra Van Dijk’i hedefine aldı
La Gazzetta dello Sport’un haberlerine göre, AC Milan, Salı günü Paris Saint-Germain’den forvet Ramos’un transferini resmen duyurduktan sonra, dikkatini derhal savunmasını güçlendirmeye yöneltti. Bu önemli hücum takviyesini garantiledikten sonra, kulüp sahibi Gerry Cardinale ve Ibrahimovic artık tamamen yıldız bir stoper transferine odaklanıyor.
Ibrahimovic, yönetim kuruluna Van Dijk için cesur bir teklifte bulunması konusunda baskı yapıyor. İtalyan devi, deneyimli Hollandalı oyuncuyu, Amorim yönetiminde cesur bir yeni dönem başlatmak ve Avrupa’da bir kez daha en üst düzey başarılar için mücadele etmek için gerekli olan nihai lider olarak görüyor ve yeni savunma hattını onun etrafında şekillendirmek istiyor.
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Bu transfer girişimi, bu yaz kulüp efsaneleri Mohamed Salah ve Andrew Robertson’ın ayrılışlarına tanık olan Liverpool için oldukça geçiş dönemine denk geliyor. Milan, Anfield’daki bu nesil değişiminden yararlanmayı umuyor; ancak Liverpool, Ibrahima Konate’yi halihazırda bedelsiz transferle Real Madrid’e kaptırmış olduğundan, Van Dijk’i takımdan ayırmaya yönelik her türlü girişimi muhtemelen geri püskürtecektir.
RedBird, özellikle Van Dijk’in sözleşmesinin son yılında olması nedeniyle, resmi bir teklifin mali açıdan uygulanabilirliğini aktif olarak değerlendiriyor. Bu otoriter savunma oyuncusu, Premier Lig ekibi için 374 maça çıkmış ve 36 gol atmış; son birkaç yılda dünya futbolunun en dominant isimlerinden biri olarak kendini kanıtlamıştır.
İnanılmaz kupa zaferlerinin ardından Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığı
İngiltere’deki parlak kariyeri boyunca Van Dijk, Şampiyonlar Ligi, iki ulusal şampiyonluk, FA Kupası ve UEFA Avrupa’nın En İyi Oyuncusu ödülü dahil olmak üzere inanılmaz bir kupa koleksiyonu biriktirdi.
Ancak savunma oyuncusu, Hollanda'nın Fas'a penaltı atışlarında yenilerek Dünya Kupası'nda son 32 turunda elenmesi nedeniyle son dönemde hayal kırıklığı yaratan bir milli takım dönemi yaşadı.
Anlaşma sağlanamazsa, Milan, Sporting CP'den Goncalo Inacio'yu 40 milyon avroluk bir alternatif olarak gündemine aldı. Ayrıca, Liverpool, Ibrahima Konate'yi Real Madrid'e kaptırmayı çoktan kabul etti; bu da, bir başka savunma oyuncusuyla vedalaşmaya şiddetle direnebilecekleri anlamına geliyor.
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Milan ve Amorim için önümüzdeki haftalar hayati önem taşıyor
Milan, Liverpool’u takımın sembolü haline gelmiş kaptanı için görüşmelere başlamaya ikna etmeye çalışırken, önümüzdeki haftalar son derece kritik olacak. Yeni Serie A sezonu hızla yaklaşırken, İtalyan ekibinin yeni teknik direktör Amorim yönetiminde savunma planlarını tamamlamaya ve hedeflerini sağlamlaştırmaya çalışmasıyla birlikte, taraftarlar transfer piyasasında çok yakında belirleyici hamleler bekleyebilir.