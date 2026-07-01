Zlatan Ibrahimovic, Liverpool’un savunma oyuncusunu hayallerindeki transfer olarak gösterirken, Virgil van Dijk, Ruben Amorim’in AC Milan’ı için sürpriz bir transfer hedefi olarak gündeme geldi

Bu transfer girişimi, bu yaz kulüp efsaneleri Mohamed Salah ve Andrew Robertson’ın ayrılışlarına tanık olan Liverpool için oldukça geçiş dönemine denk geliyor. Milan, Anfield’daki bu nesil değişiminden yararlanmayı umuyor; ancak Liverpool, Ibrahima Konate’yi halihazırda bedelsiz transferle Real Madrid’e kaptırmış olduğundan, Van Dijk’i takımdan ayırmaya yönelik her türlü girişimi muhtemelen geri püskürtecektir.

RedBird, özellikle Van Dijk’in sözleşmesinin son yılında olması nedeniyle, resmi bir teklifin mali açıdan uygulanabilirliğini aktif olarak değerlendiriyor. Bu otoriter savunma oyuncusu, Premier Lig ekibi için 374 maça çıkmış ve 36 gol atmış; son birkaç yılda dünya futbolunun en dominant isimlerinden biri olarak kendini kanıtlamıştır.