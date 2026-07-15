Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappé ve arkadaşlarının İspanya’ya karşı yarı finalde hayal kırıklığı yaratan elenmesinin ardından, Zinedine Zidane’ın neden Fransa’nın tam da ihtiyacı olan kişi olduğunu açıklıyor

Didier Deschamps’ın Fransa milli takımının baş antrenörü olarak geçirdiği uzun ve efsanevi görev süresi sona ermek üzere. 14 yıllık görev süresini bir Dünya Kupası kupasıyla taçlandırma hayali, Salı gecesi İspanya’ya 2-0 yenildikten sonra suya düştü. Deschamps, Miami’de oynanacak üçüncülük maçında takımını son bir kez daha yönetmeye hazırlanırken, futbol dünyası şimdiden halefini aramaya başladı.

Zidane, uzun süredir milli takımın başına geçecek en güçlü aday olarak gösteriliyordu ve eski Paris Saint-Germain efsanesi Ibrahimovic, eski Real Madrid teknik direktörünün bu görev için biçilmiş kaftan olduğuna inanıyor. Fox Sports'ta yorumcu olarak konuşan Ibrahimovic, Fransız takımının İspanya karşısında “sönük” bir performans sergilediğini ve finale çıkmak için gerekli kıvılcımın eksik olduğunu belirtti.