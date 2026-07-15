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Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappé ve arkadaşlarının İspanya’ya karşı yarı finalde hayal kırıklığı yaratan elenmesinin ardından, Zinedine Zidane’ın neden Fransa’nın tam da ihtiyacı olan kişi olduğunu açıklıyor
Les Bleus için yeni bir dönem
Didier Deschamps’ın Fransa milli takımının baş antrenörü olarak geçirdiği uzun ve efsanevi görev süresi sona ermek üzere. 14 yıllık görev süresini bir Dünya Kupası kupasıyla taçlandırma hayali, Salı gecesi İspanya’ya 2-0 yenildikten sonra suya düştü. Deschamps, Miami’de oynanacak üçüncülük maçında takımını son bir kez daha yönetmeye hazırlanırken, futbol dünyası şimdiden halefini aramaya başladı.
Zidane, uzun süredir milli takımın başına geçecek en güçlü aday olarak gösteriliyordu ve eski Paris Saint-Germain efsanesi Ibrahimovic, eski Real Madrid teknik direktörünün bu görev için biçilmiş kaftan olduğuna inanıyor. Fox Sports'ta yorumcu olarak konuşan Ibrahimovic, Fransız takımının İspanya karşısında “sönük” bir performans sergilediğini ve finale çıkmak için gerekli kıvılcımın eksik olduğunu belirtti.
- AFP
Zlatan, Zidane’ın yönetim tarzını destekliyor
"Zidane iyi bir iş çıkardı, Real Madrid’deydi," dedi Ibrahimovic. "Üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. Hepimiz onun milli takımı devralacağını biliyoruz. Bence Deschamps'ın başlattığı işi devam ettirecek. Oyuncuları seçmek zor değil. Elinde oyuncular var. Ardından, kendi istediği şekilde takıma yönetim tarzını aşılamalı. Ama bence o bir antrenörden çok bir menajer tipinde biri çünkü bu takımın bir antrenöre ihtiyacı yok. Onların bir menajere ihtiyacı var."
Zidane, teknik direktörlük kariyeri boyunca yalnızca Real Madrid'i çalıştırdı ve 2016 ile 2018 yılları arasında tarihi bir altın çağ yaşattı; bu dönemde arka arkaya üç UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve bir La Liga şampiyonluğu da dahil olmak üzere sayısız başarıya imza attı. 2019 ile 2021 yılları arasında İspanyol devine ikinci kez geri döndü ve bir La Liga şampiyonluğu daha kazandı. 2022 Dünya Kupası’nın ardından ABD milli takımını çalıştırma teklifi alsa da Zidane bu teklifi reddetti ve Fransa milli takımının teknik direktörlüğü görevini beklemeye devam ederken şu anda takımsız durumda.
Taktiksel zamanlama ve İspanya’nın yenilgisi
Maçın ardından Deschamps, hakemlik performansını eleştirdi; özellikle İspanya’nın ilk golüne yol açan Lamine Yamal’a verilen penaltıya itiraz etti, ancak sonunda bu karşılaşmada İspanya’nın daha üstün bir takım olduğunu kabul etti. Yarı final mağlubiyetini değerlendiren Ibrahimovic, mevcut taktik düzeninin oyunun akışına uyum sağlayamadığı noktalara dikkat çekti. "Açıkçası, bugün maç sırasında birkaç farklı şey eklenebilirdi," diye ekledi. "Bu, bir teknik direktör için zor olan kısımdır ve işte bu yüzden onlar teknik direktör ya da menajerdir. Ne zaman değişiklik yapacaklarını bilmeli ve doğru zamanlamayı yakalamalıdırlar."
Ibrahimovic, bu kritik karşılaşma sırasında Fransız oyuncuların sergilediği enerji düzeyini eleştirdi. "Bugün Fransız oyuncuların 'canlı' olmadığını, aktif olmadıklarını hissettim. Elbette İspanya'dan bir gol yedikten sonra topun peşinden koşmak istemezsiniz; daha fazlasını yapabilirlerdi. İspanya daha iyi takımdı," diyen İsveçli oyuncu, daha iyi olan takımın finale yükseldiğini kabul etti.
- Getty Images Sport
Deschamps’ın mirasına saygı
Değişim çağrısında bulunmasına rağmen İbrahimoviç, görevinden ayrılan Deschamps’a yönelik övgülerini esirgemedi. “Hem inanılmaz oyuncular hem de inanılmaz teknik direktörler olan çok az kişi vardır,” demişti daha önce. “Zaten bir Dünya Kupası kazanmıştı, bir Uluslar Ligi şampiyonluğu elde etti, bir Avrupa Şampiyonası finalini ve bir Dünya Kupası finalini kaybetti... İnsanlar sahada bir sürü yıldız oyuncusu olduğu için işin kolay olduğunu sanıyor, ama kolay değil; yönetmeniz ve kontrol etmeniz gereken pek çok şey var. Her zaman kupaları topluyorlar ve kazanamadıklarında bile en iyiler arasında, zirvede kalıyorlar; sadece son maçı kaçırıyorlar."
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