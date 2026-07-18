AFP
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Zlatan Ibrahimovic'in oğlu, Ajax'taki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Hollanda ekibine katıldı
Eredivisie’ye kalıcı geçişi kesinleşti
Efsanevi İsveçli forvet Zlatan İbrahimoviç’in en büyük oğlu Maximilian, AC Milan’dan Hollanda ekibi AZ Alkmaar’a kalıcı transferini resmen tamamladı. 19 yaşındaki kanat oyuncusu, Milan Futuro’nun sezon öncesi kampında dikkat çekici bir şekilde yer almaması üzerine yoğun transfer spekülasyonlarının odağında yer almıştı. İtalyan devi, genç oyuncunun geleceğine ilişkin görüşmelerin sonuçlandırılabilmesi için onu hazırlık kampının dışında tutmayı tercih etti ve bu da San Siro'daki günlerinin sona erdiğinin sinyalini verdi.
Bu transfer, gelecek vaat eden forvetin Hollanda'ya dönüşünü işaret ediyor. Ibrahimovic, kısa süre önce babasının ilk kez dünya çapında ün kazandığı Amsterdam devi Jong Ajax'ta kiralık olarak forma giymişti. AZ, İsveç genç milli takım oyuncusunu gelişim kadrosuna katmak için yüksek potansiyel taşıyan bir transfer olarak değerlendirerek, onu kalıcı olarak kadrosuna katmak için hızlı bir şekilde harekete geçti.
- AFP
AZ Alkmaar’ın resmi açıklaması
Anlaşma kesinleşmesinin ardından Hollandalı kulüp, yeni transferiyle ilgili acil planlarını açıklayan bir bildiri yayınladı. Açıklamada şöyle denildi: "Maximilian Ibrahimovic, hafif bir sakatlıktan kurtulduktan sonra Jong AZ'ye katılma fırsatı bulacak. 19 yaşındaki forvetin ne zaman sahalara döneceği henüz bilinmiyor. Geri döndüğünde, zamanla kulüp için değerli bir oyuncu olabileceğine olan inancıyla gelişim yoluna devam etme fırsatı bulacak."
AZ'ye transferi, Hollanda'da tanıdık ancak zorlu bir dönemin ardından gerçekleşti. 14 Ocak 2026'da, Hollandalı dev Ajax'a altı aylık kiralık olarak katılmıştı; Eredivisie ekibi, yaklaşık 3,5 milyon avro değerinde bir kalıcı satın alma opsiyonunu elinde tutuyordu. Başlangıçta yedek takımı Jong Ajax'a katılmış olsa da, Amsterdam'daki dönemi son derece hayal kırıklığı yaratan bir süreç oldu. Sezonun büyük bir bölümünde sürekli sakatlıklarla boğuşan oyuncunun sahadaki katkısı ciddi şekilde kısıtlandı; bu durum, AZ ile yeni bir sayfa açmadan önce kulüp için toplamda sadece dört maça çıkmasına neden oldu.
Milano, İbrahimoviç'in oğlu ile vedalaştı
AC Milan da kendi resmi kanalları aracılığıyla genç kanat oyuncusunun ayrıldığını doğrulayarak, oyuncunun Rossoneri ile olan bağını sonlandırdı. Rossoneri, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “AC Milan, Maximilian Zlatan Seger Ibrahimović’in Alkmaar Zaanstreek’e kalıcı olarak transfer olduğunu teyit eder. Kulüp, Maximilian’a kariyerinin devamında başarılar diler.”
Ibrahimović’in AC Milan’daki serüveni, 2022 yılında Rossoneri’nin gençlik akademisine katılmasıyla başlamış ve şimdi sona ermiştir. Özellikle Şubat 2023’te, o dönemde sakatlığından iyileşmekte olan babasının da katıldığı bir antrenmanda Milan’ın A takımıyla birlikte antrenman yapması dikkat çekmişti. Genç kanat oyuncusu daha sonra 12 Ocak 2025'te, Serie C'de Milan Futuro adlı yedek takımın formasıyla profesyonel olarak ilk kez sahaya çıktı ve Torres'e karşı evinde 5-1 yenildikleri maçta takımının tek golüne asist yaptı. İtalyan deviyle olan kısa süreli serüveni, 18 Aralık 2025'te, Napoli ile oynanan 2025–26 İtalya Süper Kupası maçı için ilk ve tek kez A takım kadrosuna çağrılmasıyla doruğa ulaştı; ancak 2–0 yenildikleri bu maçta yedek kulübesinde kalarak sahaya çıkamadı.
- AFP
Genç kanat oyuncusunun geleceği
2006 doğumlu Maximilian, esas olarak hücum kanat oyuncusu olarak görev yapıyor ve sahaya, babasının ikonik “hedef adam” stilinden farklı bir taktiksel profil getiriyor. Jong Ajax’taki deneyimi, teknik beceriye ve pozisyonel zekâya büyük önem veren Hollanda futbol kültürünü şimdiden tatmasını sağladı. Bu yeni dönemde, Ajax’ta forma giydiği dönemde Eredivisie’de iki kez lig şampiyonluğu ve bir kez KNVB Kupası’nı kazanarak büyük bir miras bırakan babasının izinden gitmeyi umuyor.
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