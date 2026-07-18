Zlatan Ibrahimovic'in oğlu, Ajax'taki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Hollanda ekibine katıldı

Efsanevi İsveçli forvet Zlatan İbrahimoviç’in en büyük oğlu Maximilian, AC Milan’dan Hollanda ekibi AZ Alkmaar’a kalıcı transferini resmen tamamladı. 19 yaşındaki kanat oyuncusu, Milan Futuro’nun sezon öncesi kampında dikkat çekici bir şekilde yer almaması üzerine yoğun transfer spekülasyonlarının odağında yer almıştı. İtalyan devi, genç oyuncunun geleceğine ilişkin görüşmelerin sonuçlandırılabilmesi için onu hazırlık kampının dışında tutmayı tercih etti ve bu da San Siro'daki günlerinin sona erdiğinin sinyalini verdi.

Bu transfer, gelecek vaat eden forvetin Hollanda'ya dönüşünü işaret ediyor. Ibrahimovic, kısa süre önce babasının ilk kez dünya çapında ün kazandığı Amsterdam devi Jong Ajax'ta kiralık olarak forma giymişti. AZ, İsveç genç milli takım oyuncusunu gelişim kadrosuna katmak için yüksek potansiyel taşıyan bir transfer olarak değerlendirerek, onu kalıcı olarak kadrosuna katmak için hızlı bir şekilde harekete geçti.



