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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

Zlatan Ibrahimovic, Arjantin’in 2026 Dünya Kupası hazırlık sürecine “muhteşem” bir başlangıç yapmasının ardından, Lionel Messi’nin Diego Maradona ve Pelé’nin de ötesinde “kendine özgü bir kategoride” olduğunu iddia etti

L. Messi
Arjantin
Arjantin - Avusturya
Dünya Kupası

Zlatan Ibrahimovic, Arjantin kaptanının 2026 Dünya Kupası’na rekor kıran bir başlangıç yapmasının ardından, Lionel Messi’nin futbol tarihinin en büyük oyuncuları arasındaki yeriyle ilgili artık herhangi bir tartışma kalmadığını düşünüyor. Messi, Avusturya’ya karşı 2-0 kazanılan maçta iki gol atarak Arjantin’in eleme turuna yükselmesine katkıda bulundu ve erkekler Dünya Kupası’nda yeni bir gol rekoru kırdı.

  • Arjantin kaptanı bir başka tarihi dönüm noktasına ulaştı

    Messi, Arjantin’in 2026 Dünya Kupası’nda Avusturya’yı 2-0 mağlup etmesiyle olağanüstü uluslararası kariyerine yeni bir sayfa ekledi. Son şampiyon, kaptanının attığı iki gol sayesinde eleme turuna yükselmeyi garantiledi. Inter Miami’de forma giyen forvet, VAR incelemesinin ardından verilen bir penaltıyı kaçırarak maçın başlarında bir aksilik yaşadı.

    Ancak Messi, kendine özgü tarzıyla buna cevap verdi ve iki gol atarak Albiceleste’yi zafere taşıdı. Bu iki golle Dünya Kupası’ndaki gol sayısını 18’e çıkaran Messi, erkekler Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ayrıca, Arjantin’in grup aşamasındaki ilk maçında Cezayir’e karşı attığı hat-trick’in ardından sergilediği olağanüstü formunu sürdürdü.

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  • MessiGetty Images

    Ibrahimovic, tartışmanın sona erdiğini açıkladı

    Eski Barcelona ve AC Milan forveti Ibrahimovic, Messi’nin son başarısının futbol tarihinin en iyi oyuncusu konusundaki uzun süredir devam eden tartışmayı sona erdirdiğine inanıyor. Ayrıca, Messi’nin en üst seviyede geçirdiği yaklaşık yirmi yıl boyunca sergilediği istikrarı da övdü.

    FOX Sports'a konuşan Ibrahimovic, "Artık tartışılacak bir şey kalmadığını düşünüyorum. Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olduğunuzda, kupayı kazandığınızda, farklı nesiller boyunca turnuvaya damga vurduğunuzda ve 38 yaşında hâlâ verimli olduğunuzda, insanlar daha ne isteyebilir ki?

    "Yıllar boyunca onu diğer herkesle karşılaştırdık, ancak ondan önceki efsaneler bile onun tüm kariyerine yetişemiyor. Pele, [Diego] Maradona, [Johan] Cruyff, adını sayabileceğiniz herkes, hepsi muhteşemdi, ancak Messi’nin istatistikleri, uzun soluklu kariyeri ve kazandığı kupalar onu bambaşka bir kategoriye yerleştiriyor."

  • Rekor kıran performans devam ediyor

    Messi’nin Avusturya’ya karşı attığı iki gol, Cezayir’e karşı kaydettiği hat-trick’in ardından geldi; bu da turnuvanın ilk iki maçında toplam beş gol attığı anlamına geliyor. Ibrahimovic de kendi Dünya Kupası rekoruyla ilgili esprili bir karşılaştırma yaptı.

    "İki maçta beş gol. Ben iki Dünya Kupası'nda sıfır gol attım," diye ekledi Ibrahimovic. "Bu yüzden onun adına mutluyum ve umarım böyle devam eder. Doğum günü birkaç gün sonra, bırakın keyfini çıkarsın, çünkü hepimiz onun oyununu izleyerek keyif alıyoruz; muhteşem, tek kelimeyle muhteşem, kelimelerle anlatılamaz.

    "İnsanlar Arjantin'i bir takım olarak, taktiklerini ve maçları kontrol etme şekillerini konuşabilir, ama özel bir şeye ihtiyaç duyduklarında her zaman değişmeyen bir şey var gibi görünüyor: Lionel Messi."

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Arjantin, eleme turlarına yükseldi

    Arjantin, ilk iki maçını kazanmasının ardından Ürdün ile oynayacağı J Grubu’ndaki son maça büyük bir özgüvenle çıkıyor. Eleme turlarına yükselmeyi çoktan garantileyen Lionel Scaloni’nin kadrosunda rotasyon yapma imkânı var; ancak Messi’nin dinlendirilip dinlendirilmeyeceği ya da maça ilk on birde çıkıp takımı yönetmeye devam edip etmeyeceği henüz belli değil.

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