Eski Barcelona ve AC Milan forveti Ibrahimovic, Messi’nin son başarısının futbol tarihinin en iyi oyuncusu konusundaki uzun süredir devam eden tartışmayı sona erdirdiğine inanıyor. Ayrıca, Messi’nin en üst seviyede geçirdiği yaklaşık yirmi yıl boyunca sergilediği istikrarı da övdü.

FOX Sports'a konuşan Ibrahimovic, "Artık tartışılacak bir şey kalmadığını düşünüyorum. Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olduğunuzda, kupayı kazandığınızda, farklı nesiller boyunca turnuvaya damga vurduğunuzda ve 38 yaşında hâlâ verimli olduğunuzda, insanlar daha ne isteyebilir ki?

"Yıllar boyunca onu diğer herkesle karşılaştırdık, ancak ondan önceki efsaneler bile onun tüm kariyerine yetişemiyor. Pele, [Diego] Maradona, [Johan] Cruyff, adını sayabileceğiniz herkes, hepsi muhteşemdi, ancak Messi’nin istatistikleri, uzun soluklu kariyeri ve kazandığı kupalar onu bambaşka bir kategoriye yerleştiriyor."