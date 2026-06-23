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Zlatan Ibrahimovic, Arjantin’in 2026 Dünya Kupası hazırlık sürecine “muhteşem” bir başlangıç yapmasının ardından, Lionel Messi’nin Diego Maradona ve Pelé’nin de ötesinde “kendine özgü bir kategoride” olduğunu iddia etti
Arjantin kaptanı bir başka tarihi dönüm noktasına ulaştı
Messi, Arjantin’in 2026 Dünya Kupası’nda Avusturya’yı 2-0 mağlup etmesiyle olağanüstü uluslararası kariyerine yeni bir sayfa ekledi. Son şampiyon, kaptanının attığı iki gol sayesinde eleme turuna yükselmeyi garantiledi. Inter Miami’de forma giyen forvet, VAR incelemesinin ardından verilen bir penaltıyı kaçırarak maçın başlarında bir aksilik yaşadı.
Ancak Messi, kendine özgü tarzıyla buna cevap verdi ve iki gol atarak Albiceleste’yi zafere taşıdı. Bu iki golle Dünya Kupası’ndaki gol sayısını 18’e çıkaran Messi, erkekler Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ayrıca, Arjantin’in grup aşamasındaki ilk maçında Cezayir’e karşı attığı hat-trick’in ardından sergilediği olağanüstü formunu sürdürdü.
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Ibrahimovic, tartışmanın sona erdiğini açıkladı
Eski Barcelona ve AC Milan forveti Ibrahimovic, Messi’nin son başarısının futbol tarihinin en iyi oyuncusu konusundaki uzun süredir devam eden tartışmayı sona erdirdiğine inanıyor. Ayrıca, Messi’nin en üst seviyede geçirdiği yaklaşık yirmi yıl boyunca sergilediği istikrarı da övdü.
FOX Sports'a konuşan Ibrahimovic, "Artık tartışılacak bir şey kalmadığını düşünüyorum. Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olduğunuzda, kupayı kazandığınızda, farklı nesiller boyunca turnuvaya damga vurduğunuzda ve 38 yaşında hâlâ verimli olduğunuzda, insanlar daha ne isteyebilir ki?
"Yıllar boyunca onu diğer herkesle karşılaştırdık, ancak ondan önceki efsaneler bile onun tüm kariyerine yetişemiyor. Pele, [Diego] Maradona, [Johan] Cruyff, adını sayabileceğiniz herkes, hepsi muhteşemdi, ancak Messi’nin istatistikleri, uzun soluklu kariyeri ve kazandığı kupalar onu bambaşka bir kategoriye yerleştiriyor."
Rekor kıran performans devam ediyor
Messi’nin Avusturya’ya karşı attığı iki gol, Cezayir’e karşı kaydettiği hat-trick’in ardından geldi; bu da turnuvanın ilk iki maçında toplam beş gol attığı anlamına geliyor. Ibrahimovic de kendi Dünya Kupası rekoruyla ilgili esprili bir karşılaştırma yaptı.
"İki maçta beş gol. Ben iki Dünya Kupası'nda sıfır gol attım," diye ekledi Ibrahimovic. "Bu yüzden onun adına mutluyum ve umarım böyle devam eder. Doğum günü birkaç gün sonra, bırakın keyfini çıkarsın, çünkü hepimiz onun oyununu izleyerek keyif alıyoruz; muhteşem, tek kelimeyle muhteşem, kelimelerle anlatılamaz.
"İnsanlar Arjantin'i bir takım olarak, taktiklerini ve maçları kontrol etme şekillerini konuşabilir, ama özel bir şeye ihtiyaç duyduklarında her zaman değişmeyen bir şey var gibi görünüyor: Lionel Messi."
- Getty Images Sport
Arjantin, eleme turlarına yükseldi
Arjantin, ilk iki maçını kazanmasının ardından Ürdün ile oynayacağı J Grubu’ndaki son maça büyük bir özgüvenle çıkıyor. Eleme turlarına yükselmeyi çoktan garantileyen Lionel Scaloni’nin kadrosunda rotasyon yapma imkânı var; ancak Messi’nin dinlendirilip dinlendirilmeyeceği ya da maça ilk on birde çıkıp takımı yönetmeye devam edip etmeyeceği henüz belli değil.