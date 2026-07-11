Getty Images Sport
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Zlatan Ibrahimovic, “abartılmış” Senne Lammens’i sert bir şekilde eleştirdi ve Belçika’nın İspanya karşısında Dünya Kupası’ndan elenmesinin nedenini Manchester United kalecisinin oyuna girme kararına bağladı
İspanya, Kırmızı Şeytanları eledi
Belçika, Los Angeles’ta oynanan ve son derece çekişmeli geçen çeyrek final maçında İspanya’ya karşı 2-1’lik trajik bir yenilgiye uğrayarak Dünya Kupası hayallerinin suya düştüğünü gördü. İspanyol yedek oyuncu Mikel Merino, 88. dakikada galibiyet golünü attı; bu golde, yaralanmış Courtois’nın yerine devre başında oyuna giren Belçika’nın yedek kalecisi Lammens’in, Pau Cubarsi’nin uzak mesafeden attığı şutu tutamaması sonucu yaptığı ölümcül hatadan yararlandı. Bu acı elenme, İsveçli efsane Ibrahimovic’in sert eleştirilerine yol açtı; Ibrahimovic, suçu doğrudan Garcia’nın aldığı taktiksel kararlara yükledi.
- Getty Images Sport
Zlatan, teknik direktör seçimlerini sert bir şekilde eleştirdi
Turnuva boyunca Fox Sports televizyon kanalında uzman yorumcu olarak görev yapan İbrahimoviç, maçın bitimine 19 dakika kala Courtois’nın yerine 24 yaşındaki Lammens’i oyuna sokma yönündeki Garcia’nın radikal kararını açıkça kınadı.
Eski AC Milan forveti, Red Devils'ın teknik ekibinin, sezonu Strasbourg'da kiralık olarak geçirdikten sonra Dünya Kupası boyunca yedek kulübesinde kalan Penders yerine United'ın kalecisini tercih etmesinin nedenini anlamakta tamamen şaşkına döndü. Ibrahimovic, maçın ardından teknik direktörün kararından duyduğu memnuniyetsizliği şu sözlerle dile getirdi: "Bu yenilgiden milli takım teknik direktörünü sorumlu tutuyorum. Bu karar, Belçika'ya maçı kaybettirdi."
Ayrıca Garcia’nın oyuncu seçiminin mantığını da sorguladı: “Mike Penders yedek kulübesinde kalırken neden Courtois’nın yerine Manchester United’dan Senne Lammens’i oyuna soktunuz? Bunun nedeni Lammens’in Manchester United’da, Penders’in ise Strasbourg’da oynaması mı? Milli takımda kaleci seçimi böyle yapılmaz. Özellikle de sonrasında neler olduğunu gördükten sonra.”
Kaleci, abartılmış olarak nitelendirildi
Lammens’in yaptığı hata, onu 1974’te Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Yugoslavya’ya karşı oynadığı maçta Dimbi Tubilandu’dan bu yana bir Dünya Kupası maçında golle sonuçlanan bir hata yapan ilk yedek kaleci haline getirdi. Ibrahimovic, Lammens’in performansını uluslararası standartların çok altında olarak nitelemekten çekinmedi ve Penders’in çok daha üstün niteliklere sahip olduğunu savundu.
Efsanevi eski İsveç kaptanı, değerlendirmesinde kararlıydı: “Lammens bu seviyede iyi bir kaleci değil. Aşırı abartılıyor. Penders çok daha iyi ve bunu herkes görebilir.”
Ardından eleştirisini, Belçika teknik ekibine yönelik sert bir değerlendirmeyle sonlandırdı ve onların “durumu çok kötü yönettiklerini” vurguladı. “Bu utanç verici. Utanın, milli takım teknik direktörü ve kaleci antrenörü.”
- Getty Images Sport
La Roja, Fransa ile karşılaşacak
Bu dramatik galibiyetle İspanya, yarı finale yükselerek Salı günü Dallas’ta oynanacak büyük finalde yer almak için Fransa ile nefes kesici bir karşılaşmaya çıkacak. Avrupa şampiyonu İspanya, Les Bleus karşısında zorlu bir sınava hazırlanırken, Belçika milli takımı ise Garcia’nın geleceğine dair büyük belirsizliklerin ortasında derin bir hayal kırıklığıyla evine dönüyor.
Lammens ise, Manchester United'ın A takım kadrosuna katılmadan önce psikolojik olarak yeniden formunu kazanma konusunda zorlu bir görevle karşı karşıya.
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