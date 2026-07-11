Zlatan Ibrahimovic, “abartılmış” Senne Lammens’i sert bir şekilde eleştirdi ve Belçika’nın İspanya karşısında Dünya Kupası’ndan elenmesinin nedenini Manchester United kalecisinin oyuna girme kararına bağladı

Lammens’in yaptığı hata, onu 1974’te Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Yugoslavya’ya karşı oynadığı maçta Dimbi Tubilandu’dan bu yana bir Dünya Kupası maçında golle sonuçlanan bir hata yapan ilk yedek kaleci haline getirdi. Ibrahimovic, Lammens’in performansını uluslararası standartların çok altında olarak nitelemekten çekinmedi ve Penders’in çok daha üstün niteliklere sahip olduğunu savundu.

Efsanevi eski İsveç kaptanı, değerlendirmesinde kararlıydı: “Lammens bu seviyede iyi bir kaleci değil. Aşırı abartılıyor. Penders çok daha iyi ve bunu herkes görebilir.”

Ardından eleştirisini, Belçika teknik ekibine yönelik sert bir değerlendirmeyle sonlandırdı ve onların “durumu çok kötü yönettiklerini” vurguladı. “Bu utanç verici. Utanın, milli takım teknik direktörü ve kaleci antrenörü.”