
Zlatan Ibrahimovic, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hazırlanırken yepyeni bir görev aldı
Amerikan sahnesinin İsveçli simgesi
Onun varlığı, İsveç'in Ukrayna ve muhtemelen Polonya ya da Arnavutistan'la oynayacağı zorlu play-off mücadelesini atlatamasa bile, "Aslan"ın yine de sahnenin en ön saflarında yer alacağını garanti ediyor. ABD'li yayıncı Fox Sports, Milano'da çekilen sinematik bir reklamla bu anlaşmayı duyurdu ve Ibrahimovic'in 24 yıllık tecrübesini ve İsveç milli takımında oynadığı 122 maçı vurguladı. Rekor bir 62 gol atan Ibrahimovic, tarihi bir yaza hazırlanan Amerikan seyircileri için İsveç futbolunun en önemli sesi olarak öne çıkıyor.
"Rica ederim, Amerika"
Zlatan'ın kendine özgü tarzında, duyuru onun alametifarikası olan özgüvenle yapıldı. Tanıtım videosunda, eski Manchester United ve Barcelona oyuncusu, kış mevsiminin sona ermesiyle birlikte Milano'nun sakin bir meydanında kahvesini yudumlarken izleyicilere doğrudan sesleniyor.
Reklamda Ibrahimovic şöyle diyor: "Herkes nereye gitti? Olimpiyatlar bitti ama bu üzülmek ve moral bozulmak için bir neden değil. Güzeldi, değil mi? Kırmızı, beyaz ve mavili takımınızı desteklemek... tüm o altın madalyalar, çok güzeldi. Ama şimdi kar eriyor ve ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Dünyanın en iyilerini izlemek istiyorsunuz. Amerikan halkına iyi haberlerim var. Bu yaz Fox'ta sadece FIFA Dünya Kupası değil... Zlatan da var. Yakında görüşürüz ve rica ederim, Amerika."
Yıldızlarla dolu küresel bir gösteri
Tanıtım videosu, Milano-Cortina Oyunları'ndan karelerle Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo ve Erling Haaland gibi yıldızların yer aldığı unutulmaz anları bir araya getiriyor. Videoda ayrıca Kylian Mbappé ve Christian Pulisic'in sevinç anları ile Lionel Messi'nin Katar 2022'de kupayı öperken çekilmiş tarihi görüntüsü de yer alıyor.
32 kupa kazanan adam için yeni bir sayfa
Bu yorumculuk görevi, Ibrahimovic’in futbol kariyerini sonlandırdıktan sonraki yaşamında önemli bir adım niteliğinde. Futbolu bıraktığından beri danışmanlık görevleriyle aktif kalmış olsa da, bu televizyon sözleşmesi onu dünya futbolunun ön saflarına geri getiriyor. Zlatan, kameraya Adidas’ın 2026 Dünya Kupası resmi topunu göstererek 11 Haziran’daki açılış maçı için hazır olacağını teyit etti.
