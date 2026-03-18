Zlatan Ibrahimovic, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hazırlanırken yepyeni bir görev aldı

Zlatan'ın kendine özgü tarzında, duyuru onun alametifarikası olan özgüvenle yapıldı. Tanıtım videosunda, eski Manchester United ve Barcelona oyuncusu, kış mevsiminin sona ermesiyle birlikte Milano'nun sakin bir meydanında kahvesini yudumlarken izleyicilere doğrudan sesleniyor.

Reklamda Ibrahimovic şöyle diyor: "Herkes nereye gitti? Olimpiyatlar bitti ama bu üzülmek ve moral bozulmak için bir neden değil. Güzeldi, değil mi? Kırmızı, beyaz ve mavili takımınızı desteklemek... tüm o altın madalyalar, çok güzeldi. Ama şimdi kar eriyor ve ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Dünyanın en iyilerini izlemek istiyorsunuz. Amerikan halkına iyi haberlerim var. Bu yaz Fox'ta sadece FIFA Dünya Kupası değil... Zlatan da var. Yakında görüşürüz ve rica ederim, Amerika."