VTM NEWS'e göre Zidane, güçlü bir Dünya Kupası performansının ardından Belçika milli takımına övgü dolu sözler söyledi; takımın teknik kapasitesine ve kolektif uyumuna dikkat çekti. Hangi Belçikalı oyuncunun kendi oyun tarzını yansıttığı sorulduğunda Zidane, bireysel karşılaştırmaları reddederek yıldız orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'ün kendine has özelliklere sahip olduğunu belirtti.

Teknik direktör ayrıca Belçika'nın futbol geleneğini değerlendirirken Enzo Scifo gibi tarihî oyun kuruculara da atıfta bulundu.

"Belçika çok iyi bir Dünya Kupası oynadı" diyen Zidane, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadroda muazzam bir bireysel kalite var. De Bruyne, De Bruyne'dür. Belçika her zaman topla iyi olan oyunculara sahip oldu. Üst düzey bir sporcu olarak bu üst düzey maçları oynamaya bayılırsınız."