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Alvino Hanafi
Çeviri:

Zizou'nun tekme hatırası! Zidane, kenar çizgisindeki düello öncesi Van Bommel'den El Clasico'da aldığı darbeyi gülerek karşıladı

Fransa
Z. Zidane
Belçika - Fransa
Belçika
UEFA Nations League A

Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Fransa'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynayacağı maç öncesinde Mark van Bommel'e karşı oynadığı günleri hatırladı. Fransız teknik adam, Kevin De Bruyne ile Belçika'nın kadro kalitesini değerlendirirken eski orta sahadan yediği tekmeler hakkında şaka yaptı.

  • Zidane, Van Bommel'e karşı kulübe kenarındaki düelloya hazırlanıyor

    Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, pazartesi akşamı King Baudouin Stadyumu'nda Belçika ile oynanacak dikkat çekici UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasına odaklandı. Bu mücadele, Zidane'ın yeni atanan Belçika teknik direktörü Mark van Bommel ile karşı karşıya gelmesiyle birlikte, kulübe kenarında iki efsane orta sahayı bir araya getiriyor.

    İki teknik adam, futbolculuk kariyerlerinde sahada da karşı karşıya geldi; en dikkat çekeni ise 2006'da Barcelona ile Real Madrid arasında 1-1 sona eren El Clasico beraberliğiydi.

    Zidane, Brüksel'de fiziksel ve taktik açıdan zorlu bir mücadele bekliyor.

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  • Barcelona v Real MadridGetty Images Sport

    Menajer, agresif El Clasico karşılaşmalarını hafife aldı

    Maç öncesi basın toplantısında konuşan Zidane, İspanya'da geçmişte orta sahada yaşadıkları mücadelelere değinirken Van Bommel'in sert oyun tarzı hakkında şaka yaptı. Ancak Fransız teknik adam, mevkidaşının liderliğine ve taktiksel etkisine hayranlığını dile getirdi.

    Zidane, Van Bommel'in teknik direktörlüğe geçişinin takım dinamiklerine dair derin anlayışını yansıttığını belirtti.

    "Benimle tam olarak aynı oyun tarzına sahip değildi," diyerek güldü Zidane. "Karşı karşıya geldiğimizde ondan epey tekme yedim. Ama o, bir takım için önemli olan türde bir oyuncuydu. Teknik direktör olarak da oyuna kendi damgasını vurmaya çalışıyor."

  • Fransız teknik direktör, Belçika'nın kalitesini ve Scifo mirasını övdü

    VTM NEWS'e göre Zidane, güçlü bir Dünya Kupası performansının ardından Belçika milli takımına övgü dolu sözler söyledi; takımın teknik kapasitesine ve kolektif uyumuna dikkat çekti. Hangi Belçikalı oyuncunun kendi oyun tarzını yansıttığı sorulduğunda Zidane, bireysel karşılaştırmaları reddederek yıldız orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'ün kendine has özelliklere sahip olduğunu belirtti.

    Teknik direktör ayrıca Belçika'nın futbol geleneğini değerlendirirken Enzo Scifo gibi tarihî oyun kuruculara da atıfta bulundu.

    "Belçika çok iyi bir Dünya Kupası oynadı" diyen Zidane, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadroda muazzam bir bireysel kalite var. De Bruyne, De Bruyne'dür. Belçika her zaman topla iyi olan oyunculara sahip oldu. Üst düzey bir sporcu olarak bu üst düzey maçları oynamaya bayılırsınız."

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    Fransa, Brüksel'de kritik deplasman galibiyetini hedefliyor

    Fransa, Stade de France'ta İtalya'yı ağırlamak üzere evine dönmeden önce A Grubu'nda üç puanı almak için maç günü hazırlıklarını tamamladı. Zidane, motive bir ev sahibini yenebilmek için takımından tam konsantrasyon istiyor.

    Belçika, İtalya karşısında aldığı son galibiyetin ardından Van Bommel yönetiminde ses getirecek bir zafer arıyor.

    Fransa, Brüksel'de yakaladığı ivmeyi korumayı hedefliyor.

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