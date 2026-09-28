Didier Deschamps'ın ayrılığının ardından Zinedine Zidane, Fransa'nın teknik direktörlük görevini sürdürürken bu karşılaşma ekstra bir ilgi taşıyor. Barcelona forması giydiği dönemde Zidane'a, 1-1 biten bir El Clasico beraberliğinde rakip olan Van Bommel, Fransız futbol adamının ikon statüsünü kabul ederken Fransa'nın yenilebilir olduğunu vurguladı.

Van Bommel, Fransa'nın yakın zamanda Türkiye karşısında aldığı 1-0'lık galibiyette kalite gösterdiğini, ancak rakiplerin yine de gol fırsatları yarattığını belirtti.

Van Bommel, "Zidane olağanüstü bir futbolcu" diye ekledi. "Teknik direktör olarak da çok şey kazandı. Ama onlar her zaman en iyisi ve her zaman iyi futbol oynuyor diye bir durum yok. Kendimize güvenmemiz gerekiyor."