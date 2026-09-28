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Zizou için korku yok! Van Bommel, De Rode Duivels'in Fransa karşısında sürpriz peşinde olduğu maçta hücum fırtınası sözü verdi
Van Bommel, King Baudouin Stadyumu'nda Fransa'ya karşı üstünlük talep ediyor
Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel, King Baudouin Stadyumu'nda Fransa'yı konuk edecekleri maçta takımının yüksek tempolu ve proaktif yaklaşımını sürdüreceğini söyledi. Belçika, pazartesi günkü Uluslar Ligi maçına, Roma'da İtalya karşısında deplasmanda aldığı etkileyici 2-0'lık galibiyetin ardından büyük bir özgüvenle çıkıyor.
Van Bommel, kritik karşılaşma öncesindeki antrenmanlarda oyuncularının taktik anlamda gösterdiği anında hazır oluşu övdü.
Rakibin statüsü ne olursa olsun Belçika'nın temel prensiplerinin değişmeden kalacağını vurguladı.
- Flash Press Agency
Van Bommel, Mbappe'nin yokluğuna rağmen inancını tamamen koruyor
Kalite seviyesindeki artışı kabul eden Van Bommel, Fransa yıldızı Kylian Mbappe'nin bu karşılaşmada forma giyemeyecek olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ancak Belçikalı teknik adam, grubunun dünya çapındaki rakiplere karşı baskı sistemini etkili şekilde uygulayacak zekâya ve çalışma temposuna sahip olduğunu vurguladı.
İtalya karşısındaki ilk 35 dakikayı, uluslararası arenada sürdürülebilir başarı için ölçüt olarak gösterdi.
"İtalya'da oynadığımız gibi her seferinde oynamak istiyoruz" diyen Van Bommel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fransa'ya karşı da oyuna hükmetmek, topu hızlıca geri kazanmak istiyoruz. Bu, İtalya'ya karşı olduğundan daha zor olacak ama fikir aynı kalıyor. Baskı yiyebilirsiniz ama herkes ne yapacağını biliyorsa bu bir sorun değildir."
Van Bommel, Fransızların yenilmezliğini sorgularken Zidane'ın mirasına saygı duyuyor
Didier Deschamps'ın ayrılığının ardından Zinedine Zidane, Fransa'nın teknik direktörlük görevini sürdürürken bu karşılaşma ekstra bir ilgi taşıyor. Barcelona forması giydiği dönemde Zidane'a, 1-1 biten bir El Clasico beraberliğinde rakip olan Van Bommel, Fransız futbol adamının ikon statüsünü kabul ederken Fransa'nın yenilebilir olduğunu vurguladı.
Van Bommel, Fransa'nın yakın zamanda Türkiye karşısında aldığı 1-0'lık galibiyette kalite gösterdiğini, ancak rakiplerin yine de gol fırsatları yarattığını belirtti.
Van Bommel, "Zidane olağanüstü bir futbolcu" diye ekledi. "Teknik direktör olarak da çok şey kazandı. Ama onlar her zaman en iyisi ve her zaman iyi futbol oynuyor diye bir durum yok. Kendimize güvenmemiz gerekiyor."
- Belga
Belçika, yeni taktik kimliğinin en büyük sınavıyla karşı karşıya
Belçika, A Grubu'nda üst üste galibiyetler almayı hedeflerken maç günü hazırlıklarını Brüksel'de tamamlıyor. Van Bommel, bu karşılaşmayı Belçika'nın 90 dakika boyunca üst düzey yoğunluğu sürdürüp sürdüremeyeceğini göstermek için ideal bir ölçüt olarak görüyor.
Fransa, Uluslar Ligi'ndeki bir sonraki maçında 2 Ekim'de Stade de France'ta İtalya ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
Belçika, tamamen dolu tribünler önünde güçlü bir mesaj verecek bir galibiyet almayı hedefliyor.
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