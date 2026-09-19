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Zizou'dan gençlik devrimi! Zidane, Fransa'daki köklü değişimde ilk kez forma giyen Jacquet, Diouf ve Da Cunha'yı sahaya sürdü
Zidane, beş yeni oyuncuya ilk kez forma vererek yeni dönemi başlatıyor
Zinedine Zidane, Fransa Futbol Federasyonu'nun Paris'teki merkezinde ilk 23 kişilik Fransa kadrosunu resmen açıkladı ve bununla birlikte belirgin bir jenerasyon değişimine işaret etti. Didier Deschamps'ın 12 yıllık görev süresinin ardından göreve gelen yeni teknik direktör, Jeremy Jacquet, Andy Diouf, Lucas Da Cunha, Guillaume Restes ve Esteban Lepaul'a A Milli takım düzeyinde ilk kez çağrı yaptı.
İlk kez çağrılan bu beş oyuncu, pazartesi günü doğrudan Clairefontaine'deki ulusal futbol merkezine katılacak.
Zidane, yaklaşan milli maç arasının tamamında her oyuncunun aktif şekilde sürecin içinde kalmasını sağlamak için 23 kişilik kompakt bir grubu tercih etti.
- AFP
Zidane, Jacquet, Diouf ve Da Cunha'nın kadroya alınmasını destekledi
Basın mensuplarına konuşan Zidane, yeni oyuncularını seçmesine ilişkin ayrıntılı taktik gerekçeler sundu; mevcut form durumlarını ve uzun vadeli potansiyellerini vurguladı. Teknik direktör, Liverpool stoperi Jacquet ile olan tanıdık bağını öne çıkarırken, Inter Milan orta sahası Diouf ile Como'nun yıldızı Da Cunha'yı da övdü.
Birincil motivasyonunun, yeni nesille birlikte göze hoş gelen ve proaktif bir oyun tarzı geliştirmek olduğunu doğruladı.
"Burada olmayı hak eden, görmek istediğim oyuncular bunlar" dedi Zidane. "Bana ilham veren şey oyunun kendisi. Bu oyuncuların ve bu takımın oynadığını görmek istiyorum. Jacquet'nin profilini çok beğeniyorum. Genç takımlarda oğlumla birlikte oynadığı için onu uzun zamandır takip ediyorum."
Taktik tercihleri, geri çağrılmaları ve eski kadrodan dışarıda bırakılmaları belirledi
Zidane, tercihlerini daha ayrıntılı anlatarak merkez orta saha ve bek pozisyonlarındaki çok yönlülüğe dikkat çekti. Teknik direktör, dış kanatları güçlendirmek için Adrien Truffert'i Diouf'la birlikte yeniden kadroya çağırdığını hatırlatırken, N'Golo Kante ve Karim Benzema gibi deneyimli Dünya Kupası kazananlarının neden kadroya alınmadığını da açıkladı.
Gelecek için takım kurmanın, taktik taleplerini yerine getirebilecek daha genç yeteneklere öncelik vermeyi gerektirdiğini vurguladı.
"Andy Diouf ve Truffert'i seçmek güçlü bir tercih. Bu pozisyonda oynayabilecek kapasitedeler" diyen Zidane, sözlerini şöyle sürdürdü: "N'Golo 35 yaşında ve ben farklı tercihler yaptım. Karim'e bayılıyorum ama o da belli bir yaşta. Daha genç oyuncuları ve birlikte neler yapacağımızı görmem gerekiyor."
- ZUMA Press Wire
Fransa, dört Uluslar Ligi maçı için hazırlanıyor
Fransa, Zidane'ın taktik fikirlerini uygulamaya koyduğu süreçte 10 gün içinde dört milli maç içeren zorlu bir fikstürle karşı karşıya. Fransa, 25 Eylül Cuma günü Türkiye ile karşılaşmak için İzmir'e gidecek, ardından 28 Eylül'de Brüksel'de Belçika'ya konuk olacak.
Milli ara, 2 Ekim'de İtalya'ya ve 5 Ekim'de Belçika'ya karşı Saint-Denis'de oynanacak art arda iki iç saha maçıyla sona erecek.
Kylian Mbappe kaptan olarak kalırken, Zidane görev süresi için sağlam taktik temeller atmayı hedefliyor.
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