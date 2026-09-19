Zinedine Zidane, Fransa Futbol Federasyonu'nun Paris'teki merkezinde ilk 23 kişilik Fransa kadrosunu resmen açıkladı ve bununla birlikte belirgin bir jenerasyon değişimine işaret etti. Didier Deschamps'ın 12 yıllık görev süresinin ardından göreve gelen yeni teknik direktör, Jeremy Jacquet, Andy Diouf, Lucas Da Cunha, Guillaume Restes ve Esteban Lepaul'a A Milli takım düzeyinde ilk kez çağrı yaptı.

İlk kez çağrılan bu beş oyuncu, pazartesi günü doğrudan Clairefontaine'deki ulusal futbol merkezine katılacak.

Zidane, yaklaşan milli maç arasının tamamında her oyuncunun aktif şekilde sürecin içinde kalmasını sağlamak için 23 kişilik kompakt bir grubu tercih etti.