Zorunlu olarak kadro dışında kalmasının yarattığı duygusal etki o kadar ağırdı ki Fermin, başlangıçta turnuvayı izlemeyi bile reddetti. Barcelona'nın İngiltere'deki sezon öncesi kampında Catalunya Radio'nun Tot Costa programına konuşan oyuncu, İspanya'yı izlemek onun için fazlasıyla acı verici olduğu itirafında bulundu.

"Hayatımın en kötü yazıydı. En iyi dönemimdeydim, her şey yolunda gidiyordu ve sonra sakatlık oldu" diyen Fermin, şöyle devam etti: "İnsan bu tür durumlardan ders çıkarıyor ama gerçekten çok zor bir yaz geçirdim. Bunu ailem, partnerim ve arkadaşlarım sayesinde atlattım. Yardıma ihtiyacım vardı. Daha önce de destek alıyordum ama koçum da bunu atlatmamda bana çok yardımcı oldu.

"İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki ilk birkaç maçını izlemedim. Yapamadım. Dünya Kupası'nda ben de orada olmak istiyordum. Şunu açıkça söyleyeyim, takım arkadaşlarımın Dünya Kupası'nı kazanmasını görmek beni çok mutlu etti. Dünya Kupası'nın sonlarına doğru kendimi biraz daha iyi hissettim ve finali New York'ta canlı izlemeye gitmeye karar verdim."







