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"Zirvedeydim!" - Fermin Lopez, hayatının "en kötü yazını" atlatırken, Barcelona yıldızı İspanya'nın Dünya Kupası zaferini kaçırmanın etkisiyle başa çıkmak için "yardıma ihtiyacı olduğunu" itiraf etti
Dünya Kupası sırasında yıkım
Fermin, İspanya'nın son Dünya Kupası zaferini kaçırmanın yarattığı büyük psikolojik yükü anlattı. Kötü bir zamanda yaşadığı sakatlık, yazını tamamen altüst etti ve takım arkadaşlarının uluslararası arenadaki zafere ulaşmasını kenardan izlemek zorunda bıraktı. 23 yaşındaki oyun kurucu, turnuvadan fiziksel aksaklık nedeniyle bir anda elenmeden önce kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyordu. Bu yıkıcı darbeyle başa çıkmak için geniş bir destek ağına ihtiyaç duyan genç oyuncu, bu süreçte ailesine, arkadaşlarına ve partnerine büyük ölçüde güvendi.
- AFP
Dünya Kupası’na kulak tıkamak
Zorunlu olarak kadro dışında kalmasının yarattığı duygusal etki o kadar ağırdı ki Fermin, başlangıçta turnuvayı izlemeyi bile reddetti. Barcelona'nın İngiltere'deki sezon öncesi kampında Catalunya Radio'nun Tot Costa programına konuşan oyuncu, İspanya'yı izlemek onun için fazlasıyla acı verici olduğu itirafında bulundu.
"Hayatımın en kötü yazıydı. En iyi dönemimdeydim, her şey yolunda gidiyordu ve sonra sakatlık oldu" diyen Fermin, şöyle devam etti: "İnsan bu tür durumlardan ders çıkarıyor ama gerçekten çok zor bir yaz geçirdim. Bunu ailem, partnerim ve arkadaşlarım sayesinde atlattım. Yardıma ihtiyacım vardı. Daha önce de destek alıyordum ama koçum da bunu atlatmamda bana çok yardımcı oldu.
"İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki ilk birkaç maçını izlemedim. Yapamadım. Dünya Kupası'nda ben de orada olmak istiyordum. Şunu açıkça söyleyeyim, takım arkadaşlarımın Dünya Kupası'nı kazanmasını görmek beni çok mutlu etti. Dünya Kupası'nın sonlarına doğru kendimi biraz daha iyi hissettim ve finali New York'ta canlı izlemeye gitmeye karar verdim."
Flick yönetiminde iyileşme yolunda
Aylar süren zorlu rehabilitasyon sürecinin ardından Fermin, sonunda tünelin ucundaki ışığı görmeye başladı. Orta saha oyuncusu, yeni sezon öncesinde maç ritmini yeniden kazanmak için şu anda Birleşik Krallık'ta Hansi Flick'in ekibiyle yakın şekilde çalışıyor.
Mevcut fiziksel durumu konusunda son derece iyimserliğini koruyor ve şimdiden Joan Gamper Kupası'nda sahalara dönmeyi hedefliyor. Genç yıldız, yaz aylarında yaşadığı acı verici deneyimin kendisine başarılı olmak için yalnızca daha fazla motivasyon verdiğinde ısrar ediyor.
“Her gün kendimi daha iyi hissediyorum. Hiçbir rahatsızlığım yok, bu da önemli,” diye açıkladı. “Her şey yolunda giderse, Gamper Kupası maçında birkaç dakika oynayabilirim. Niyetim bu sakatlıktan daha da fazla motivasyonla dönmek. Bence buna fazlasıyla hazırım. Barça'ya nasıl yardımcı olabileceğimi zaten gösterdim ve gelecek sezon da aynısını yapmaya devam etmeliyim.”
Yeni sezon hedefleri hakkında da şunları ekledi: “Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayali tüm takım tarafından paylaşılıyor. Son iki yılı kapattık. Bu sezon iyi bir sezon olabilir. Üç yıldır birlikte oynuyoruz ve çok şey yaşadık. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya hazır olduğumuzu hissediyorum. Üst üste üçüncü lig şampiyonluğunu kazanmak zor. Zor bir yıl olacak. Ama oyunumuza odaklanır ve birlik olursak, üst üste üçüncü lig şampiyonluğunu kazanabiliriz.”
- (C)Getty Images
Yeni sezona odaklanın
Fiziksel durumu toparlanırken ve zihinsel olarak yeniden odaklanmışken, Fermin artık tüm dikkatini Barcelona ile büyük başarılara imza atmaya vermiş durumda. Flick yönetiminde yeni sezona giren Barcelona, yurt içindeki üstünlüğü ve Avrupa'da başarıyı hedefliyor.
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