Futbol dünyasında bir teknik direktör, tek bir kararla koca bir takımı değiştirmeyi başarabilir; ancak yerinde olmayan bir bahis yüzünden kulübü uzun süreli bir çıkmaza da sokabilir.

Görünüşe göre bu, Uruguaylı Darwin Nunez konusunda Suudi ekibi Al Hilal'in başına gelen şey oldu. Nunez, birkaç ay içinde Simone Inzaghi'nin ısrarla sahip çıktığı bir transferden, kulüp içindeki en karmaşık dosyalardan birine dönüştü.