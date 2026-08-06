Goal.com
CanlıBiletler
Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Zirveden dibe: Inzaghi, Hilal'i en zorlu bahsin içine sürükledi!

FEATURES
S. Inzaghi
Al Hilal
Premier Lig
D. Nunez
İtalya
Suudi Arabistan
Uruguay

Asya devine büyük bir kriz şoku

Futbol dünyasında bir teknik direktör, tek bir kararla koca bir takımı değiştirmeyi başarabilir; ancak yerinde olmayan bir bahis yüzünden kulübü uzun süreli bir çıkmaza da sokabilir.

Görünüşe göre bu, Uruguaylı Darwin Nunez konusunda Suudi ekibi Al Hilal'in başına gelen şey oldu. Nunez, birkaç ay içinde Simone Inzaghi'nin ısrarla sahip çıktığı bir transferden, kulüp içindeki en karmaşık dosyalardan birine dönüştü.

  • Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Núñez, Inzaghi'nin ilk tercihi

    Geldiği ilk günlerden itibaren Inzaghi taleplerinde netti; Darwin Nunez'in teknik projesine liderlik edebilecek santrfor olduğunu düşünüyordu ve takım kadrosunda Brezilyalı Marcos Leonardo bulunmasına rağmen, Aleksandar Mitroviç pahasına da olsa onunla anlaşma yapılmasını istedi.

    Yönetim, teknik direktörün isteğine olumlu yanıt verdi ve transferi yeni projenin temel taşı olarak ele aldı; Uruguaylı santrforun beklenen katkıyı sunması ve Hilal'e farklı bir hücum boyutu kazandırması ümidiyle.

    Nitekim Liverpool'dan 53 milyon euro karşılığında transfer edildi, Mitroviç'in sözleşmesi feshedildi ve büyük tartışmalara yol açan bir adımla Leonardo'nun ismi yerli listeden çıkarıldı.

    • Reklam
  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Beklenen transferden ağır bir yüke

    Ancak gerçek tamamen farklı bir yönde ilerledi; zira Núñez taraftarların beklediği seviyeyi ortaya koymayı başaramadı, ayrıca hücum verimliliğinde belirgin bir düşüş yaşadı ve büyük maçlarda fark yaratabilecek santrfor olduğunu kanıtlayamadı.

    Sezon ilerledikçe teknik ekibin kanaati yavaş yavaş değişmeye başladı; öyle ki durum, yalnızca altı ay sonra yerel listeden çıkarılmasına kadar vardı. Bu karar, teknik direktörün ilk tercihi konumundaki oyuncunun yaşadığı düşüşün boyutunu yansıtıyordu.

    Ayrıca oku: Sihirli değneği yok: El-Ehli neden Bosic ile anlaşma yoluna gitti?

    Núñez, El-Hilal forması altında sahaya çıktığı dönemde 16 maça katıldı; bu maçlarda 6 gol attı ve yalnızca 4 asist yaptı.

    Núñez 42 şut çekti, bunların 18'i isabetliydi ve 8 net fırsatı harcadı; fırsatları gole çevirme oranı yalnızca yüzde 15'te kaldı. Bu durum, El-Hilal'in Uruguaylı santrforla yaşadığı sıkıntının boyutunu gözler önüne seriyor.

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Hilal, kumarının bedelini ödüyor

    Sorun artık yalnızca teknik olmaktan çıktı, aynı zamanda idari ve pazarlama açısından da bir krize dönüştü; çünkü Hilal, projenin içinde temel bir unsur olmaksızın yüksek maaşlı ve yüksek mali değere sahip bir oyuncuya sahip hale geldi.

    Ondan kurtulmak için gerek satış gerekse kiralama yoluyla yapılan tekrarlanan girişimlere rağmen, tüm müzakereler mali boyutlara takıldı ve transfer askıda kaldı; bu sırada Hilal, esasen Inzaghi'nin teknik kanaatine dayanan bir kararın sonuçlarını üstlenmek zorunda kaldı.

    Sonuçta, yaşananların sorumluluğu yalnızca Nunez'e yüklenemez; ancak kesin olan şu ki, İtalyan teknik direktör onun üzerine en büyük bahsi oynayan kişiydi ve bu bahis şu ana kadar başarılı olmadı. Böylece Hilal, transfer piyasasındaki en zorlu dosyalardan biriyle karşı karşıya kaldı ve takımı zirveye taşıması gereken bir kararın bedelini ödemek zorunda kaldı; ne var ki bu karar, kulübü henüz sona ermeyen bir krizin içine soktu.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Premier Lig
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS