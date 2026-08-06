Ancak gerçek tamamen farklı bir yönde ilerledi; zira Núñez taraftarların beklediği seviyeyi ortaya koymayı başaramadı, ayrıca hücum verimliliğinde belirgin bir düşüş yaşadı ve büyük maçlarda fark yaratabilecek santrfor olduğunu kanıtlayamadı.
Sezon ilerledikçe teknik ekibin kanaati yavaş yavaş değişmeye başladı; öyle ki durum, yalnızca altı ay sonra yerel listeden çıkarılmasına kadar vardı. Bu karar, teknik direktörün ilk tercihi konumundaki oyuncunun yaşadığı düşüşün boyutunu yansıtıyordu.
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Núñez, El-Hilal forması altında sahaya çıktığı dönemde 16 maça katıldı; bu maçlarda 6 gol attı ve yalnızca 4 asist yaptı.
Núñez 42 şut çekti, bunların 18'i isabetliydi ve 8 net fırsatı harcadı; fırsatları gole çevirme oranı yalnızca yüzde 15'te kaldı. Bu durum, El-Hilal'in Uruguaylı santrforla yaşadığı sıkıntının boyutunu gözler önüne seriyor.