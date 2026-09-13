SC Freiburg, Europa-Park Stadion'da Borussia Monchengladbach'ı acımasız bir 5-0'lık skorla mağlup ederek Bundesliga sezonuna kusursuz başlangıcını sürdürdü. Yannik Engelhardt ve Igor Matanovic'in ikişer golü ile kaptan Maximilian Eggestein'ın geç gelen golü, üç maçta üç galibiyeti getirdi.

Bu galibiyet, Julian Schuster'ın ekibini Bundesliga puan durumunun zirvesine taşıdı.

Borussia Dortmund ile puanı eşit olan Freiburg, daha fazla gol atmış olması ve artı dokuz averajıyla lider durumda bulunuyor.