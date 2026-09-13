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Zirvedekiler! Freiburg, Gladbach'ı beş gollü farklı yenerek Bundesliga'da liderliğe yükseldi
Freiburg, beş gollü gösterinin ardından zirveye çıktı
SC Freiburg, Europa-Park Stadion'da Borussia Monchengladbach'ı acımasız bir 5-0'lık skorla mağlup ederek Bundesliga sezonuna kusursuz başlangıcını sürdürdü. Yannik Engelhardt ve Igor Matanovic'in ikişer golü ile kaptan Maximilian Eggestein'ın geç gelen golü, üç maçta üç galibiyeti getirdi.
Bu galibiyet, Julian Schuster'ın ekibini Bundesliga puan durumunun zirvesine taşıdı.
Borussia Dortmund ile puanı eşit olan Freiburg, daha fazla gol atmış olması ve artı dokuz averajıyla lider durumda bulunuyor.
- STEINSIEK.CH
Schuster, takımın ilk sınavı atlatmasını övdü
Maçın ardından konuşan Schuster, Freiburg oyunun kontrolünü tamamen eline almadan önce Gladbach'ın ilk bölümde zorlu bir sınav çıkardığını kabul etti. Oyuncularını, Tim Kleindienst'in 52. dakikadaki kırmızı kartının ardından bunu avantaja çevirmeden önce konuk ekibin savunmadaki sertliğine karşılık verdikleri için övdü.
Teknik direktör, sayısal üstünlüğü ele geçirdikten sonra da konsantrasyonu korumanın önemini vurguladı.
"İlk dakikaların çok zorlu geçtiğini düşündüm" diyen Schuster, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gladbach çok baskı yaptı ve savunmada gerçekten çok büyük bir efor ortaya koymamız gerekti. Çocuklar tamamen maça odaklıydı ve momentumu bizimle kalmasını sağladı."
Patron, taraftarlara ve oyunculara anın tadını çıkarmalarını söyledi
Schuster, kulüple bağlantılı herkesin Alman futbolunun zirvesindeki mevcut konumlarının kıymetini bilmesi gerektiğini vurguladı. Eski kulübüne karşı profesyonel kariyerindeki ilk dubleyi yapan maçın oyuncusu Engelhardt da son düdüğün ardından teknik direktörünün sevincini paylaştı.
Freiburg'un patronu, unutulmaz bir öğleden sonra taraftarların etrafındaki pozitif enerjinin altını çizdi.
"Şu anki tablo güzel, taraftarlar için de öyle" diye ekledi Schuster. "Cumartesi öğleden sonra herkesin gülümsediğini görüyorsunuz ve bu keyif veriyor. Anın tadını çıkarıyoruz. Bence buna her zaman sevinmeli ve sonra yeniden ileriye bakmalısınız."
- Beautiful Sports
Freiburg etkileyici ivmesini sürdürmek istiyor
Sezona erken dönemde yön veren ekiplerden biri olarak öne çıkan Freiburg, şimdi önümüzdeki haftalarda güçlü formunu sürdürmeye hazırlanıyor. Schuster, mevcut başarının kutlanmasının önemli olduğunu ancak kadronun puan toplamaya odaklanmayı sürdürmesi gerektiğini belirtti.
Kulüp, bu savunma direncini ve hücum akıcılığını önündeki maçlara da taşımayı hedefliyor.
Freiburg, Bundesliga zirvesindeki yerini koruma hedefiyle sahalara geri dönüyor.
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