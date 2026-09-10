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Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Çeviri:

Zirvedeki yerine rağmen: Suudi Al Nassr'ın yolculuğunu tehdit eden 3 taktiksel kriz

FEATURES
Al Nassr FC - Abha
Al Nassr FC
Abha
Premier Lig
Suudi Arabistan

Real Madrid'in çok sayıda açığı bulunuyor

Nassr sonuçlar açısından güçlü bir başlangıç yaşıyor ve Roshn Ligi'nin zirvesinde yer alıyor, ancak galibiyetler takım içinde her şeyin kusursuz gittiği anlamına gelmiyor. 

"El Alemi"nin 2-1 kazandığı son Abha karşılaşması, takım daha güçlü ve hataları değerlendirme kabiliyeti daha yüksek rakiplerle karşılaştığında daha da tehlikeli hale gelebilecek 3 taktiksel krizi ortaya çıkardı.

Sorun mevcut sonuçlarda değil, son maçlarda net bir şekilde ortaya çıkan bazı ayrıntılarda. Nassr büyük bir hücum kalitesine sahip, ancak buna karşılık rakibe bazen zirve takımları karşısında gollere dönüşebilecek alanlar ve hatalar bırakıyor. Bu da sezonun daha zorlu aşamalarına girmeden önce bu noktaların giderilmesini bir zorunluluk haline getiriyor.

  • Savunma krizi: Pahalıya patlayabilecek bireysel hatalar

    Al-Nassr, özellikle baskı altında oyunu kurmaya çalışırken pas ve pozisyon alma konusunda bazı hatalar yaşıyor. Bu durum, Abha karşısında son dakikalarda net biçimde ortaya çıktı; Mohamed Simakan tehlikeli bir bölgede topu kaptırdı ve rakip oyunculardan biri kaleyle tamamen karşı karşıya kaldı, ancak fırsatı harcadı.

    Al-Nassr galip ayrıldığı sürece bu an basit görünebilir, ama açık bir uyarı niteliği taşıyor; çünkü daha güçlü takımlar bu tür fırsatları kolay kolay harcamaz. 

    Arka çizgiye yakın bölgede yapılacak herhangi bir pas ya da pozisyon alma hatası, özellikle Al-Nassr'ın çok sayıda oyuncuyla öne çıkmasına dayalı oyun anlayışıyla birlikte, doğrudan bir gole dönüşebilir.

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  • Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Kontratak: Al Nassr'ın kendi aleyhine dönebilecek silahı

    Hücumdaki atılganlık Al Nassr'ın en önemli silahlarından birini temsil ediyor, ancak aynı zamanda gerçek bir soruna da dönüşebilir. Takım topa sahip olduğunda çok sayıda oyuncuyla ileri çıkıyor, topu kaybettiğinde ise oyuncularının arkasındaki alanlar rakibe açık hale geliyor.

    Abha bu durumu birden fazla kez değerlendirmeyi başardı ve Al Nassr'ın, savunmadan hücuma hızlı geçiş yapmayı iyi bilen bir takımla karşılaştığında tehlikeye girebileceği ortaya çıktı. Eğer "Al Alami" bu konuda daha kaliteli bir rakiple karşılaşırsa, kendini çok daha zorlu durumlar karşısında bulabilir.

    Bu nedenle Al Nassr'ın baskı yapma ve hücum etme isteği ile topu kaybettiğinde alanları güvenceye alma arasındaki dengeyi bulması gerekiyor. Çünkü maçı hızlı bir takıma açık bırakmak, rakibe istemediği bir avantaj tanıyabilir.

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  • Hatlar arasındaki mesafe: Samu Costa Brozovic sınavında

    Üçüncü sorun hatlar arasındaki mesafelerle ilgili; bazı dönemlerde orta saha ile hücum arasında bir boşluk ortaya çıktı, bu da bağlantı sürecini daha az akıcı hale getirdi ve rakibe hatlar arasında hareket etme fırsatı verdi.

    Burada Marcelo Brozovic'in yokluğu daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor, çünkü Sami Ait Kosta şimdiye kadar Hırvat oyuncunun üstlendiği rolün aynısını sunmayı başaramadı; özellikle tempoyu düzenleme, hatları bağlama ve baskı altında topla çıkma konularında.

    Kosta iyi bir potansiyele sahip, ancak Brozovic ile yapılan kıyaslama, Al Nassr'ın eski orta saha oyuncusunun sağladığı dengeyi hâlâ aradığını ortaya koyuyor. Eğer hatlar arasındaki mesafeler bu şekilde devam ederse, derinlikteki alanları değerlendirmede usta olan rakipler karşısında takımın görevi daha da zorlaşabilir.

    Al Nassr liderliği elinde bulunduruyor ve muazzam bir hücum gücüne sahip; işte bu, söz konusu ayrıntıları düzeltmeyi daha da önemli kılıyor, daha az değil. Zira büyük takımlar yalnızca kazanma yetenekleriyle değil, hataları puan kayıplarına dönüşmeden ortadan kaldırma yetenekleriyle de ölçülür.

    Puan tablosunda her zaman görünmeyen ama sahanın içinde var olan üç kriz: savunma hataları, geçiş anlarındaki boşluklar ve hatlar arasındaki açıklık. Al Nassr bunları erken tedavi etmezse, sadece teknik birer not olmaktan çıkıp "Al Alami"nin şampiyonluğa giden yolundaki gerçek engellere dönüşebilirler.

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