Nassr sonuçlar açısından güçlü bir başlangıç yaşıyor ve Roshn Ligi'nin zirvesinde yer alıyor, ancak galibiyetler takım içinde her şeyin kusursuz gittiği anlamına gelmiyor.
"El Alemi"nin 2-1 kazandığı son Abha karşılaşması, takım daha güçlü ve hataları değerlendirme kabiliyeti daha yüksek rakiplerle karşılaştığında daha da tehlikeli hale gelebilecek 3 taktiksel krizi ortaya çıkardı.
Sorun mevcut sonuçlarda değil, son maçlarda net bir şekilde ortaya çıkan bazı ayrıntılarda. Nassr büyük bir hücum kalitesine sahip, ancak buna karşılık rakibe bazen zirve takımları karşısında gollere dönüşebilecek alanlar ve hatalar bırakıyor. Bu da sezonun daha zorlu aşamalarına girmeden önce bu noktaların giderilmesini bir zorunluluk haline getiriyor.