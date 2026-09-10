Al-Nassr, özellikle baskı altında oyunu kurmaya çalışırken pas ve pozisyon alma konusunda bazı hatalar yaşıyor. Bu durum, Abha karşısında son dakikalarda net biçimde ortaya çıktı; Mohamed Simakan tehlikeli bir bölgede topu kaptırdı ve rakip oyunculardan biri kaleyle tamamen karşı karşıya kaldı, ancak fırsatı harcadı.

Al-Nassr galip ayrıldığı sürece bu an basit görünebilir, ama açık bir uyarı niteliği taşıyor; çünkü daha güçlü takımlar bu tür fırsatları kolay kolay harcamaz.

Arka çizgiye yakın bölgede yapılacak herhangi bir pas ya da pozisyon alma hatası, özellikle Al-Nassr'ın çok sayıda oyuncuyla öne çıkmasına dayalı oyun anlayışıyla birlikte, doğrudan bir gole dönüşebilir.

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