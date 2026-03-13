Zirkzee, Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanıyor: Artık forma giymiyor ve takımın planlarında yer almıyor; Serie A'da onu kim transfer edebilir?

Bu rakamlar, Joshua Zirkzee'yi Manchester United'dan giderek daha da uzaklaştırıyor. Forvet hattında eski Bologna oyuncusunun önünü, yaz transfer döneminde toplamda yaklaşık 150 milyon avroya transfer edilen Matheus Cunha ve Sesko kapatıyor; birkaç ay sonra ise transfer piyasasının spot ışıkları yeniden onun üzerine çevrilecek. 2024 yazında 42,5 milyon euroya transfer edilen oyuncunun değeri şu anda düşmüş durumda ve Serie A'dan onu İtalya'ya geri getirmek için yeni girişimler olabilir: Roma, Ferguson ve muhtemelen Dovbyk'ten ayrılacağını göz önünde bulundurarak beklemede kalıyor; daha önce Bologna'dayken onunla ilgilenmiş olan Milan, hücumda bazı değişiklikler yapacak; Inter önemli bir transfer yapabilir ve Zirkzee'ye yönelmesi ihtimal dışı değil; ayrıca Juventus da David, Openda ve Vlahovic'ten (en az birinin) ayrılması durumunda bir yer açabilir.