Zirkzee, Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanıyor: Artık forma giymiyor ve takımın planlarında yer almıyor; Serie A'da onu kim transfer edebilir?

Son transfer dönemlerinin neredeyse hepsinde, Joshua Zirkzee'nin adı Serie A ile anıldı. Hollandalı forvet, Bologna'dan ayrılıp Manchester United'a transfer olduğundan beri, İtalya'ya geri dönme kapısını her zaman açık tuttu: Oyuncu, Rossoblù'daki deneyiminden olumlu anılarla ayrıldı; burada, istatistiksel olarak, Anderlecht'teki sezonundan sonra kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi. İngiltere'de ise ilk 11'de yer bulmakta zorlanıyor. Red Devils tarihinin en kötü dönemlerinden birine denk gelen bu transferde, bir buçuk yıl içinde henüz Bologna'daki seviyesine ulaşamadı. Ve yaz aylarında valizlerini toplayabilir.
ZIRKZEE’NİN MANCHESTER UNITED’DAKİ DURUMU
Zirkzee'nin Manchester United ile olan sözleşmesi Haziran 2029'da sona eriyor, ancak genel kanı, sözleşme süresi dolmadan bu İngiliz kulüpten ayrılabileceği yönünde; ona kalsa, 2026 Dünya Kupası öncesinde milli takımdaki yerini kaybetmemek için Roma'nın teklif ettiği Ocak ayında çoktan ayrılmış olacaktı. Hollanda milli takım kadrosuna seçilip seçilmeyeceği belli olana kadar, United'ın planlarının dışında kalmaya devam ediyor: önce Amorim varken öyleydi, şimdi de Carrick geldiğinden beri öyle. Sezon başından bu yana forvet, tüm turnuvalarda toplam 20 maça çıktı, ancak sadece dördünde ilk 11'de yer aldı; sadece son beş Premier League maçını dikkate alırsak, oynadığı toplam dakika yarım saate bile ulaşmıyor.
ZIRKZEE NEREYE GİDEBİLİR?
Bu rakamlar, Joshua Zirkzee'yi Manchester United'dan giderek daha da uzaklaştırıyor. Forvet hattında eski Bologna oyuncusunun önünü, yaz transfer döneminde toplamda yaklaşık 150 milyon avroya transfer edilen Matheus Cunha ve Sesko kapatıyor; birkaç ay sonra ise transfer piyasasının spot ışıkları yeniden onun üzerine çevrilecek. 2024 yazında 42,5 milyon euroya transfer edilen oyuncunun değeri şu anda düşmüş durumda ve Serie A'dan onu İtalya'ya geri getirmek için yeni girişimler olabilir: Roma, Ferguson ve muhtemelen Dovbyk'ten ayrılacağını göz önünde bulundurarak beklemede kalıyor; daha önce Bologna'dayken onunla ilgilenmiş olan Milan, hücumda bazı değişiklikler yapacak; Inter önemli bir transfer yapabilir ve Zirkzee'ye yönelmesi ihtimal dışı değil; ayrıca Juventus da David, Openda ve Vlahovic'ten (en az birinin) ayrılması durumunda bir yer açabilir.