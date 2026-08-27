Zirkzee, Old Trafford'dan ayrılmaya giderek daha da yaklaşıyor; 25 yaşındaki oyuncu için şu anda öne çıkan ana adres Fiorentina. Serie A ekibi, eski Bologna oyuncusunu daha önce önemli başarılar yaşadığı bir lige geri döndürecek, bir sezonluk kiralama anlaşması için United yetkilileriyle yapılan görüşmelerde ilerleme kaydetti.

Bu yaz İtalya genelinde Zirkzee'ye ilgi yaygın olsa da Fiorentina rakiplerinin önüne geçti. Daha önce onun transferi için en aktif talibin Juventus olduğu düşünülüyordu ve Como da bu sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanırken bir girişimde bulundu.