AFP
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Zirkzee, Man Utd'dan ayrılmaya hazırlanıyor mu? Fiorentina, kiralık anlaşma görüşmelerinde ilerleme kaydetti
Fiorentina, Zirkzee yarışında önde
Zirkzee, Old Trafford'dan ayrılmaya giderek daha da yaklaşıyor; 25 yaşındaki oyuncu için şu anda öne çıkan ana adres Fiorentina. Serie A ekibi, eski Bologna oyuncusunu daha önce önemli başarılar yaşadığı bir lige geri döndürecek, bir sezonluk kiralama anlaşması için United yetkilileriyle yapılan görüşmelerde ilerleme kaydetti.
Bu yaz İtalya genelinde Zirkzee'ye ilgi yaygın olsa da Fiorentina rakiplerinin önüne geçti. Daha önce onun transferi için en aktif talibin Juventus olduğu düşünülüyordu ve Como da bu sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanırken bir girişimde bulundu.
- Getty Images Sport
Potansiyel anlaşmanın şartları
İki kulüp arasındaki mevcut görüşmeler, sezon sonunda oyuncunun bonservisinin kalıcı olarak alınmasına yönelik bir satın alma opsiyonuyla desteklenen, önemli bir kiralama bedeli içeren bir kiralama anlaşması etrafında şekilleniyor. Manchester United bu transfere onay vermeye hazır, ancak The Athletic, United'ın onu transfer etmek için 36,5 milyon sterlin ödediği göz önüne alındığında, Manchester United'ın bu anlaşmayı kabul etmesi için mali paketin toplamda tamamen mantıklı olması gerektiğini belirtiyor.
Zirkzee'nin ayrılması halinde United, Michael Carrick'in hücumun son bölümünde seçenek sıkıntısı yaşamamasını sağlamak için şimdiden alternatif planlama yapmaya başladı. Kulüp, potansiyel santrfor alternatiflerini aktif şekilde değerlendiriyor, ancak bu temaslar öncelikli olarak kalıcı transferlerden ziyade kiralık seçeneklere odaklandı. Bu yaklaşım, United'ın uzun vadeli forvet ihtiyaçlarını değerlendirirken kısa vadeli bir takviyeye öncelik verdiğini gösteriyor.
Old Trafford'daki sıkıntılar
Zirkzee'nin Manchester'daki dönemi, bitiricilikteki yetersizliğiyle karakterize oldu. Bu durum, 2024'te kulübe katılarak İngiltere'ye transfer olmasını sağlayan formuyla keskin bir tezat oluşturuyor. Geldiğinden bu yana tüm kulvarlarda çıktığı 75 maçta sadece dokuz gol atabildi. Geçen sezon ise forvet için özellikle zordu; 26 maça çıktı ancak sadece iki kez fileleri havalandırdı.
Premier League'deki performansıyla daha önce Serie A'da sergilediği performans arasındaki fark dikkat çekici. Bologna'da geçirdiği dönemde Zirkzee, Avrupa'nın en heyecan verici genç hücum oyuncularından biriydi ve Old Trafford'a transferinden hemen önceki sezonda Serie A'da 34 maçta 11 gol kaydetti.
- Getty Images Sport
Fiorentina'nın acil gol ihtiyacı
Fiorentina üzerinde, hayal kırıklığı yaratan bir dönemin ardından kadrosunu güçlendirme baskısı var. Fiorentina, geçen sezon Serie A'yı hayal kırıklığı yaratan bir şekilde 15. sırada tamamladı ve 2026-27 sezonuna da geriden başladı; ilk maçında Roma'ya yenildi.
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