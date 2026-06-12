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Zinedine Zidane'ye mi benziyor? Dünya Kupası şampiyonu, Rayan Cherki'nin Fransız efsaneyle karşılaştırılmayı hak etmesinin nedenlerini, ortak yeteneklerini ve seyirciyi coşturma becerisini açıklıyor
Rabona pası ve iki kupa: Cherki’nin Manchester City’deki ilk sezonu
Gizemli 22 yaşındaki Cherki, 2025 yazında Lyon'dan Etihad Stadyumu'na 34 milyon sterlinlik (46 milyon dolar) transferinin ardından Premier Lig'i kasıp kavurdu. Pep Guardiola'nın tipik bir transferi değildi, ancak zorlu Katalan teknik direktörün güvenini kısa sürede kazandı.
İngiltere'deki ilk sezonunda 10 gol ve 15 asist kaydetti; bunlardan biri de rabona vuruşuydu. Carabao Kupası ve FA Kupası zaferlerinin tadını çıkaran Cherki, Wembley'deki ilk final maçında doğaçlama bir top jonglörlüğü gösterisiyle seyircileri eğlendirdi.
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Cherki, Mbappé, Dembélé ve Olise ile birlikte Fransa milli takımında forma giyiyor
Cherki’nin değeri artmaya devam etti; öyle ki Fransa, Real Madrid’in “Galactico”su Kylian Mbappé, Ballon d’Or ödüllü Ousmane Dembélé ve Bayern Münih’in kanat oyuncusu Michael Olise gibi isimlerin de yer aldığı müthiş bir hücum hattında ona bir rol bulmak zorunda kalıyor.
Elinde bu kadar büyük bir ateş gücü varken, yıldızlar galaksisinde kaybolmak çok kolay olurdu. Ancak Cherki, bu işin en iyileriyle omuz omuza oynamayı hak ettiğini düzenli olarak kanıtlıyor ve bu kadroda hiç de yersiz görünmüyor.
Cherki, Fransız futbol tarihinin en büyük ismi Zidane ile aynı kalıptan mı çıkmış?
Hatta bazıları, Zidane'ın en seçkin yetenekler arasına katıldığını öne sürmeye kadar gitti. 1998 Dünya Kupası şampiyonu bir başka isim olan Lebeouf, talkSPORT Bet Online Slots ile yaptığı röportajda GOAL'a, Cherki'yi kime benzettiği sorulduğunda şöyle cevap verdi: “O biraz Zizou'ya benziyor. Sergilediği beceri bazen bana Zinedine'i hatırlatıyor. Bu doğru. Ama tabii ki, Maradona'yı ve çalışmayı bilen tüm o oyuncuları da bu gruba dahil edebilirsiniz.
“Biliyor musun? Hatem Ben Arfa'yı çok severdim ve onunla her zaman konuşurum. Örneğin Marsilya, Paris ve Newcastle'da oynadığı zamanlarda. Ama bu oyuncuların sorunu, benim sokak futbolcuları dediğim şey; sokakta doğdular, becerilerini sokakta edindiler ama taktik bilmiyorlar. Taktikleri unuttular. Hatem Ben Arfa da öyleydi. Topu ya çok erken ya da çok geç veriyordu.
“Ama Rayan Cherki taktiği anlıyor gibi görünüyor, müziği ne zaman dinlemesi gerektiğini anlıyor gibi görünüyor. Çünkü futbol müziktir. Ne zaman yavaşlaman gerektiğini, ne zaman hızlanman gerektiğini bilirsin. Ve Rayan bu tür bir ruhu anlıyor gibi görünüyor.
“Bu yüzden, daha çok Zinedine Zidane'a benziyor çünkü Zizou topu ne zaman atacağını ya da ne zaman tutacağını, doğru zamanda, doğru anda bilirdi. Benim zamanımda Johan Cruyff de öyleydi - o benim ilk yıldızımdı.
“Ama biri Rayan Cherki'nin harika bir futbolcu olmadığını söylerse, o kişi delidir. Stadyuma bilet almanın sebebi o adamdır. Frank Leboeuf'un savunmasını ve müdahalelerini izlemeye gitmezsiniz, Cherki'nin sadece onun yapabileceği çılgın hareketleri izlemeye gidersiniz. Futbolu bu yüzden seviyoruz, çünkü bu tür oyuncular size keyif veriyor.”
- Getty/GOAL
2026 Dünya Kupası'nın ardından Guardiola'sız City dönemi başlayacak
Cherki, hem kulüp hem de milli takımda pek çok kişinin yüzünü güldürüyor ve oyununda ortaya çıkarabileceği daha pek çok potansiyeli var. Bu durum, Zidane’ı örnek almaya kararlı olan dünya çapındaki rakipler için korkutucu bir ihtimal oluşturuyor.
Guardiola'nın Etihad'dan ayrılmasının ardından gelecek sezon kulüp düzeyinde yeni bir teknik direktörle çalışılacak, ancak şimdilik Didier Deschamps, 16 Haziran'da Senegal ile başlayacak 2026 Dünya Kupası kampanyasında Cherki'den en iyi performansı almayı görev olarak üstlenmiştir.