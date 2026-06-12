Zinedine Zidane'ye mi benziyor? Dünya Kupası şampiyonu, Rayan Cherki'nin Fransız efsaneyle karşılaştırılmayı hak etmesinin nedenlerini, ortak yeteneklerini ve seyirciyi coşturma becerisini açıklıyor

Hatta bazıları, Zidane'ın en seçkin yetenekler arasına katıldığını öne sürmeye kadar gitti. 1998 Dünya Kupası şampiyonu bir başka isim olan Lebeouf, talkSPORT Bet Online Slots ile yaptığı röportajda GOAL'a, Cherki'yi kime benzettiği sorulduğunda şöyle cevap verdi: “O biraz Zizou'ya benziyor. Sergilediği beceri bazen bana Zinedine'i hatırlatıyor. Bu doğru. Ama tabii ki, Maradona'yı ve çalışmayı bilen tüm o oyuncuları da bu gruba dahil edebilirsiniz.

“Biliyor musun? Hatem Ben Arfa'yı çok severdim ve onunla her zaman konuşurum. Örneğin Marsilya, Paris ve Newcastle'da oynadığı zamanlarda. Ama bu oyuncuların sorunu, benim sokak futbolcuları dediğim şey; sokakta doğdular, becerilerini sokakta edindiler ama taktik bilmiyorlar. Taktikleri unuttular. Hatem Ben Arfa da öyleydi. Topu ya çok erken ya da çok geç veriyordu.

“Ama Rayan Cherki taktiği anlıyor gibi görünüyor, müziği ne zaman dinlemesi gerektiğini anlıyor gibi görünüyor. Çünkü futbol müziktir. Ne zaman yavaşlaman gerektiğini, ne zaman hızlanman gerektiğini bilirsin. Ve Rayan bu tür bir ruhu anlıyor gibi görünüyor.

“Bu yüzden, daha çok Zinedine Zidane'a benziyor çünkü Zizou topu ne zaman atacağını ya da ne zaman tutacağını, doğru zamanda, doğru anda bilirdi. Benim zamanımda Johan Cruyff de öyleydi - o benim ilk yıldızımdı.

“Ama biri Rayan Cherki'nin harika bir futbolcu olmadığını söylerse, o kişi delidir. Stadyuma bilet almanın sebebi o adamdır. Frank Leboeuf'un savunmasını ve müdahalelerini izlemeye gitmezsiniz, Cherki'nin sadece onun yapabileceği çılgın hareketleri izlemeye gidersiniz. Futbolu bu yüzden seviyoruz, çünkü bu tür oyuncular size keyif veriyor.”