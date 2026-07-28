Çeviri:

Zinedine Zidane sonunda Fransa'nın yeni teknik direktörü oldu; Real Madrid efsanesi, Didier Deschamps'ın yerini dört yıllık sözleşmeyle aldı Z. Zidane Fransa Dünya Kupası D. Deschamps

Didier Deschamps'ın ayrılığının ardından Zinedine Zidane, resmen Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak göreve getirildi. Real Madrid efsanesi, Fransa ile dört yıllık sözleşme imzaladı ve uluslararası sahaya merakla beklenen dönüşü etrafındaki yıllardır süren yoğun spekülasyonlara son verdi.