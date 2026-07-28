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Yosua Arya

Çeviri:

Zinedine Zidane sonunda Fransa'nın yeni teknik direktörü oldu; Real Madrid efsanesi, Didier Deschamps'ın yerini dört yıllık sözleşmeyle aldı

Z. Zidane
Fransa
Dünya Kupası
D. Deschamps

Didier Deschamps'ın ayrılığının ardından Zinedine Zidane, resmen Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak göreve getirildi. Real Madrid efsanesi, Fransa ile dört yıllık sözleşme imzaladı ve uluslararası sahaya merakla beklenen dönüşü etrafındaki yıllardır süren yoğun spekülasyonlara son verdi.

  • Yeni bir dönem başlıyor

    Zidane, Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak nihayet resmen açıklandı. Real Madrid efsanesi, Deschamps'tan görevi devralırken Fransa'yı büyük beklenti yaratan yeni bir döneme taşımak için dört yıllık sözleşmeye imza attı.

    Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo, 1998 Dünya Kupası şampiyonunu Paris'teki kurum merkezinde düzenlenen görkemli bir basın toplantısıyla resmen tanıttı.

    Zidane'ın göreve gelişi, efsanevi eski orta sahalarını milli takımın başında görmeyi uzun süredir hayal eden tutkulu Fransız taraftarlar için yıllardır süren bekleyişi resmen sona erdirdi.



    Devamı gelecek...

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