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FBL-EUR-NATIONS-FRA-BELAFP
Yosua Arya
Çeviri:

Zinedine Zidane, Michael Olise'nin ustalık dersiyle Belçika karşısında dramatik bir Uluslar Ligi geri dönüşüne imza atan Fransa'yı "olağanüstü" diye övdü

M. Olise
Fransa
Z. Zidane
Fransa - Belçika
Belçika
UEFA Nations League A

Fransa, Uluslar Ligi'nde Belçika'yı 4-1 yenmek için son bölümde müthiş bir geri dönüşe imza attı ve Zinedine Zidane yönetimindeki ilk iç saha galibiyetini aldı. Stade de France'ta 14 dakikalık dikkat çekici bir bölümde Michael Olise ve oyuna sonradan giren takım arkadaşları maçın gidişatını tamamen tersine çevirdi.

  • Zidane ilk iç saha galibiyetini aldı

    Zidane, Fransa teknik direktörü olarak ilk iç saha galibiyetini Belçika karşısında alınan dramatik 4-1'lik Uluslar Ligi galibiyetiyle elde etti. Fransa, Stade de France'ta son anlarda geri dönerek tek gollük geriden gelmeyi başardı.

    İkinci yarıda oyuna giren üç oyuncu maçın gidişatını tamamen değiştirdi. Desire Doue, Rayan Cherki ve Olise, 14 dakikalık müthiş bir bölümde dört gol atarak kritik üç puanı getirdi. Bu sonuç, Fransa'nın A1 Grubu'ndaki kontrolünü daha da güçlendirdi. Zidane'ın ekibi, aynı gece Türkiye karşısında 3-1 galip gelen İtalya'nın üç puan önünde yer alıyor.

  • FBL-EUR-NATIONS-FRA-BELAFP

    Oyuna sonradan girenler, müthiş geç geri dönüşü ateşledi

    Belçika, 35. dakikada Dodi Lukebakio’nun ofsayt tuzağını bozmasıyla ev sahibi tribünleri susturdu. Romeo Lavia’nın mükemmel uzun pasına hareketlenen Lukebakio, ilk maçına çıkan kaleci Guillaume Restes’in yanından topu ağlara gönderdi.

    Fransa, Zidane kulübesine hamle yapana kadar kilidi açmakta zorlandı ve bu taktik değişiklik etkisini çarpıcı biçimde gösterdi. Doue, 77. dakikada yaptığı isabetli yerden vuruşla topu sağ alt köşeye göndererek skora denge getirdi.

    Dört dakika sonra Cherki, Maarten Vandevoordt’a hata yaptırdı ve top kaleciden sekerek Fransa’yı öne geçirdi. Ardından sahneye çıkan Olise, üç dakika içinde iki gol atarak yıkımı tamamladı.

  • Zidane takımın kolektif çabasını övdü

    Geç gelen baskı, Zidane'ın elindeki inanılmaz kadro derinliğini gözler önüne serdi. Ancak efsanevi Fransız, milli maç arasında tüm kadronun ortaya koyduğu uygulamayı övmekte gecikmedi.

    "Bu akşam, işte futbol bu, sevdiğimiz şey de bu," diyen Zidane, ESPN'e konuştu. "İlk yarıda bazı zorluklarla karşılaştık ama bu oyunun bir parçası, zaman zaman karşınıza çıkan türden bir maç. İşleri yoluna koymak güzel, ki bunu yaptık, ve olağanüstü bir ikinci yarı oynamayı başardık."

    Olise de maçı kazandıran oyuna sonradan dahil oluşunun ardından teknik direktörüyle aynı görüşleri paylaştı ve şunları söyledi: "Bu aynı zamanda kolektif bir çaba. O [Zidane] fikirler getiriyor, biz de onları takip ediyoruz. Son dört maçta bunu iyi yaptık, böyle devam edeceğiz."

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    Çeyrek final bileti artık çok yakın

    Fransa, artık Uluslar Ligi çeyrek finallerindeki yerini garantilemenin eşiğinde. Her gruptan ilk iki takım, gelecek yıl eleme aşamasına yükselecek.

    Zidane'ın ekibi, İtalya'nın Türkiye karşısında puan kaybetmesi halinde turu garantileyecekti. Ancak bunun yerine, yerini resmen garantilemek için yılın son milli ara dönemine kadar beklemek zorunda. Fransa, grup aşamasındaki serüvenini kasım ayında tamamlayacak. A1 Grubu'ndaki son maçından önce kritik bir İtalya deplasmanına çıkacak, ardından sahasında Türkiye'yi ağırlayacak.