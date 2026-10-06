AFP
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Zinedine Zidane, Michael Olise'nin ustalık dersiyle Belçika karşısında dramatik bir Uluslar Ligi geri dönüşüne imza atan Fransa'yı "olağanüstü" diye övdü
Zidane ilk iç saha galibiyetini aldı
Zidane, Fransa teknik direktörü olarak ilk iç saha galibiyetini Belçika karşısında alınan dramatik 4-1'lik Uluslar Ligi galibiyetiyle elde etti. Fransa, Stade de France'ta son anlarda geri dönerek tek gollük geriden gelmeyi başardı.
İkinci yarıda oyuna giren üç oyuncu maçın gidişatını tamamen değiştirdi. Desire Doue, Rayan Cherki ve Olise, 14 dakikalık müthiş bir bölümde dört gol atarak kritik üç puanı getirdi. Bu sonuç, Fransa'nın A1 Grubu'ndaki kontrolünü daha da güçlendirdi. Zidane'ın ekibi, aynı gece Türkiye karşısında 3-1 galip gelen İtalya'nın üç puan önünde yer alıyor.
- AFP
Oyuna sonradan girenler, müthiş geç geri dönüşü ateşledi
Belçika, 35. dakikada Dodi Lukebakio’nun ofsayt tuzağını bozmasıyla ev sahibi tribünleri susturdu. Romeo Lavia’nın mükemmel uzun pasına hareketlenen Lukebakio, ilk maçına çıkan kaleci Guillaume Restes’in yanından topu ağlara gönderdi.
Fransa, Zidane kulübesine hamle yapana kadar kilidi açmakta zorlandı ve bu taktik değişiklik etkisini çarpıcı biçimde gösterdi. Doue, 77. dakikada yaptığı isabetli yerden vuruşla topu sağ alt köşeye göndererek skora denge getirdi.
Dört dakika sonra Cherki, Maarten Vandevoordt’a hata yaptırdı ve top kaleciden sekerek Fransa’yı öne geçirdi. Ardından sahneye çıkan Olise, üç dakika içinde iki gol atarak yıkımı tamamladı.
Zidane takımın kolektif çabasını övdü
Geç gelen baskı, Zidane'ın elindeki inanılmaz kadro derinliğini gözler önüne serdi. Ancak efsanevi Fransız, milli maç arasında tüm kadronun ortaya koyduğu uygulamayı övmekte gecikmedi.
"Bu akşam, işte futbol bu, sevdiğimiz şey de bu," diyen Zidane, ESPN'e konuştu. "İlk yarıda bazı zorluklarla karşılaştık ama bu oyunun bir parçası, zaman zaman karşınıza çıkan türden bir maç. İşleri yoluna koymak güzel, ki bunu yaptık, ve olağanüstü bir ikinci yarı oynamayı başardık."
Olise de maçı kazandıran oyuna sonradan dahil oluşunun ardından teknik direktörüyle aynı görüşleri paylaştı ve şunları söyledi: "Bu aynı zamanda kolektif bir çaba. O [Zidane] fikirler getiriyor, biz de onları takip ediyoruz. Son dört maçta bunu iyi yaptık, böyle devam edeceğiz."
- AFP
Çeyrek final bileti artık çok yakın
Fransa, artık Uluslar Ligi çeyrek finallerindeki yerini garantilemenin eşiğinde. Her gruptan ilk iki takım, gelecek yıl eleme aşamasına yükselecek.
Zidane'ın ekibi, İtalya'nın Türkiye karşısında puan kaybetmesi halinde turu garantileyecekti. Ancak bunun yerine, yerini resmen garantilemek için yılın son milli ara dönemine kadar beklemek zorunda. Fransa, grup aşamasındaki serüvenini kasım ayında tamamlayacak. A1 Grubu'ndaki son maçından önce kritik bir İtalya deplasmanına çıkacak, ardından sahasında Türkiye'yi ağırlayacak.
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