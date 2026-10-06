Geç gelen baskı, Zidane'ın elindeki inanılmaz kadro derinliğini gözler önüne serdi. Ancak efsanevi Fransız, milli maç arasında tüm kadronun ortaya koyduğu uygulamayı övmekte gecikmedi.

"Bu akşam, işte futbol bu, sevdiğimiz şey de bu," diyen Zidane, ESPN'e konuştu. "İlk yarıda bazı zorluklarla karşılaştık ama bu oyunun bir parçası, zaman zaman karşınıza çıkan türden bir maç. İşleri yoluna koymak güzel, ki bunu yaptık, ve olağanüstü bir ikinci yarı oynamayı başardık."

Olise de maçı kazandıran oyuna sonradan dahil oluşunun ardından teknik direktörüyle aynı görüşleri paylaştı ve şunları söyledi: "Bu aynı zamanda kolektif bir çaba. O [Zidane] fikirler getiriyor, biz de onları takip ediyoruz. Son dört maçta bunu iyi yaptık, böyle devam edeceğiz."