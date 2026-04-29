AFP
Zinedine Zidane'ın oğlu Luca'nın çenesi kırıldı; Cezayir, oyuncunun Dünya Kupası'nda yer alıp alamayacağı konusunda endişeli
İkinci Lig karşılaşmasında talihsiz bir olay yaşandı
27 yaşındaki kaleci, Almeria'nın forveti Thalys ile yaşadığı şiddetli çarpışmanın ardından sahadan çıkmak zorunda kaldı; bu çarpışma sonucunda ilk etapta beyin sarsıntısı geçirdi. Ancak, kariyerinin en önemli yaz dönemine hazırlanmakta olan eski Real Madrid oyuncusu için, daha sonra yapılan tıbbi değerlendirmeler çok daha kötü bir tablo ortaya koydu.
Granada, kulübün resmi açıklamasında yaralanmanın ciddiyetini doğruladı: "Yapılan tıbbi testler, kalecinin çene ve çenesinde de kırık olduğunu ortaya çıkardı." Bu sakatlık nedeniyle oyuncunun lig sezonunun geri kalanında forma giyemeyeceği tahmin ediliyor ve bu durum, milli takım hayallerini de tehlikeye atıyor.
Dünya Kupası hayalleri tehlike altında
Son zamanlarda Fennecs'in kilit isimlerinden biri haline gelen Zidane için zamanlama daha kötü olamazdı. Cezayir, 16 Haziran'da Kansas City'de son dünya şampiyonu Arjantin ile karşılaşarak Dünya Kupası macerasına başlayacak; bu durum, kalecinin formunu kanıtlamak için zamana karşı bir yarışa girmesine neden oluyor.
Geçen yıl Fransa'dan Cezayir'e resmi olarak transfer olan Marsilya doğumlu yıldız, babaannesinin ve dedesinin ülkesi için "her şeyi vermeye hazır"dı. Şimdi ise katılımı, iyileşme hızına ve ameliyat kararı verilip verilmeyeceğine bağlı.
Granada'nın yıldız oyuncusu ameliyat olmak üzere
Granada ve Zidane şu anda atılacak adımları değerlendiriyor; ameliyat olması durumunda sahalardan uzak kalma süresi önemli ölçüde uzayacak ve yaz sezonundaki maçlarda forma giyememesi neredeyse kesinleşecek. Kulüp ayrıca şunları ekledi: "Oyuncu, kulübün sağlık ekibiyle görüşerek, önümüzdeki saatler içinde sakatlığı için izlenecek tedavi sürecine karar verecek."
Petkovic, kaleci konusunda baş ağrısı yaşıyor
Cezayir milli takım teknik direktörü Vladimir Petkovic, durumu yakından takip edecek; zira Zidane, son Afrika Uluslar Kupası’nda takımın oynadığı beş maçın dördünde ilk on birde yer almıştı. Kaleci, yakın zamanda Uruguay ile oynanan ve golsüz berabere biten maçta da 90 dakika boyunca sahada kalarak milli takımda as kaleci konumunu sağlamlaştırdı.
Zidane, Kuzey Amerika'ya yapılacak seyahat için zamanında iyileşemezse, Petkovic kaleci pozisyonu için başka bir deneyimli isim aramak zorunda kalacak. Kariyerinin büyük bir bölümünü İspanya'nın ikinci liginde kendi yolunu çizerek geçiren Zidane için, ünlü babasının gölgesinden nihayet çıkmışken dünya sahnesini kaçırmak acı bir darbe olacaktır.