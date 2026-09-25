Fransa Milli Takımı'nın yeni döneminin yüzleri olmalarından çok önce, Zidane ile Mbappe Real Madrid'in Valdebebas antrenman tesislerinde kısa ama önemli bir an paylaşmıştı. 2012'de, Mbappe Clairefontaine'de büyük umut vaat eden 14 yaşındaki bir yetenekken, Avrupa'nın elit kulüpleri çoktan peşine düşmüştü. İmzasını almak için çaresizce uğraşan Madrid, genci ve ailesini okul tatili sırasında İspanya'da bir haftalık bir deneyim yaşamaları için davet etti. İspanyol devi tüm imkanlarını seferber etti; Santiago Bernabeu'da özel bir loca ve gencin Cristiano Ronaldo gibi isimlerle bir araya geldiği seanslar sundu.

O dönemde kulüp hiyerarşisi içinde görev yapan Zidane, genç yeteneğe tesisleri bizzat gezdirme görevi verilen isimdi. Transfer sonunda gerçekleşmese de, Mbappe'nin ailesi AS Monaco'nun gelişim projesini tercih ederken, bu ziyaretin iki adam üzerinde bıraktığı etki kalıcı oldu.