Getty Images Sport
Çeviri:
Zinedine Zidane, Fransız efsanelerin sonunda Fransa Milli Takımı'nda buluşmasıyla Kylian Mbappe'nin 14 yaşındayken Real Madrid'deki denemesini hatırladı
Madrid'da tarihi bir buluşma
Fransa Milli Takımı'nın yeni döneminin yüzleri olmalarından çok önce, Zidane ile Mbappe Real Madrid'in Valdebebas antrenman tesislerinde kısa ama önemli bir an paylaşmıştı. 2012'de, Mbappe Clairefontaine'de büyük umut vaat eden 14 yaşındaki bir yetenekken, Avrupa'nın elit kulüpleri çoktan peşine düşmüştü. İmzasını almak için çaresizce uğraşan Madrid, genci ve ailesini okul tatili sırasında İspanya'da bir haftalık bir deneyim yaşamaları için davet etti. İspanyol devi tüm imkanlarını seferber etti; Santiago Bernabeu'da özel bir loca ve gencin Cristiano Ronaldo gibi isimlerle bir araya geldiği seanslar sundu.
O dönemde kulüp hiyerarşisi içinde görev yapan Zidane, genç yeteneğe tesisleri bizzat gezdirme görevi verilen isimdi. Transfer sonunda gerçekleşmese de, Mbappe'nin ailesi AS Monaco'nun gelişim projesini tercih ederken, bu ziyaretin iki adam üzerinde bıraktığı etki kalıcı oldu.
- AFP
Zidane, Mbappe'nin yükselişini değerlendirdi
Efsane orta saha oyuncusu, o ilk günleri büyük bir sevgiyle andı. Bu iki isim adeta tam bir döngüyü tamamladı; Madrid'de akıl hocası-genç yetenek ilişkisinden, iki kez dünya şampiyonu olan milli takımda teknik direktör-kaptan ilişkisine geçtiler. Fransa'nın Türkiye ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Zidane, yollarının milli takım düzeni içinde bu kadar özel bir şekilde kesişeceğini gerçekten hiç öngörmediğini kabul etti.
"Onun Real Madrid'e geldiğini gördüğümde, kendimi 2026'da Fransa Milli Takımı'nda onunla birlikte bulacağımı hiç düşünmemiştim. Bu planlanmış bir şey değildi. Ancak onda gördüğüm şey gerçekten potansiyeli ve sahada neler yapabileceğiydi" diye ekledi, gülümseyerek.
Zizou heyecanı vurguladı
Madrid yönetimi, deneme sürecinde ellerinde özel bir yetenek olduğunun tamamen farkındaydı; Mbappe'nin 2024'te profesyonel olarak kulübe imza atması ise nihayetinde 10 yılı aşkın bir süre sonra gerçekleşti. Zidane, genç yıldızın İspanya'daki kısa döneminde etrafında oluşan heyecana dikkat çekerek, kulüpte herkesin genç forvetin yetenekleri hakkında ne düşündüğünü anlattı.
"Herkesi şaşırttığını söyleyebilir miyim, bilmiyorum. Ama herkes Kylian'ı Real'de oynarken görme fikri konusunda heyecanlıydı. Bu gerçekleşmedi, sonra da hikâyeyi biliyoruz," dedi Zizou.
- AFP
Les Bleus için yeni bir dönem
Fransa bir sonraki sınavlarına hazırlanırken, Zidane ile Mbappe arasındaki uyum takımın gelecekteki başarısının temel taşı olarak görülüyor. Farklı kuşakların efsanelerinin birlikte çalışması, özellikle de dünyanın en büyük kulübüyle paylaştıkları geçmiş göz önüne alındığında, kadronun moraline katkı sağladı. Zidane'ın üst düzey yıldızları yönetme becerisi, teknik direktörlük kariyerinin ayırt edici özelliklerinden biri oldu ve Mbappe ile uzun yıllara dayanan ilişkisi, büyük turnuvalarda hayati önem taşıyabilecek bir güven düzeyine işaret ediyor. Teknik adamın 2012'deki o denemeye ilişkin hatırladıkları, ikisinin de oyunun zirvesinde ne kadar uzun süredir yer aldığını hatırlatıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun