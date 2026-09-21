Milli ikonun peşinden kaçınılmaz olarak gelecek "Zidane çılgınlığına" karşı önlem almak için kendisine son derece uzmanlaşmış bir güvenlik ekibi tahsis edildi. Bu kapsamda, geçen ay teknik ekibinin bir parçası olarak tanıtılan ve özel olarak görevlendirilmiş bir güvenlik görevlisinin yanı sıra kişisel bir koruma da yer alıyor.

L'Equipe'e göre, yeni teknik direktörü çevreleyen operasyonun kapsamı dikkat çekiyor. Fransız yayın kuruluşu, Zidane'ın "selefinden farklı ve Fransa Milli Takımı için benzeri görülmemiş özel bir güvenlik ekibinden faydalanacağını" belirtti.

Bu, uluslararası futbolda bir teknik direktör için nadiren görülen düzeyde bir kişisel koruma anlamına geliyor. Düzenleme, son büyük turnuvalarda Kylian Mbappe gibi süper yıldız oyuncular için gereken yoğun güvenlik çemberini yansıtıyor.