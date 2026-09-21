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Zinedine Zidane, Fransa teknik direktörü görevine başlarken eşi benzeri görülmemiş kişisel güvenlik koruması alacak
Fransa için yeni bir dönem
Zidane, Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak resmen göreve başladı. 2026 Dünya Kupası'nın ardından göreve getirilen efsane orta saha oyuncusu, geçen cuma ilk resmi kadrosunu açıkladı.
Ancak gelişi, Fransa Futbol Federasyonu'nu saha dışı alanda önemli değişiklikler yapmaya yöneltti. Zidane'ın kulübedeki görevi süresince daha üst düzey kişisel korumaya ihtiyacı olacak. 1998 Ballon d'Or kazananı, selefi Deschamps'a sağlanandan çok daha kapsamlı bir güvenlik düzeniyle seyahat edecek.
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Patron için benzeri görülmemiş güvenlik önlemleri
Milli ikonun peşinden kaçınılmaz olarak gelecek "Zidane çılgınlığına" karşı önlem almak için kendisine son derece uzmanlaşmış bir güvenlik ekibi tahsis edildi. Bu kapsamda, geçen ay teknik ekibinin bir parçası olarak tanıtılan ve özel olarak görevlendirilmiş bir güvenlik görevlisinin yanı sıra kişisel bir koruma da yer alıyor.
L'Equipe'e göre, yeni teknik direktörü çevreleyen operasyonun kapsamı dikkat çekiyor. Fransız yayın kuruluşu, Zidane'ın "selefinden farklı ve Fransa Milli Takımı için benzeri görülmemiş özel bir güvenlik ekibinden faydalanacağını" belirtti.
Bu, uluslararası futbolda bir teknik direktör için nadiren görülen düzeyde bir kişisel koruma anlamına geliyor. Düzenleme, son büyük turnuvalarda Kylian Mbappe gibi süper yıldız oyuncular için gereken yoğun güvenlik çemberini yansıtıyor.
Yoğun Zidane çılgınlığını yönetmek
Zidane, ülkesinde yoğun kamuoyu ilgisine ve hayranlığa yabancı değil. Fransa'yı 1998'de tarihindeki ilk Dünya Kupası zaferine taşımasından bu yana, eski Real Madrid teknik direktörü kamudaki hareketlerini dikkatle planlamak ve sınırlandırmak zorunda kaldı.
Mevcut düzenleme, ülke genelindeki ezici popülaritesine verilen pragmatik bir yanıt niteliğinde. Fransız yetkililer, dört yıllık görev süresinin gereksiz dikkat dağınıklıkları ya da riskler olmadan sorunsuz şekilde işlemesini sağlamaya kararlı.
Kapsamlı yeni önlemlere rağmen, milli takım kampında durumla ilgili hava sakinliğini koruyor. Aynı habere göre, Zidane görevine başlarken "kendi içimizde, hiçbir tür paranoyaya kapılmak istemiyoruz."
- Getty Images
Ufukta dört kritik karşılaşma var
Koruması güvence altına alındıktan sonra, Zidane'ın acil odağı tamamen saha içi konulara dönüyor. Yeni açıklanan kadrosu, iki haftalık dar bir zaman dilimine sıkıştırılmış, zorlu dört maçlık bir milli fikstüre hazırlanıyor.
Yeni dönem resmen 25 Eylül'de Türkiye karşısında başlayacak. Fransa daha sonra 28 Eylül ve 5 Ekim'de Belçika'ya karşı zorlu bir çifte maç oynayacak.
Belçika maçlarının arasına ise 2 Ekim'de İtalya ile oynanacak yüksek profilli bir karşılaşma sıkışıyor. Zidane, teknik direktörlük kariyerindeki ilk maçının, daha önce oyuncu olarak yakaladığı başarıyı da beraberinde getirmesini umacak.
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