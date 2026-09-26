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Zinedine Zidane, Fransa teknik direktörlüğündeki ilk maçında yaşanan garip Marseillaise olayının nedenini açıkladı
Zidane, marş gecikmesine rağmen galibiyetle başladı
Zidane, Fransa teknik direktörü olarak görevine başarılı bir başlangıç yaptı. Fransa, onun kulübedeki ilk maçında İzmit Stadı'nda Türkiye'yi zorlu geçen maçta 1-0 mağlup etti.
Ancak efsanevi Fransız, henüz açılış düdüğü bile çalmadan önce beklenmedik bir an yaşadı. Zidane ve teknik ekibi, La Marseillaise statta çoktan yankılanırken birkaç saniye gecikmeli geldi.
Bu, onun milli takımın başantrenörü olarak ilk kez dinlediği milli marştı. Törenin başlangıcını kaçırmasına rağmen takımı, sahadaki göreve odaklanmak için bu dikkat dağıtıcı anı hızla geride bıraktı.
- AFP
Protokol karışıklığı ateşlemede küçük bir gecikmeye neden oldu
Maçın ardından gazetecilere konuşan 1998 Dünya Kupası şampiyonu, durumu hafife aldı. Geçiş kenarında teknik ekibiyle birlikte geç görünmesinin arkasında küçük bir protokol karışıklığı olduğunu açıkladı.
Zidane, maç sonrası basın toplantısında gülümseyerek, MadeinFoot'un aktardığına göre, "Protokol beklenenden daha hızlıydı. Benim tarafta küçük bir ateşleme gecikmesi oldu. Başlangıçta orada olmayı tercih ederdim" dedi.
Fransa, zorlu saha koşullarıyla mücadele etti
Türkiye'deki 1-0'lık galibiyet, deplasmandaki Fransız ekip için hiç de kolay olmadı. Zidane'ın oyuncuları, maç boyunca oldukça kötü durumdaki bir zeminde mücadele etmek zorunda kaldı. Kötü saha, Fransa'nın oyununu akıcı şekilde kurmasını zorlaştırdı. Zorlu şartlara rağmen takım, deplasmanda bu kısıtlı galibiyeti almak için direnç gösterdi.
Bu galibiyet, Zidane'ın göreve başındaki ilk maçının olumlu bir şekilde sonuçlanmasını sağladı. İzmit Stadı'ndaki zorlu zemine rağmen asıl öncelik sonuçtu.
- AFP
Belçika maçı daha iyi oynama koşulları sunuyor
Zidane, Fransa Milli Takımı teknik direktörü olarak ikinci maçını oynamak için uzun süre beklemek zorunda kalmayacak. Fransa, pazartesi günü Belçika deplasmanına gidecek. İlk galibiyetini şimdiden alan Zidane, ikinci karşılaşmasında ivme yakalamayı hedefleyecek. Başarılı bir başlangıcın ardından yeni teknik adam, deplasmanda bir olumlu sonuç daha arayacak.
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