Zidane, Fransa teknik direktörü olarak görevine başarılı bir başlangıç yaptı. Fransa, onun kulübedeki ilk maçında İzmit Stadı'nda Türkiye'yi zorlu geçen maçta 1-0 mağlup etti.

Ancak efsanevi Fransız, henüz açılış düdüğü bile çalmadan önce beklenmedik bir an yaşadı. Zidane ve teknik ekibi, La Marseillaise statta çoktan yankılanırken birkaç saniye gecikmeli geldi.

Bu, onun milli takımın başantrenörü olarak ilk kez dinlediği milli marştı. Törenin başlangıcını kaçırmasına rağmen takımı, sahadaki göreve odaklanmak için bu dikkat dağıtıcı anı hızla geride bıraktı.