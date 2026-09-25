Efsane isim, göreve geldiği ilk maçı kazanan ve bunu otuz yılı aşkın süredir başaran ilk Fransız teknik direktör oldu; bu başarı, kendisinden önce gelen birçok yüksek profilli selefinin ulaşamadığı bir başarı olarak kaldı. Aimé Jacquet'nin kendi ilk maçında İtalya'yı mağlup etmesinin üzerinden otuz iki yıldan fazla zaman geçti; bu da Zidane'ın kulübe kenarındaki anlık etkisinin önemini ortaya koyuyor.

Maçın kendisi ise klasikten çok uzaktı; Fransız ekibi, doğal pas oyununu sekteye uğratan zorlu zeminde ritim bulmakta zorlandı. Zidane, Ousmane Dembele'yi merkezde görevlendirip kaptanını sol kanatta kullanmak da dahil olmak üzere birkaç cesur taktik tercih yaptı.

İlk yarı büyük ölçüde teknik hatalar ve kaçan fırsatlarla şekillenen sinir bozucu bir bölüm olsa da, taktiksel dokunuşlar sonunda ikinci yarıda meyvesini verdi. Bu galibiyet, Fransa'nın Türkiye'de 3 puanı almasını ve Uluslar Ligi'ndeki ilk maçını kazanmasını sağladı.



