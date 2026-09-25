Getty Images Sport
Çeviri:
Zinedine Zidane, Fransa lanetini bozdu! Yeni teknik direktör ilk maçını kazanırken Mbappe, Türkiye galibiyetinde sakatlık korkusu yaşadı
Zidane için tarihi ilk maç, uzun süredir devam eden laneti sona erdirdi
Efsane isim, göreve geldiği ilk maçı kazanan ve bunu otuz yılı aşkın süredir başaran ilk Fransız teknik direktör oldu; bu başarı, kendisinden önce gelen birçok yüksek profilli selefinin ulaşamadığı bir başarı olarak kaldı. Aimé Jacquet'nin kendi ilk maçında İtalya'yı mağlup etmesinin üzerinden otuz iki yıldan fazla zaman geçti; bu da Zidane'ın kulübe kenarındaki anlık etkisinin önemini ortaya koyuyor.
Maçın kendisi ise klasikten çok uzaktı; Fransız ekibi, doğal pas oyununu sekteye uğratan zorlu zeminde ritim bulmakta zorlandı. Zidane, Ousmane Dembele'yi merkezde görevlendirip kaptanını sol kanatta kullanmak da dahil olmak üzere birkaç cesur taktik tercih yaptı.
İlk yarı büyük ölçüde teknik hatalar ve kaçan fırsatlarla şekillenen sinir bozucu bir bölüm olsa da, taktiksel dokunuşlar sonunda ikinci yarıda meyvesini verdi. Bu galibiyet, Fransa'nın Türkiye'de 3 puanı almasını ve Uluslar Ligi'ndeki ilk maçını kazanmasını sağladı.
- AFP
Mbappe, sakatlık felaketi öncesi kilidi açtı
Mbappe, bir kez daha ülkesi adına fark yaratan isim olduğunu kanıtladı ve milli takım formasıyla 107. maçında 67. golünü attı. Gol perdesi, 54. dakikada Jules Kounde ile Rayan Cherki'nin bitmek bilmeyen baskısının ardından açıldı; bu baskı Michael Olise'nin ceza sahasında boş alanda bulunan Mbappe'yi bulmasını sağladı. Real Madrid'in forveti, kendine özgü bitiriciliğini göstererek alt köşeye isabetli ve yerden bir vuruş yaptı, böylece Türk kaleci Ugurcan Cakir'i mağlup etti.
Durum, Zidane için kısa süre içinde küçük bir endişeden büyük bir taktik baş ağrısına dönüştü; yıldız oyuncusu sadece birkaç dakika sonra yerde kaldı. Sağlık ekibinden kısa süreli tedavi alan Mbappe, oyuna devam etmeyi denedi ancak artık gereken tempoda oynayamayacağını fark etti. 59. dakikada yerini Desire Doue'ye bıraktı ve aksayarak doğrudan tünele gitti.
Taktik denemeler ve savunma direnci
Zidane'ın ilk 11 tercihi, geleceğe yönelik vizyonuna dair ipuçları verdi. Bu tercihlerin başında, kulüp düzeyinde Paris Saint-Germain formasıyla sık sık etkileyici performanslar sergilediği santrfor rolünde Ousmane Dembele'ye yer vermesi geldi. Bu da Mbappe'nin sol kanatta oynamasına yol açtı. Amaç, Fransa'nın kontra ataktaki hızını en üst düzeye çıkarmaktı.
Hücum üçlüsü arasındaki bağlantı zaman zaman kopuk olsa da savunma hattı baskı altında nispeten sağlam kaldı. Mike Maignan birkaç kez oyuna müdahale etmek zorunda kaldı ve özellikle ikinci yarının başlarında Türkiye açılış golü için bastırırken Yuksek'in tehlikeli kafa vuruşunda yaptığı kurtarışla öne çıktı.
Maç, kapanış bölümünde bir başka dramatik dönemece girdi. Ev sahibi ekip, tartışmalı bir VAR müdahalesinin ardından 10 kişi kaldı. Türkiye kalecisi Cakir, Bradley Barcola'nın etkili koşusunu durdurmaya çalışırken ceza sahası dışında bilerek elle oynadığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü.
Sayısal üstünlüğe rağmen Fransa, sonucu tartışmasız hâle getirecek ikinci golü bulamadı. Jules Kounde direğe takılırken, Doue'nin son bölümdeki şutu kurtarıldı. Galibiyetin kıl payı gelmesi, deplasmanda kazanmak için gereken direnci ortaya koydu. Ancak performans, oyuncular Zidane'ın yeni talimatlarına uyum sağlamaya çalışırken hâlâ ciddi gelişim alanı bulunduğunu da gösterdi.
- AFP
Les Bleus için sağlık durumu güncellemeleri ve bundan sonrası
Fransa kampında ana odak artık Mbappe'nin dizindeki durumla ilgili kesin teşhisi beklerken tedavi odasına kaymış durumda. İlk raporlar, oyuncunun sorunun ciddiyetini belirlemek için önümüzdeki 24 saat içinde kapsamlı taramalardan geçeceğini gösteriyor.
Resmî açıklamalara göre Mbappe, önümüzdeki birkaç saat içinde ilk muayenesinden geçecek ve bu muayene Fransa kampına devam edip edemeyeceğini ya da Madrid'e dönüp dönmeyeceğini belirleyecek. Bu gelişme, antrenmanda hafif bir diz burkulması yaşadıktan sonra kısa süre önce İspanya'ya dönen Ibrahima Konate de dahil olmak üzere kadrodaki sakatlık endişelerinin arttığı bir dönemde geldi. Zidane için odak noktası, Fransız kamuoyunun yüksek beklentilerini yönetirken kadro içinde bütünlüklü bir kimlik inşa etmek olmaya devam ediyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun