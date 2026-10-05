Getty Images Sport
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Zinedine Zidane, Fransa kritik Belçika maçı öncesinde hazırlanırken akıllı değişiklikler sözü verdi
Fransa, zirveyi garantilemek istiyor
Zidane, Fransa Belçika ile karşılaştığında ilk 11'inde hesaplı değişiklikler yapacağını doğruladı. Milli takım teknik direktörü, takımını Uluslar Ligi A1 Grubu'nun zirvesinde tutmakta kararlı.
Fransa, cuma gecesi Stade de France'ta İtalya ile 1-1 berabere kaldığı zorlu maçın ardından geliyor. Bu sonuç, Türkiye ve Belçika karşısında alınan bir galibiyetin ardından geldi ve Avrupa'daki komşularıyla karşılaşmaya hazırlanırken onları güçlü bir konumda tuttu.
Belçika şu anda, Brüksel'de Fransa'ya 1-0 kaybettikten sonra Türkiye karşısında 3-0'lık net bir galibiyet alarak puanını altıya çıkardı ve tabloda ikinci sırada yer alıyor. Yaklaşan karşılaşma, gruptaki üstünlüğünü pekiştirmeyi hedefleyen Zidane'ın kadrosu için kritik bir sınav niteliği taşıyor.
- Getty Images Sport
Zidane, akıllı kadro değişikliklerine zorlandı
Fransız teknik adam, önemli eksikler nedeniyle taktik yaklaşımını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı. Kaptan Kylian Mbappe, Türkiye'deki galibiyet sırasında yaşadığı diz sorunu nedeniyle forma giyemeyecek. Savunmacı Dayot Upamecano ise İtalya karşısında maçın sonlarında gördüğü kırmızı kartın ardından cezalı duruma düştü.
Eksik isimlere rağmen Zidane, kadrosunun derinliğine güvenmeyi sürdürüyor ve oyuncularında rotasyona gitmeye hazır. Taze bacaklarla kazanma mentalitesi arasında denge kurmanın önemini vurguladı.
"Değişiklikler olacak, bu kesin. Bu bizim dördüncü maçımız ve öyle kafamıza göre hareket edemeyiz," diyen Zidane'ın sözlerini L'Equipe aktardı. "Akıllı değişiklikler yapacağız ve her şeyden önemlisi, bunu rekabetçi olmak için yapacağız."
Rekabet ve takım uyumu inşa etmek
Zidane, kadro rotasyonunun sadece yorgun bacakları dinlendirmekten daha fazlasını sağladığına inanıyor. Efsane eski orta saha oyuncusu, farklı oyunculara fırsat vermenin güçlü bir birliktelik duygusu oluşturduğunu ve tüm grubun odağını koruduğunu düşünüyor.
Şöyle açıkladı: "Bu, hepimizin işin içinde olduğunu ve tüm oyuncuların bu takıma bağlı olduğunu göstermek, Fransız milli takımında büyük bir rekabet olduğunu ortaya koymak için.
"Beklentiler aynı, ancak fark şu ki milli takımdaki çalışma kulüp seviyesindekinden farklı. Günlük çalışmaktan keyif aldım ve bugün farklı bir rol üstleniyorum, ancak takımımla uyum içinde çalışma isteğim değişmedi.
"Oyuncularla 15 gün geçirmek harikaydı ve bu dönemin sona ereceğini düşünmek beni belli ölçüde hayal kırıklığına uğratıyor. Kamptan mutlu ayrılmak için hâlâ ortaya koymamız gereken son bir çaba var."
- AFP
Eleme aşaması umutlarını canlı tutarak
Zidane'ın takımı, Belçika karşısındaki mücadelede kuşkusuz üç puanı hedefleyecek. A1 Grubu'nda yedi puanla zirvede yer alan takım, alınacak bir galibiyetle eleme aşamasına yükselme yolunda önemli bir adım atacak. Belçika maçı, Fransa'nın bu milli ara dönemindeki son karşılaşması olacak. Zidane'ın ekibi ise bir sonraki maçına gelecek kasım ayında çıkacak.
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