Zidane, kadro rotasyonunun sadece yorgun bacakları dinlendirmekten daha fazlasını sağladığına inanıyor. Efsane eski orta saha oyuncusu, farklı oyunculara fırsat vermenin güçlü bir birliktelik duygusu oluşturduğunu ve tüm grubun odağını koruduğunu düşünüyor.

Şöyle açıkladı: "Bu, hepimizin işin içinde olduğunu ve tüm oyuncuların bu takıma bağlı olduğunu göstermek, Fransız milli takımında büyük bir rekabet olduğunu ortaya koymak için.

"Beklentiler aynı, ancak fark şu ki milli takımdaki çalışma kulüp seviyesindekinden farklı. Günlük çalışmaktan keyif aldım ve bugün farklı bir rol üstleniyorum, ancak takımımla uyum içinde çalışma isteğim değişmedi.

"Oyuncularla 15 gün geçirmek harikaydı ve bu dönemin sona ereceğini düşünmek beni belli ölçüde hayal kırıklığına uğratıyor. Kamptan mutlu ayrılmak için hâlâ ortaya koymamız gereken son bir çaba var."