Zidane, Fransa kadrosundaki önemli bir taktik sorunu kısa sürede tespit etti. Geçen temmuzda Didier Deschamps'tan görevi devralmasından bu yana eski Real Madrid teknik direktörü, bek pozisyonlarında üst düzey kalite eksikliğinin ciddi boyutta olduğunu fark etti. L'Equipe'e göre efsanevi orta saha oyuncusu, bu sorunu derhal çözmekte kararlı.

Kanatları güçlendirmenin, takımının rakiplerine üstünlük kurması ve uluslararası düzeyde en üst seviyede mücadele edebilmesi için kesinlikle şart olduğuna inanıyor. Zidane, bu sorunun zaman içinde kendiliğinden çözülmesini beklemeye hazır değil. Bunun yerine teknik direktör, milli takımın savunmadaki seçeneklerini tamamen yeniden şekillendirmek için ülke çapında bir seferberlik talep ediyor.