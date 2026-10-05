AFP
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Zinedine Zidane, Fransa Futbol Federasyonu'ndan bek pozisyonu için çözümler talep ediyor
Zidane'ın savunma baş ağrısı
Zidane, Fransa kadrosundaki önemli bir taktik sorunu kısa sürede tespit etti. Geçen temmuzda Didier Deschamps'tan görevi devralmasından bu yana eski Real Madrid teknik direktörü, bek pozisyonlarında üst düzey kalite eksikliğinin ciddi boyutta olduğunu fark etti. L'Equipe'e göre efsanevi orta saha oyuncusu, bu sorunu derhal çözmekte kararlı.
Kanatları güçlendirmenin, takımının rakiplerine üstünlük kurması ve uluslararası düzeyde en üst seviyede mücadele edebilmesi için kesinlikle şart olduğuna inanıyor. Zidane, bu sorunun zaman içinde kendiliğinden çözülmesini beklemeye hazır değil. Bunun yerine teknik direktör, milli takımın savunmadaki seçeneklerini tamamen yeniden şekillendirmek için ülke çapında bir seferberlik talep ediyor.
- AFP
FFF'den harekete geçmesi talep ediliyor
Kalıcı ve güvenilir bir çözüm bulmak için Zidane, FFF'nin Ulusal Teknik Direktörlüğü ile doğrudan temas kurdu. Teknik direktör, mevcut ulusal teknik direktör Hubert Fournier aracılığıyla derin endişelerini iletti.
Teknik adam, tüm milli takım yapılanması genelinde somut ve uzun vadeli adımlar atılmasını kesin bir dille talep etti. Nihai hedefi, ihtiyaç duyulduğunda A Milli Takım'a sorunsuz şekilde adım atabilecek yetkin beklerden oluşan istikrarlı bir oyuncu havuzu oluşturmak.
Altyapıya yönelmek
Kısa vadede Zidane, yardım için hemen milli genç takımlara yöneldi. A takım teknik direktörü, 21 Yaş Altı Teknik Direktörü Gérald Baticle ile 20 Yaş Altı'nın başındaki Bernard Diomede'ye katı ve net talimatlar verdi.
Zidane, bu tecrübeli genç takım antrenörlerinin bek pozisyonlarına tamamen uygun, yepyeni oyuncu profilleri üzerinde aktif şekilde çalışmasını istiyor. Umut vadeden yetenekleri genç yaş kategorilerinde stratejik olarak bu zorlu pozisyonlara kaydırarak gelişimlerini hızlandırmayı umuyor.
Bu hesaplı strateji, çok yönlü ve atletik savunmacıları son derece uzmanlaşmış bek oyuncularına dönüştürmeyi hedefliyor. Bu gelişimsel değişim, mevcut milli ara sırasında daha alt yaş gruplarında şimdiden dikkatle test edilip takip ediliyor.
- AFP
Başarının ilk işaretleri
Bu iddialı taktiksel deney, Fransa'nın alt yaş milli takımları için şimdiden meyvelerini vermeye başladı. Christian Mawissa ve Ismaelo Ganiou, bu yepyeni talimatın ilk erken fayda sağlayan isimleri olarak anında öne çıktı.
Gelecek vadeden iki genç oyuncu, normalde kulüp düzeyinde sırasıyla AS Monaco ve RC Lens formalarıyla stoper olarak görev yapıyor. Ancak Zidane'ın doğrudan talimatıyla, son milli ara sırasında alt yaş milli takımlarında kanatlarda başarıyla kullanıldılar.
Mawissa ve Ganiou, yeni ve daha geniş rollerinde son derece tatmin edici performanslar sergiledi. Kulüp ve milli takım düzeyinde etkileyici gelişimlerini sürdürmeleri halinde, Zidane yakında onları A milli takım kadrosunda bir fırsatla ödüllendirebilir.
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