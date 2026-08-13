Zinedine Zidane, Fabien Barthez'i kaleci antrenörü olarak atarken Fransa'nın teknik ekibini belirledi

Barthez'nin yanı sıra, Zidane'a en güvendiği ve en sadık profesyonel çalışma arkadaşları da eşlik edecek. David Bettoni, Zidane'ın Real Madrid'deki son derece başarılı teknik direktörlük döneminde onunla yakın çalışmasının ardından doğal olarak yardımcı antrenör olarak geliyor.

Hamidou Msaidie de taktik ekibi daha da güçlendirmek için yardımcı olarak teknik kadroya katılıyor. Bu arada, Stephane Plancque kritik scout ve taktik gözlemci görevine resmen getirildi. Gregory Dupont, takımda baş strateji ve performans danışmanı olarak görev yapacak. Teknik ekip, yardımcı antrenör ve veri-video analisti Farid Tabet ile yardımcı video analisti Clement Ybert'in de yer almasıyla etkileyici şekilde tamamlanıyor.