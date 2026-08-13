AFP
Çeviri:
Zinedine Zidane, Fabien Barthez'i kaleci antrenörü olarak atarken Fransa'nın teknik ekibini belirledi
Zidane, Fransa teknik ekibini açıkladı
Zidane, Fransa Milli Takımı için teknik ekibinin kadro yapısını resmen açıkladı. Merakla beklenen duyuru, perşembe günü Fransa Futbol Federasyonu (FFF) tarafından resmiyete döküldü.
FFF Başkanı Philippe Diallo, tamamen Zidane'ın önerilerine dayanarak bu heyecan verici yeni görevlendirmeleri onayladı. Efsane orta saha oyuncusu, Didier Deschamps'ın yakın zamanda ayrılmasının ardından onun kalıcı halefi olarak görevi devralıyor. Teknik ekibin tam listesi eylül ayının başında medyaya ayrıntılı şekilde sunulacak. Bu da Zidane'ın 28 Temmuz'daki resmi göreve başlama basın toplantısında ilk olarak ortaya koyulan takvimi dikkatle takip ediyor.
- AFP
Barthez, kaleci antrenörü olarak geri dönüyor
Yeni teknik ekipteki en dikkat çekici ekleme, ünlü Barthez oldu. Eski Fransa milli kalecisi, eski takım arkadaşının yönetiminde kalecilerden sorumlu olacak. Zidane ile Barthez, Fransa Milli Takımı formasıyla geçirdikleri unutulmaz oyunculuk döneminde birlikte eşi benzeri görülmemiş başarılara imza attı. Heyecan verici yeniden buluşmaları, milli takım kampına hiç kuşkusuz üst düzey uluslararası deneyimden oluşan büyük bir birikim geri getiriyor.
Bununla birlikte, Bernard Diomede resmen açıklanan listede özellikle dikkat çeken bir eksik isim oldu. Eski kanat oyuncusunun başlangıçta ekipte yer alması bekleniyordu ancak sonunda nihai seçime giremedi.
Madrid'den güvendiği çalışma arkadaşları peşinden geliyor
Barthez'nin yanı sıra, Zidane'a en güvendiği ve en sadık profesyonel çalışma arkadaşları da eşlik edecek. David Bettoni, Zidane'ın Real Madrid'deki son derece başarılı teknik direktörlük döneminde onunla yakın çalışmasının ardından doğal olarak yardımcı antrenör olarak geliyor.
Hamidou Msaidie de taktik ekibi daha da güçlendirmek için yardımcı olarak teknik kadroya katılıyor. Bu arada, Stephane Plancque kritik scout ve taktik gözlemci görevine resmen getirildi. Gregory Dupont, takımda baş strateji ve performans danışmanı olarak görev yapacak. Teknik ekip, yardımcı antrenör ve veri-video analisti Farid Tabet ile yardımcı video analisti Clement Ybert'in de yer almasıyla etkileyici şekilde tamamlanıyor.
- Getty Images
Nihai eklemelerin eylülde yapılması bekleniyor
FFF, teknik ekibin nihai yapısına yakında özel bir irtibat görevlisinin de dahil olacağını doğruladı. Bu özel atama, FFF ile Fransa İçişleri Bakanlığı arasında yapılacak resmî bir anlaşma kapsamında belirlenecek.
Oyuncu kadrosunu desteklemek için kapsamlı bir sağlık departmanı da titizlikle oluşturuldu. Dr Herve Collado sağlık ekibine liderlik edecek; osteopat Philippe Boixel, podolog Marc Retali ve Maxime Matton ile Paul Olive'ın da aralarında bulunduğu fizyoterapistler kendisine uzman desteği verecek.
Zidane ve yeni oluşturulan yardımcı ekibi, önlerindeki kritik uluslararası maçlar için kapsamlı hazırlıklarına artık derhal başlayacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun