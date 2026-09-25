Zinedine Zidane etkisi! Fransa'nın yeni teknik direktörü, ilk maçından önce neden şimdiden rekorlar kırıyor?

Zidane'ın göreve getirilmesi etrafında oluşan yeni beklenti dalgası, hem yayıncılar hem de Fransa Futbol Federasyonu için memnuniyet verici bir tempo değişikliği oldu. Deschamps döneminin son aylarında, milli futbol takımına yönelik kamuoyu ilgisi gözle görülür şekilde düşüş eğilimindeydi.

Geçen sonbaharda Fransa'nın reytingleri, Les Bleus'nunkileri geride bıraktı. Bu, TF1 cephesinde perde arkasında ciddi endişeye yol açan benzeri görülmemiş bir izlenme oranı düşüşüydü. Ancak Zidane'ın takımın başına geçmesinden bu yana medya ortamı hızla değişti. Daha geçen pazar, popüler Fransız futbol programı Telefoot, tamamen Zidane'ın yeni görünümlü kadrosuna ayrılan özel bölümüyle yılın en yüksek izleyici sayısına ulaştı.