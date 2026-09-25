AFP
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Zinedine Zidane etkisi! Fransa'nın yeni teknik direktörü, ilk maçından önce neden şimdiden rekorlar kırıyor?
İzmit'te efsanevi bir başlangıç
Zidane, Fransa Milli Takımı'ndaki uzun süredir beklenen teknik direktörlük debutunu sonunda yapmaya hazırlanıyor. İkonik eski orta saha oyuncusu, bu cuma Uluslar Ligi'nde Türkiye ile karşılaşmak üzere İzmit'e gidecek Fransa'nın başında ilk kez sahaya çıkacak.
Bu önemli olay, özellikle televizyon yayıncıları açısından ülke genelinde büyük heyecan yaratıyor. Didier Deschamps'ın yerine temmuz ayında resmen göreve gelen Zidane'ın, milli takımın kamuoyu nezdindeki cazibesine büyük bir ivme kazandırması bekleniyor.
Rakip kanal M6'da yayımlanan 2026 Dünya Kupası kampanyasının ardından, Fransız televizyon kanalı TF1cuma günkü kritik mücadeleyi yayımlayacak. Kanal yöneticileri, milli takımı böylesine tarihi bir anda yeniden ekranlarına taşıyacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyor.
- AFP
Yayıncılar, Zizou etkisine güveniyor
TF1 yöneticileri, Real Madrid efsanesinin göreve getirilmesinin izleyici sayısında kayda değer bir artışa yol açacağından son derece emin. Yayıncı kuruluş, Zidane'ın taktik yaklaşımına yönelik büyük merakın milyonlarca izleyiciyi ekran başına çekeceğine inanıyor. TF1'in spor direktörü Julien Millereux, kısa süre önce ağın yüksek beklentilerini Fransız yayın organı L'Equipe'e anlattı.
"Yılda on maçla Fransa takımı, Euro 2028'le zirveye ulaşan ana odağımız olmaya devam ediyor" dedi. "Temmuz ayında gelişinin resmen duyurulmasından bu yana oluşan merak sayesinde Zidane etkisini şimdiden gördük. Kamuoyunda gerçek bir beklenti var. Bunun, Fransa'nın tarihinin yeni bir bölümüne TF1'de başlarken izleyici rakamlarına da yansımasını elbette umuyoruz."
Deschamps sayfasını kapatmak
Zidane'ın göreve getirilmesi etrafında oluşan yeni beklenti dalgası, hem yayıncılar hem de Fransa Futbol Federasyonu için memnuniyet verici bir tempo değişikliği oldu. Deschamps döneminin son aylarında, milli futbol takımına yönelik kamuoyu ilgisi gözle görülür şekilde düşüş eğilimindeydi.
Geçen sonbaharda Fransa'nın reytingleri, Les Bleus'nunkileri geride bıraktı. Bu, TF1 cephesinde perde arkasında ciddi endişeye yol açan benzeri görülmemiş bir izlenme oranı düşüşüydü. Ancak Zidane'ın takımın başına geçmesinden bu yana medya ortamı hızla değişti. Daha geçen pazar, popüler Fransız futbol programı Telefoot, tamamen Zidane'ın yeni görünümlü kadrosuna ayrılan özel bölümüyle yılın en yüksek izleyici sayısına ulaştı.
- Getty
Yenilenen Fransa'yı Türkiye sınavı bekliyor
Tüm gözler şimdi, bu yeniden canlanan ilginin rekor kıran televizyon reytinglerine dönüşüp dönüşmeyeceğini görmek için cuma günkü maça çevrilecek. Yöneticiler izlenme rakamlarını takip ederken, Zidane ise göreve geldiği ilk maçta galibiyeti almaya tamamen odaklanacak.
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