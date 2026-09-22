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Zinedine Zidane dönemi başlarken Maxence Lacroix, Clairefontaine'de Fransa efsanesiyle çalışmanın kendisi için büyük bir "gurur" olduğunu açıkladı
Efsanenin yönetiminde çalışmalar başlıyor
Zidane'ın Fransa'daki teknik direktörlük dönemi, Türkiye'ye karşı oynanacak UEFA Uluslar Ligi açılış maçı öncesinde Clairefontaine'de yapılan ilk antrenmanla resmen başladı. 23 kişilik kadrodan sadece 12'si, Fransa'nın milli futbol merkezinde gerçekleştirilen ilk çalışmada yer aldı. Mart 2026'da Amerika Birleşik Devletleri'nde A Milli Takım'daki ilk maçına çıkmasından bu yana yedi kez milli olan Chelsea stoperi Lacroix, göreve yeni getirilen teknik adamdan talimat alma fırsatından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
- ABACAPRESS
Savunmacı, kamp baskısını reddetti
Zidane gibi ikonik bir ismin idmanı yönetmesi, birlikte yaptıkları ilk seansta Lacroix üzerinde caydırıcı bir etki yaratmak için pek bir şey yapmadı. 26 yaşındaki oyuncu bunun yerine bu anı, henüz başlangıç aşamasındaki milli takım kariyerinde büyük bir ayrıcalık olarak gördü.
Clairefontaine'de Zidane yönetiminde çalışırken herhangi bir tedirginlik yaşadığı yönündeki iddiaları reddeden Lacroix, "Baskı yok. Onunla aynı sahayı paylaşmak sadece büyük bir gurur kaynağı" dedi.
Teknik çalışmalardaki ilk grup içi sohbetlerini anlatan savunmacı, "Onunla konuşabildik, hep birlikte, bu da güzeldi" diye ekledi.
Taktik evrim hız kazanıyor
Yoğun geçen üç haftalık kamp, Zidane'a Didier Deschamps'ın halefi olarak taktik felsefesini yerleştirmesi için değerli bir zaman tanıyor. Açılış antrenmanı büyük ölçüde top çalışmalarına odaklandı; efsanevi eski orta saha oyuncusu da teknik kalitesinin hâlâ sapasağlam olduğunu göstermek için çalışmalara katıldı. Clairefontaine'deki rahat ama amaç odaklı atmosfer, şimdiden kadronun milli takımda bu yeni döneme sorunsuz şekilde uyum sağlamasına yardımcı oluyor.
- ABACAPRESS
Uluslar Ligi engelleri bekliyor
Fransa, zorlu bir dört maçlık seriye çıkıyor; 25 Eylül'de Türkiye'ye konuk olduktan sonra 28 Eylül ile 5 Ekim 2026 arasında Belçika ve İtalya ile karşılaşacak. Bu sıkışık takvim, Fransa'nın savunmadaki kadro derinliğini test edecek ve Lacroix'ya düzenli bir ilk 11 oyuncusu olmak için ideal bir kendini gösterme fırsatı sunacak. Sonbahar döneminde güçlü performanslar sergilemek, Zidane'ın kulübede otoriter bir başlangıç yapmasını sağlamak adına büyük önem taşıyor.
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