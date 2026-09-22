Zidane gibi ikonik bir ismin idmanı yönetmesi, birlikte yaptıkları ilk seansta Lacroix üzerinde caydırıcı bir etki yaratmak için pek bir şey yapmadı. 26 yaşındaki oyuncu bunun yerine bu anı, henüz başlangıç aşamasındaki milli takım kariyerinde büyük bir ayrıcalık olarak gördü.

Clairefontaine'de Zidane yönetiminde çalışırken herhangi bir tedirginlik yaşadığı yönündeki iddiaları reddeden Lacroix, "Baskı yok. Onunla aynı sahayı paylaşmak sadece büyük bir gurur kaynağı" dedi.

Teknik çalışmalardaki ilk grup içi sohbetlerini anlatan savunmacı, "Onunla konuşabildik, hep birlikte, bu da güzeldi" diye ekledi.