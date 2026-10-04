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Adhe Makayasa
Çeviri:

Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo'yu savundu ve Real Madrid'deki ihtişamlı günleri üzerine düşündü

Z. Zidane
C. Ronaldo
Fransa
Fransa - Belçika
Belçika
UEFA Nations League A
Portekiz
Real Madrid
La Liga

Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Portekiz görevinden ani ayrılışı nedeniyle forvet oyuncusu hakkında medyada oluşan yoğun incelemelerin ardından eski yıldızı Cristiano Ronaldo'yu sert bir şekilde savundu. Santiago Bernabeu'da birlikte yaşadıkları tarihi zaferleri hatırlatan teknik adam, kariyerinin lekelendiği yönündeki iddiaları reddederken uluslararası teknik direktörlüğe geçiş sürecini de anlattı.

  • Fransız teknik direktör, eski forveti korudu

    Fransa teknik direktörü, ikonik forvetin milli takım kariyerinin son bölümünü perişan bir şekilde geçirdiğine dair kamuoyundaki iddiaları kesin bir dille reddetti. Belçika ile oynayacakları Uluslar Ligi maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Zidane, forvetin Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından Kopenhag'da Portekiz kampından ani ayrılığı etrafındaki dramayı küçümsedi.

    2016 ile 2018 arasında Real Madrid'in Avrupa'daki tarihi hakimiyetine liderlik eden teknik adam, eski öğrencisine duyduğu kalıcı saygıyı yeniden vurgulamak için bu ortak mirasa yaslandı.

  • imago-sport-34867878.jpgAFLOSPORT

    Efsane teknik direktör, olağanüstü başarıları övdü

    Hücum oyuncusuna yöneltilen sert eleştiri dalgasını reddeden Zidane, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Hayır, bence büyük kariyeri nedeniyle tebrik edilmeli. Yaptıkları olağanüstü."

    Fransız teknik adam, birlikte geçirdikleri dönemde yıldız ismin kritik katkıları için duyduğu derin minnettarlığı da vurgulamak isterken şöyle ekledi: "Onun benimle olmasına sahip olduğum için şanslıydım ve bana inanılmaz şeyler kazandırdı, bu yüzden Cristiano'nun önünde şapka çıkarıyorum.

    "Ona her zaman büyük saygı duyacağım, tüm oyunculara duyduğum gibi, ancak bu kadar çok zaman paylaştıklarıma ve özellikle de bize çok şey kazandıran Cristiano'ya daha da fazla."

  • Ulusal görev sonrası ritimlere uyum sağlamak

    Eski öğrencisi saha dışı gerilimle uğraşırken, Zidane Fransa Milli Takımı teknik direktörlüğüne üretken bir başlangıç yaptı; Türkiye ve Belçika karşısında deplasman galibiyetleri alırken Paris'te İtalya ile evinde berabere kaldı.

    Kulüp futbolunun durmak bilmeyen yoğunluğunu milli takım ortamıyla kıyaslayan Zidane, basın toplantısında şöyle konuştu: "Belki de fark şu ki, bir kulüpte hiç durmuyor; her gün sürüyor, insanı tamamen içine alıyor. Bunu yapmayı seviyordum ve şimdi işin başka bir yönü var, ben de bunu bu şekilde yapmaya çalışacağım; biraz farklı olacak. Ama her halükârda, takımımın etrafında iyi çalışmaya yönelik isteğim aynı."

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    Dikkat dağıtan unsurların ortasında zirve yarışında

    Zidane'ın önceliği, Fransa'nın yenilmezlik serisini uzatıp UEFA Uluslar Ligi grubunda liderliği garantilemek. Ancak Fransa onun yönetiminde rahat ilerlerken bile, dünya kamuoyunun dikkati Portekiz'den ayrılığıyla ilgili gerçeği açıklama sözü veren Ronaldo'ya çevrilmiş durumda.

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