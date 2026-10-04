Hücum oyuncusuna yöneltilen sert eleştiri dalgasını reddeden Zidane, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Hayır, bence büyük kariyeri nedeniyle tebrik edilmeli. Yaptıkları olağanüstü."

Fransız teknik adam, birlikte geçirdikleri dönemde yıldız ismin kritik katkıları için duyduğu derin minnettarlığı da vurgulamak isterken şöyle ekledi: "Onun benimle olmasına sahip olduğum için şanslıydım ve bana inanılmaz şeyler kazandırdı, bu yüzden Cristiano'nun önünde şapka çıkarıyorum.

"Ona her zaman büyük saygı duyacağım, tüm oyunculara duyduğum gibi, ancak bu kadar çok zaman paylaştıklarıma ve özellikle de bize çok şey kazandıran Cristiano'ya daha da fazla."