JNA Press
Çeviri:
Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo'yu savundu ve Real Madrid'deki ihtişamlı günleri üzerine düşündü
Fransız teknik direktör, eski forveti korudu
Fransa teknik direktörü, ikonik forvetin milli takım kariyerinin son bölümünü perişan bir şekilde geçirdiğine dair kamuoyundaki iddiaları kesin bir dille reddetti. Belçika ile oynayacakları Uluslar Ligi maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Zidane, forvetin Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından Kopenhag'da Portekiz kampından ani ayrılığı etrafındaki dramayı küçümsedi.
2016 ile 2018 arasında Real Madrid'in Avrupa'daki tarihi hakimiyetine liderlik eden teknik adam, eski öğrencisine duyduğu kalıcı saygıyı yeniden vurgulamak için bu ortak mirasa yaslandı.
- AFLOSPORT
Efsane teknik direktör, olağanüstü başarıları övdü
Hücum oyuncusuna yöneltilen sert eleştiri dalgasını reddeden Zidane, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Hayır, bence büyük kariyeri nedeniyle tebrik edilmeli. Yaptıkları olağanüstü."
Fransız teknik adam, birlikte geçirdikleri dönemde yıldız ismin kritik katkıları için duyduğu derin minnettarlığı da vurgulamak isterken şöyle ekledi: "Onun benimle olmasına sahip olduğum için şanslıydım ve bana inanılmaz şeyler kazandırdı, bu yüzden Cristiano'nun önünde şapka çıkarıyorum.
"Ona her zaman büyük saygı duyacağım, tüm oyunculara duyduğum gibi, ancak bu kadar çok zaman paylaştıklarıma ve özellikle de bize çok şey kazandıran Cristiano'ya daha da fazla."
Ulusal görev sonrası ritimlere uyum sağlamak
Eski öğrencisi saha dışı gerilimle uğraşırken, Zidane Fransa Milli Takımı teknik direktörlüğüne üretken bir başlangıç yaptı; Türkiye ve Belçika karşısında deplasman galibiyetleri alırken Paris'te İtalya ile evinde berabere kaldı.
Kulüp futbolunun durmak bilmeyen yoğunluğunu milli takım ortamıyla kıyaslayan Zidane, basın toplantısında şöyle konuştu: "Belki de fark şu ki, bir kulüpte hiç durmuyor; her gün sürüyor, insanı tamamen içine alıyor. Bunu yapmayı seviyordum ve şimdi işin başka bir yönü var, ben de bunu bu şekilde yapmaya çalışacağım; biraz farklı olacak. Ama her halükârda, takımımın etrafında iyi çalışmaya yönelik isteğim aynı."
- Getty Images Sport
Dikkat dağıtan unsurların ortasında zirve yarışında
Zidane'ın önceliği, Fransa'nın yenilmezlik serisini uzatıp UEFA Uluslar Ligi grubunda liderliği garantilemek. Ancak Fransa onun yönetiminde rahat ilerlerken bile, dünya kamuoyunun dikkati Portekiz'den ayrılığıyla ilgili gerçeği açıklama sözü veren Ronaldo'ya çevrilmiş durumda.
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