AFP
Çeviri:
Zinedine Zidane, Belçika karşısında Fransa'ya galibiyeti getiren Bayern yıldızı Michael Olise'nin maçın sonlarında attığı bireysel harika golün ardından övgüler yağdırdı
Olise, Brüksel'de tek başına harikalar yarattı
King Baudouin Stadyumu'ndaki sıkı mücadelede, 88. dakikada kilidi açmak için oyuna sonradan giren Olise'nin saf ilham ürünü bir anı gerekti. Topu kendi yarı sahasında alan eski Crystal Palace oyuncusu, omzuyla kontrol ettikten sonra Belçika savunmasını geride bırakan direkt ve etkili bir koşuya çıktı. Markajından sıyrıldıktan sonra büyük bir soğukkanlılık göstererek alçak bir vuruşla topu uzak köşenin dibine gönderdi ve Zidane'ın kenarda çılgına dönmesini sağlayan galibiyeti getirecek kadar bitirici oldu.
Sakat Kylian Mbappe olmadan da Fransa topa sahip olmanın büyük bölümünü kontrol etti, ancak Olise'nin geç müdahalesi maçın hikâyesini tamamen değiştirene kadar Mark van Bommel'in iyi organize olmuş savunmasını aşmakta zorlandı.
- AFP
Zidane, Bayern'in “olağanüstü” yıldızını övdü
Fransız teknik direktör, 77. dakikada Bradley Barcola'nın yerine oyuna giren genç kanat oyuncusunun etkisinden anlaşılır şekilde büyük memnuniyet duydu. Efsanevi oyun kurucu, son düdüğün ardından medyaya yaptığı açıklamada 224 yaşındaki oyuncunun teknik becerisi ve oyun zekâsına övgüler yağdırdı. Zidane, bu yılın başlarında Didier Deschamps'ın ayrılmasının ardından milli takımı yeniden şekillendirmeyi sürdürürken elinde özel bir oyuncu olduğuna açıkça inanıyor.
Maçı kazandıran golle ilgili olarak Zidane, muhabirlere şunları söyledi: "Onun bir savunmacıyı çalımladığını gördüm ve kendi kendime, 'Gol atacak' dedim. Onu bütün kalbimle destekliyordum. O olağanüstü bir yetenek. Ben bu tip oyuncuları seviyorum. Oynadığında taraftarı eğlendirmek istiyor. Ama mesele bununla da bitmiyor. Oyunu çok iyi hissediyor, rakibin hamlelerini önceden seziyor ve ne zaman hücuma çıkacağını, ne zaman geri çekileceğini biliyor."
Kaçan fırsatlara rağmen baskın bir performans
Fransa, Belçika'nın 12 şutuna karşılık 18 şut çekmişken maçı çok daha erken koparmış olması gerektiğini düşünecektir. Desire Doue özellikle hücum bölgesinde çok etkiliydi; etkileyici performansı sırasında beş şut çekerken bir topu da direkten döndü. İlk kez forma giyen Lucas da Cunha da şutunun direkten dönmesiyle gole çok yaklaştı; Fransız gençleri, kaptanları ve en önemli yıldızları Mbappe'nin yokluğunda sorumluluk almaya çalıştı.
Mark van Bommel'in çalıştırdığı Belçika, gecenin büyük bölümünde aşılması zor bir rakip olduğunu gösterdi. Ev sahibi ekip, kontra ataklarda Mika Godts ile Dodi Lukebakio'nun hızını kullanarak Mike Maignan'ı birkaç kurtarış yapmaya zorladı. Ancak yaklaşık 90 dakika boyunca disiplinli kalan Belçika savunması, sonunda Olise'in doğrudan driplingleri karşısında baskıya daha fazla dayanamadı.
- AFP
Fransa için ileriye bakış
Zidane'ın milli takım teknik direktörü olarak kariyerine başlangıcı, performanslar hâlâ gelişim aşamasında olsa da sonuçlar açısından kusursuz oldu. Fransa şimdi cuma günü İtalya'ya karşı oynayacağı dev maça odaklandı; burada galibiyet serisini uzatmayı ve zirvedeki yerini daha da sağlamlaştırmayı hedefleyecek. Bu arada Belçika ise kampanyasını yeniden rayına oturtmak için Türkiye deplasmanına gidecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun