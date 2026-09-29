King Baudouin Stadyumu'ndaki sıkı mücadelede, 88. dakikada kilidi açmak için oyuna sonradan giren Olise'nin saf ilham ürünü bir anı gerekti. Topu kendi yarı sahasında alan eski Crystal Palace oyuncusu, omzuyla kontrol ettikten sonra Belçika savunmasını geride bırakan direkt ve etkili bir koşuya çıktı. Markajından sıyrıldıktan sonra büyük bir soğukkanlılık göstererek alçak bir vuruşla topu uzak köşenin dibine gönderdi ve Zidane'ın kenarda çılgına dönmesini sağlayan galibiyeti getirecek kadar bitirici oldu.

Sakat Kylian Mbappe olmadan da Fransa topa sahip olmanın büyük bölümünü kontrol etti, ancak Olise'nin geç müdahalesi maçın hikâyesini tamamen değiştirene kadar Mark van Bommel'in iyi organize olmuş savunmasını aşmakta zorlandı.